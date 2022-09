Chief Financial Officer (CFO) – Family Office – Paris Rattachement hiérarchique : Secrétaire Général.

Présentation



• Family office d’un entrepreneur Français

• Holding détenant une centaine de participations principalement minoritaires fonctionnant à l’image d’un fonds d’investissement evergreen. Participations en France, Espagne, UK et USA

• Valorisation > 1 Bn € (plusieurs licornes en portefeuille)

• TRI historique de 25% par an

• Thèmes d’investissement

o VC tech et VC industriel

o Growth & LBO

o Leisure

o Consumers

o Real estate

o Portefeuille de fonds d’investissements

o Trésorerie et actifs cotés

• Équipe d’une quinzaine de personnes à Paris/New York



Contexte



Création de poste : Passage d’une fonction de CFO externalisée part time à une fonction interne.



Profil du candidat recherché



- Diplômé d’une grande école de commerce/ingénieur

- Expérience minimum de 10 ans

o dont 4 à 5 ans en cabinet d’audit Big 4 idéalement en gestion d’actifs de type fonds d’investissement,

o complétée d’une expérience de 4 à 5ans de contrôleur financier/CFO en fonds d’investissement ou holding patrimoniale.



- Qualités personnelles

o Capacité à être opérationnel et hands on dans la fonction avec le support d’un comptable

o Autonomie et force de proposition sur le périmètre avec le support fort du Secrétaire Général

o A l’aise dans les interactions avec une équipe de professionnels de l’investissement et avec les prestataires du Groupe (CAC, avocats, banques, etc)

o En harmonie avec la forte culture du Groupe (bienveillance, performance et philanthropie)



- Package

o Rémunération annuelle entre 80 k€ et 120 k€ en fonction de l’expérience et du profil

o Intéressement financier à la performance financière du Groupe (mécanisme en cours de structuration)



- Poste basé à Paris



Contenu de la fonction



1) Pilotage de la performance du portefeuille d’investissements

2) Pilotage de la trésorerie et suivi des covenants bancaires

3) Établissement des budgets de fonctionnement des différentes structures et suivi du contrôle budgétaire

4) Coordination des prestataires comptables et commissaire aux comptes dans le cadre des arrêtés comptables semestriels

5) Traitement des flux financiers des holdings (décaissements, comptes courants)

6) Mise en place de procédures internes afin de sécuriser le fonctionnement administratif et financier

7) Optimisation fiscale (TVA, refacturations internes, structuration de véhicules, etc)



Calendrier

Démarrage effectif au plus tard le 1er janvier 2023.



Envoyez votre CV à Claude Calmon, cabinet Calmon Partners :

claude@calmonpartners.com



• Family office d’un entrepreneur Français• Holding détenant une centaine de participations principalement minoritaires fonctionnant à l’image d’un fonds d’investissement evergreen. Participations en France, Espagne, UK et USA• Valorisation > 1 Bn € (plusieurs licornes en portefeuille)• TRI historique de 25% par an• Thèmes d’investissemento VC tech et VC industrielo Growth & LBOo Leisureo Consumerso Real estateo Portefeuille de fonds d’investissementso Trésorerie et actifs cotés• Équipe d’une quinzaine de personnes à Paris/New YorkCréation de poste : Passage d’une fonction de CFO externalisée part time à une fonction interne.- Diplômé d’une grande école de commerce/ingénieur- Expérience minimum de 10 anso dont 4 à 5 ans en cabinet d’audit Big 4 idéalement en gestion d’actifs de type fonds d’investissement,o complétée d’une expérience de 4 à 5ans de contrôleur financier/CFO en fonds d’investissement ou holding patrimoniale.- Qualités personnelleso Capacité à être opérationnel et hands on dans la fonction avec le support d’un comptableo Autonomie et force de proposition sur le périmètre avec le support fort du Secrétaire Généralo A l’aise dans les interactions avec une équipe de professionnels de l’investissement et avec les prestataires du Groupe (CAC, avocats, banques, etc)o En harmonie avec la forte culture du Groupe (bienveillance, performance et philanthropie)- Packageo Rémunération annuelle entre 80 k€ et 120 k€ en fonction de l’expérience et du profilo Intéressement financier à la performance financière du Groupe (mécanisme en cours de structuration)- Poste basé à Paris1) Pilotage de la performance du portefeuille d’investissements2) Pilotage de la trésorerie et suivi des covenants bancaires3) Établissement des budgets de fonctionnement des différentes structures et suivi du contrôle budgétaire4) Coordination des prestataires comptables et commissaire aux comptes dans le cadre des arrêtés comptables semestriels5) Traitement des flux financiers des holdings (décaissements, comptes courants)6) Mise en place de procédures internes afin de sécuriser le fonctionnement administratif et financier7) Optimisation fiscale (TVA, refacturations internes, structuration de véhicules, etc)Démarrage effectif au plus tard le 1er janvier 2023.

------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > Embauchez un jeune à la rentrée et profitez des aides Senior TS – (+2ans) - Paris ITS Group recrute massivement en 2022