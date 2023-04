Accueil Envoyer Imprimer Partager Cikaba intègre une nouvelle fois la cartographie des « Startups françaises de l’Intelligence Artificielle » de France Digitale. Cikaba, spécialiste de la digitalisation de la prévention des risques professionnels est fière d’annoncer qu’elle a été sélectionnée une seconde fois pour rejoindre le mapping des “Startups françaises” de l’IA réalisé par France Digitale. Au-delà de cette reconnaissance, Cikaba se distingue par l’utilisation de l’IA dans ses solutions pour prédire les risques au travail.

L’Intelligence Artificielle révolutionne la prévention des risques professionnels

L'Intelligence Artificielle (IA) est une technologie en pleine expansion qui fait aujourd'hui partie des sujets les plus discutés dans les domaines de la technologie et de l'innovation. En effet, l'IA permet aux entreprises de développer des solutions plus intelligentes et plus efficaces pour résoudre des problèmes complexes dans une grande variété de domaines.



Jusqu’à aujourd’hui, la prévention ne permettait pas d’éviter complètement les risques d’accidents professionnels. La prévention n’est pertinente que si l’on identifie bien les risques. Or, la prévention se heurte, même dans les entreprises les plus vertueuses, à un triple écueil : au quotidien, seuls 45% des risques sont identifiés par les équipes. 35% des dangers ne sont pas identifiés à cause de mauvaises interprétations et 20% d'entre eux ne sont même pas imaginés avant que le travail débute. Globalement, les risques sont bien présents mais on ne sait pas les voir, ou bien les identifier. Et donc les actions de prévention manquent leurs cibles.



Il est clair que, pour baisser drastiquement l’accidentologie, la solution est un changement complet de paradigme. Les entreprises recueillent des trésors de données qui sont inexploitées : données d’accidentologie, remontées terrain, données RH, données métier, … Cikaba en exploite tout le potentiel pour améliorer les performances des politiques de prévention.



Évitez aujourd’hui les accidents de demain

L’IA, intégrée dans les solutions de Cikaba, prédit les accidents et propose des actions de prévention bien avant que les menaces ne se transforment en risques réels pour les travailleurs. Par exemple, chez un de ses clients, Cikaba parvient à alerter les services de prévention 7 jours avant la naissance d’un risque. Cette approche proactive permet aux entreprises de réduire considérablement les risques professionnels et d'améliorer la sécurité des travailleurs, tout en gagnant du temps.



Pour notre experte en Intelligence Artificielle chez Cikaba, Sophie Miallaret, cette sélection est une reconnaissance méritée de l’excellence de l’entreprise : “Nous sommes ravis d’être une fois de plus reconnus pour notre expertise en IA. Dans le domaine de la prévention des risques, notre approche est sans équivalent dans le monde. Nous sommes au début d’une révolution qui va nettement améliorer la sécurité au travail."



Frédéric Domon, Président de Cikaba ajoute « Jusqu’à présent, face à l’incertitude, les entreprises pouvaient encore dire “nous ne savions pas, ou, nous n’avons rien vu venir”. Aujourd’hui, c’est impossible. Elles ont les moyens de savoir et donc d’agir. Qui peut se priver d’un outil signalant où et quand un accident va se produire ?”





À propos de Cikaba

Fondée fin 2016 à Clermont-Ferrand, Cikaba a pour mission de rendre le travail plus sûr, de sauver les vies et les destins de millions de personnes en plaçant l’innovation au service d’une prévention intelligente et intuitive.

Avec son offre digitale, Cikaba permet aux entreprises d’éviter aujourd’hui les accidents de demain : grâce à l’Intelligence Artificielle, Cikaba détecte dans les données des entreprises les signaux permettant de prédire l’accidentologie future et de préconiser des actions de prévention que ses solutions diffusent ensuite auprès de tous les publics concernés (salariés, intérimaires, transporteurs, sous-traitants et entreprises extérieures).

Début 2022, Cikaba a levé 2,3 millions d’euros pour accélérer sa croissance au service de la prévention des risques au travail.













