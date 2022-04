Chargé.e d’affaires – Esfin Gestion pour le Fonds InterPharmaciens

Esfin Gestion est une société de gestion, filiale du Crédit Coopératif, dédiée au financement en fonds propres des entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire.Avec une équipe de 18 personnes, Esfin Gestion gère actuellement 250 M€ au travers de 5 véhicules d’investissement couvrant tous les stades de développement et de maturité des sociétés. Les souscripteurs sont le Crédit Coopératif mais aussi les grands acteurs institutionnels (Etat, Caisse des Dépôts, Bpifrance, Mutuelles d’assurance, Banques mutualistes…). InterPharmaciens est le véhicule dédié au financement de l’installation des pharmaciens. Esfin Gestion dispose de 60 M€ sous gestion sur ce programme. Il vise à compléter l’apport des jeunes pharmaciens souhaitant acquérir leur première officine ou leur premier laboratoire, avec pour objectif de les accompagner sur le long terme tout en leur permettant de conserver leur indépendance professionnelle.Dans ce cadre Esfin Gestion souhaite renforcer son équipe d’investissement et recherche un.e chargé.e d’affaires qui, en liaison étroite avec les gérants du fonds, aura pour mission :- D’instruire et monter, en coordination avec les gérants mais avec une forte autonomie, les dossiers présélectionnés et de les présenter au comité d’investissement,- D’assurer la mise en place et le suivi des investissements.De formation supérieure (Ecole de commerce, IAE, cursus universitaire en gestion, comptabilité...), vous disposez d’une expérience dans le secteur du financement des entreprises (dette,…). Autonome, directement opérationnel et de tempérament ouvert, vous devrez faire preuve d’une rigueur et d’une capacité d’organisation importantes, ainsi que d’une excellente capacité d’analyse. Par ailleurs, sa capacité à travailler en équipe sera fondamentale, son réel intérêt pour le secteur de l’Economie Sociale et Solidaire sera un atout certain, de même qu’une appétence particulière pour le secteur de la santé en général et de la pharmacie en particulier.dès que possibleSi vous êtes intéressés par ce poste et vous reconnaissez dans ce profil, nous vous invitons à adresser votre lettre de motivation et votre CV à sylvie.huguet@esfingestion.fr