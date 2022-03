Clear Skye obtient 14M$ pour simplifier la gouvernance des identités sur ServiceNow La société connaît une croissance explosive et investit dans l'innovation produit et l'embauche de nouveaux cadres pour faire évoluer la sécurité des identités en mode cloud.

Clear Skye, qui a annoncé aujourd'hui avoir levé 14 millions de dollars lors d'un tour de table de série A, a déclaré que sa plate-forme de gouvernance et d'administration des identités (IGA), native de ServiceNow, connaît une forte demande de la part des grandes entreprises. Et des solutions d'identité supplémentaires pour ServiceNow et d'autres applications professionnelles clés sont actuellement en préparation, a déclaré le PDG John Milburn à VentureBeat.



« Clear Skye se distingue en fournissant entièrement sa solution d'identité, au sein d'une plateforme plus large, à commencer par ServiceNow » selon John Milburn. « Ces dernières années, on a assisté à une « explosion » de l'utilisation des Software as a Service (SaaS) - et si cela a aidé de nombreuses entreprises dans leur transformation digitale, cela a également créé des difficultés massives pour les équipes chargées des identités et de la gouvernance » a-t-il noté.



« Les gens sont fatigués de cette situation, de la gestion et de la corrélation des données, de l'utilisation d'interfaces et d'écrans multiples et de la traduction des choses d'une application à l'autre » a déclaré John Milburn.



L'éternelle question résonne : Pourquoi l’IGA (gouvernance et administration des identités) devrait-elle avoir sa propre solution, plutôt que d’être disponible nativement depuis des applications d'entreprise elles-mêmes ? La réponse de Clear Skye : Ce n'est pas le cas.



« Nous pensons que les entreprises recherchent plus de simplicité » a déclaré M. Milburn, de la même manière que les consommateurs ont cessé d'utiliser plusieurs appareils - appareil photo, GPS, lecteur MP3 - une fois qu'ils ont pu obtenir toutes ces fonctionnalités sur leur smartphone.



En ce qui concerne la gouvernance et l'administration des identités, à part Clear Skye, « toutes les autres solutions sur ce marché sont comme un lecteur MP3 autonome » a déclaré M. Milburn.



Une Plate-forme native



Clear Skye affirme qu'elle offre la seule plateforme IGA développée nativement sur ServiceNow, ce qui simplifie la gouvernance et l'administration des identités en n'obligeant pas les utilisateurs à quitter ServiceNow pour utiliser les fonctionnalités. L'IGA comprend le contrôle d'accès - qui se concentre sur la gestion de qui a accès à quelles applications - ainsi que les questions de conformité et de sécurité liées à l'identité.



Dans le passé, les équipes responsables de l’IGA devaient se rendre dans un système autonome pour trouver les informations dont elles avaient besoin, puis revenir dans ServiceNow, et « espérer prendre la bonne décision » a déclaré Milburn. « Mais vous pouvez probablement deviner ce qui se passe si vous devez quitter l'endroit où vous vous trouvez - vous faites un choix calculé pour savoir si le risque en vaut la peine, et vous passez à autre chose. »



En d'autres termes, le maintien de l’IGA au sein même de ServiceNow simplifie non seulement la vie des équipes qui supervisent la gouvernance des identités, mais réduit également le risque pour les entreprises en n'obligeant pas les travailleurs à faire ce genre de choix. « En étant au bon endroit, au bon moment, Clear Skye peut fournir de meilleures informations qui se traduisent par de meilleures décisions » a déclaré Milburn.



Un portefeuille en pleine expansion



En ce qui concerne l'avenir, Clear Skye prévoit de s'étendre bientôt au-delà de l'IGA. La solution Clear Skye IGA sera rejointe par deux autres solutions ServiceNow - pour la gestion des comptes privilégiés (PAM) et la gestion des identités et des accès (IAM) - courant 2022, toujours selon M. Milburn. « Ce sont des domaines qui, selon nous, sont tout aussi absurdes à être autonomes et à l'écart » a-t-il déclaré. « Notre objectif est de faire en sorte que tous les fournisseurs de ce marché aient l'air de vendre des iPods autonomes. »



Ensuite, à partir de début 2023, la société prévoit d'étendre ses offres à d'autres applications professionnelles critiques au-delà de ServiceNow. Bien que l'entreprise ne dise pas par quelles applications elle commencera, Clear Skye envisage de lancer des solutions d'identité pour Salesforce, Workday et Atlassian (fabricant d'un certain nombre de logiciels).



« Vous nous verrez sortir des produits similaires pour les clients qui basent leur transformation sur ces plates-formes, également » a déclaré Milburn. « Finalement, ils feront la même chose - s'assurer que vous savez qui a accès à toutes vos applications. Et assurez-vous simplement que les fonctions et les données se trouvent sur la plate-forme que vous avez choisie pour réimaginer vos processus d'entreprise. »



Adhésion des clients

Clear Skye compte désormais 35 clients, qui sont tous de grandes entreprises. Le client moyen de la société compte 45 000 travailleurs, et certains en comptent jusqu'à 300 000, selon M. Milburn. Parmi les clients divulgués par la société figurent ABB, West Fraser, Secureworks, Blackhawk Network, Premise Health et Landis+Gyr. Le chiffre d'affaires de Clear Skye a été multiplié par cinq l'année dernière, et devrait être multiplié par trois en 2022.



Selon BetterCloud, le nombre moyen d'applications SaaS utilisées par une entreprise a été multiplié par sept depuis 2017. Alors que la fatigue liée à la gestion d'un si grand nombre de systèmes continue de se répandre, « c'est pourquoi nous croissons si vite », a déclaré John Milburn.



Fonds de croissance



Le financement de série A de la société a été mené conjointement par Storm Ventures et Toba Capital. D'autres investisseurs ont participé au tour de table, notamment Point Field Partners et Inner Loop Capital. Clear Skye a maintenant levé près de 20 millions de dollars depuis sa sortie en 2020.



L'entreprise basée à Emeryville, en Californie, compte actuellement 50 employés et prévoit de clôturer l'année à près de 100 employés.



Avec l'aide de ce nouveau financement, Clear Skye prévoit d'intensifier ses efforts de vente, a déclaré Milburn. Mais le développement des deux prochains produits pour ServiceNow, les solutions PAM et IAM, constituera un objectif encore plus important pour le nouvel investissement. Il ne fait aucun doute que Clear Skye cherche à faire le grand saut : « Ce ne sera pas un succès si la sortie n’est pas d’un milliard de dollars », a déclaré M. Milburn.



À propos de Clear Skye

Clear Skye, une société de logiciels de gouvernance et d'administration des identités (IGA), réinvente les logiciels de gestion des risques et des accès aux identités d'entreprise afin de faciliter la gestion du problème complexe de la gouvernance des identités. Construit sur la plateforme Now de ServiceNow, Clear Skye IGA élimine le besoin d'une solution IGA autonome en faveur de l'exploitation d'une plateforme existante. La société, dont le siège social est à Emeryville, en Californie, offre des solutions de gestion du cycle de vie des identités et de gouvernance aux clients d'un large éventail de marchés verticaux. Fondée en 2016, l'entreprise est soutenue par du capital-risque.

https://www.clearskye.com



