Checkout.com lance Identity Verification, une solution vidéo dotée d'une IA qui promet de vérifier l'identité des clients en moins de 120 secondes Checkout.com, fournisseur mondial de solutions de paiement, lance la solution Identity Verification, pensée pour l'amélioration du processus d'accueil et de vérification d'identité en ligne des clients. Cette nouvelle fonctionnalité illustre la volonté de Checkout.com d'élargir ses expertises autour de l'expérience numérique des clients.

Selon le communiqué de presse, les entreprises peuvent désormais vérifier l’identité de leurs clients de manière transparente en moins de 120 secondes, 24H/7, dans le monde entier. Alimentée par une IA entraînée sur des milliards de données, la solution réduirait la fraude à l'identité via une analyse vidéo des documents. Un client comme Uber Eats utilise Checkout.com Identity Verification (IDV) pour fluidifier l'embarquement et l’accueil de ses livreurs indépendants.







Baptiste Foulon, Senior Operations Manager d'Uber Eats, déclare : « Nous sommes ravis de travailler avec les équipes de vérification d'identité de Checkout.com pour tirer pleinement parti de leur expertise afin de garantir l'authenticité de chaque document fourni et la meilleure expérience de livraison pour tous les livreurs indépendants qui utilisent l'application Uber Eats. »



La diffusion de vidéos assistée par l'IA pour améliorer le parcours client

La fraude à l'identité évolue, avec des deepfakes et des documents frauduleux de plus en plus sophistiqués. La vérification d’identité basée sur l’analyse d’une photo unique échoue souvent en raison de la mauvaise qualité de l'image ou est gérée par un système qui ne peut pas s'adapter aux nouveaux types de fraude.

Checkout.com Identity Verification résout ce problème en utilisant un flux vidéo de 25 images/seconde, 1000 images/flux.

En utilisant le mode vidéo sur un téléphone portable, les clients présentent un document d'identité et leur visage, tandis que la solution guide les utilisateurs tout au long du processus, en leur fournissant des informations en direct sur la manière de montrer l'authenticité du document et de déplacer leur visage afin que l'IA puisse les reconnaître, et ainsi lutter contre la fraude. Elle indique également aux utilisateurs si le document qu'ils scannent n'est pas valide, par exemple s'il s'agit d'un passeport non conforme ou d'un permis de conduire périmé.



« Nous croyons profondément à la synergie entre les paiements numériques et la vérification d'identité en ligne. Les systèmes traditionnels nécessitant une rencontre physique ou qui se limitent à certains jours de la semaine ne sont pas propices à la croissance. L'utilisation de l'IA et d'algorithmes formés à partir de milliards de données, ainsi qu'un flux vidéo qui nécessite simplement une connexion internet, signifie que nous pouvons maintenant vérifier les documents d'identité en toute sécurité, faciliter l’accueil des clients depuis n'importe quel endroit du monde et se conformer aux exigences KYC rapidement et avec précision », déclare Meron Colbeci, Chief Product Officer chez Checkout.com.



Checkout.com Identity Verification supprime la complexité liée à la gestion d'une application ou d'un logiciel spécifique et permet désormais aux utilisateurs de vérifier leur identité à tout moment et en tout lieu, en utilisant simplement une connexion Internet. Les entreprises peuvent diriger les utilisateurs vers une interface personnalisée à l’image de leur marque pour faciliter une expérience transparente en moins de 120 secondes, les accueillir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans interaction humaine, tout en renforçant la confiance dans la marque.



« Le fait que la solution utilise la vidéo en direct pour vérifier le visage et les documents d'identité des utilisateurs est l’assurance d’un processus simple, efficace et très fiable pour les utilisateurs. Le guidage de l'utilisateur fourni par l'IA signifie que le processus KYC est également fluide et facile pour nos candidats », déclare Camille Six, Directrice Générale de la plateforme de recrutement StaffMe.



Vaincre la fraude à l'identité grâce à l'IA et à l'apprentissage automatique

L'IA d'Identity Verification peut rapidement vérifier l'authenticité des identités sur plus de 3000 documents. En déplaçant le titre d’identité sur la vidéo, l'IA capte les changements d'hologramme et de couleur, communs à la plupart des documents, ainsi que la transparence et l'opacité. Grâce à une série de mouvements courts et faciles du visage de l'utilisateur, l'IA identifie d'éventuelles contrefaçons ou des documents d'identité frauduleux.



Le temps de vérification, sur l’ensemble du parcours, est de 120 secondes pour 90 % des utilisateurs. 70 % des identités sont vérifiées en moins de 20 secondes. Les identités qui ne peuvent pas être vérifiées automatiquement sont transmises à une équipe spécialisée pour un examen humain systématique. Ces experts ont été formés aux caractéristiques de sécurité des documents d'identité et à la méthodologie permettant d'évaluer une correspondance faciale par des agents de la police douanière. À ce jour, Identity Verification a permis d'identifier plus d'un million d'identités frauduleuses rien que dans sa version bêta.



« L'expérience de vérification d'identité de Checkout.com a été plus performante que notre processus habituel de conversion de nos prospects en clients. Leur promesse était excellente sur le papier et elle a été tenue dans la pratique », complète Ophélie Robin, directrice de l'innovation numérique chez Crédit Agricole Consumer Finance.



A propos Checkout.com

Checkout.com est un fournisseur mondial de solutions de paiement qui aide les entreprises et leurs communautés à prospérer dans l'économie numérique. Conçue dans un souci de performance, d'évolutivité et de rapidité, notre plateforme de paiement modulaire est idéale pour les entreprises qui cherchent à intégrer de manière transparente de meilleures solutions de paiement. Sony, Wise, Sainsbury's, Veepee, GE HealthCare… utilisent Checkout.com pour accélérer leur croissance dans le monde entier. Fondée par Guillaume Pousaz, Checkout.com rassemble plus de 2000 collaborateurs répartis dans 22 bureaux et a levé au total 1,8 Mds$.

