Classement Choiseul, les fintechs en bonne place dans la première édition du classement, Finance de Demain

L’Institut Choiseul est un think and do tank indépendant et non partisan. Il se dédie au décryptage des grands enjeux économiques et à la fédération de la jeune génération économique.Pour alimenter le débat public et incarner les dynamiques économiques en cours, l’Institut Choiseul produit des Notes Stratégiques, des études ponctuelles et des classements de jeunes leaders. Pour fédérer et animer ses communautés, il déploie des évènements de haut-niveau mêlant networking convivial, témoignage d’experts et de praticiens et échanges sur des sujets de prospective, sur différents territoires et verticales économiques, en France, en Europe et en Afrique.Au croisement de la communauté d’affaires et du cercle de réflexion, l’Institut Choiseul offre une plateforme de rencontres aux décideurs économiques privés comme publics pour s’identifier mutuellement, se mettre en réseau, promouvoir leurs initiatives et réfléchir aux grandes tendances économiques de demain.