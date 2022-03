Cikaba lève 2,3M€ pour accélérer sa croissance au service de la prévention des risques au travail Cikaba, spécialiste de la digitalisation de la prévention des risques professionnels annonce avoir bouclé une levée de fonds de 2,3 M€.

Les risques professionnels, l’épidémie invisible



Lors de la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, le directeur de l’Organisation Internationale du Travail a dénoncé les conditions de travail dangereuses qui demeurent la réalité « quotidienne et silencieuse » de nombreux travailleurs. Selon l’OIT, plus de 313 millions de travailleurs sont en effet victimes chaque année d’accidents non mortels, ce qui représente 860.000 personnes blessées chaque jour. D’autre part, 6.400 personnes décèdent quotidiennement des suites d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ce qui équivaut à 2,3 millions de décès par an !



Fondée fin 2017 à Clermont-Ferrand par Yan Bailly et Frédéric Domon, Cikaba a pour mission d’améliorer la sécurité et la santé de millions de personnes en plaçant l’innovation et la technologie au plus près du terrain. Avec son offre digitale, Cikaba permet aux entreprises de garder une longueur d’avance sur les risques : grâce à l’Intelligence Artificielle, Cikaba détecte dans les données des entreprises les signaux permettant de prédire l’accidentologie future et de préconiser des actions de prévention que ses logiciels QHSE diffusent ensuite auprès de tous les publics concernés (salariés, intérimaires, transporteurs, sous-traitants et entreprises extérieures).



“Le secteur de la prévention évolue. Il se digitalise rapidement pour répondre à des enjeux éthiques et normatifs toujours plus prégnants. C’est pour cela que les Responsables HSE (Hygiène Sécurité Environnement) en charge de ces questions chez nos clients apprécient nos solutions. Elles leur font gagner un temps considérable dans la gestion de leurs processus de prévention. Elles améliorent très sensiblement l’efficacité de leur politique sécurité en leur offrant des possibilités de pilotage inégalées sur le marché. Chaque jour, nos équipes sont fières de l’impact réel que nous apportons à la santé des travailleurs” déclare Frédéric Domon, l’un des fondateurs de Cikaba.



Actuellement accompagnée par le Village by CA Centre France, Cikaba compte 20 collaborateurs et opère sur 3 continents auprès de 300 clients dans les secteurs de l’industrie, des services, de la logistique, de l’intérim et du BTP.



Le tour de table d’un montant de 2,3 millions d’euros, avec un mix de fonds propres et de dettes; et la participation des fonds Jérémie Innovation 2 et Métropoles Innovations gérés par UI investissement, de CACF Capital Innovation (Groupe Crédit Agricole Centre France) et de Bpifrance, a pour objectif d'accélérer la croissance de Cikaba tout en maintenant son avance technologique. Les nouveaux moyens donnés à l’entreprise viendront soutenir sa croissance européenne, grâce notamment au recrutement de plus de 50 personnes.



Avec le soutien et l’expertise de ses investisseurs, Cikaba a l’ambition de devenir un acteur mondial incontournable de la digitalisation des processus de prévention.



Pour Yoann Ribay, Directeur d’investissement chez UI Investissement : « Nous sommes ravis de soutenir l’équipe de Cikaba pour l’accompagner dans son déploiement commercial via nos fonds d’investissement de proximité. La société a déjà su convaincre plusieurs grands comptes et offre d’importantes perspectives de développement et de création de richesse. »



A propos de UI investissement et des fonds Jérémie Innovation 2 et Métropoles Innovations

Société indépendante et spécialiste du développement des entreprises françaises non cotées, UI s’engage et s’investit, depuis plus de 50 ans, aux côtés de dirigeants de start-up, PME et ETI en croissance pour faire émerger et développer des entreprises économiquement et durablement performantes.



UI Investissement gère près d’1,5 milliard d’euros d’actifs sous gestion et s’investit auprès de 300 dirigeants dans des secteurs d’activité essentiels à la société comme la santé, l’agro-business ou les services et l’industrie. Le capital développement et transmission, cœur historique de l’activité d’UI, représente plus de la moitié de l’actif sous gestion et une cinquantaine d’entreprises qui peuvent s’appuyer sur l’expertise opérationnelle et les outils méthodologiques d’UI. En parallèle, les équipes et véhicules d’investissement dédiés à l’innovation et à la consolidation permettent d’accompagner les entreprises tout au long de leur cycle de vie et de contribuer au dynamisme économique des territoires.

UI Investissement s’appuie aujourd’hui sur près de 70 salariés et 13 implantations régionales en complément de ses équipes de Paris. Pour plus d’informations : www.ui-investissement.fr



A propos de CACF Capital Innovation

CACF Capital Innovation est la filiale de Crédit Agricole Centre France dédiée au financement du capital innovation. CACF Capital Innovation accompagne en capital les entreprises innovantes ayant réalisé leur preuve de concept et situées sur le territoire de la Caisse Régionale Centre France (Allier, Cantal, Corrèze, Creuse, Puy-de-Dôme).

www.ca-centrefrance.fr



A propos des conseils

Cikaba et les fondateurs ont été conseillés par Delsol Avocats (Séverine Bravard). UI investissement et CACF Capital Innovation ont été conseillés par Room Avocats (Ambroise de Pradel de Lamaze).



www.cikaba.com



