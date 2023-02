Chantiers de l’Atlantique s’appuie sur Pytheas Capital et Bpifrance pour renforcer sa relation avec ses fournisseurs et sécuriser leur trésorerie

Avec 3600 salariés, Chantiers de l’Atlantique conçoit et produit des navires de croisière, des navires militaires, des sous-stations électriques pour les parcs éoliens offshore et dispose d’une activité de services aux flottes. Le respect des délais de paiements est un enjeu majeur pour l’entreprise qui dispose d’un grand nombre de fournisseurs à la fois locaux et internationaux.



Dans cette optique en 2015, Chantiers de l’Atlantique avait choisi la solution d’Esker lui permettant de dématérialiser 90 000 factures fournisseurs par an, grâce à une solution nativement intégrée avec un SAP pour le traitement des factures.



En s’appuyant sur cet outil, Chantiers de l’Atlantique vient d’adopter le Paiement Fournisseur Anticipé, avec la plateforme TRESO2 innovante et intuitive qui s’adresse aux fournisseurs leur permettant la digitalisation, la sécurisation, l’optimisation de la gestion de la facturation mais également une offre de financement de la trésorerie, via Bpifrance.



Ainsi, cette solution clé en main facilite la relation entre les Chantiers de l’Atlantique et ses fournisseurs en donnant accès à ces derniers au suivi en temps réel du traitement de leurs factures. Via cette solution, les fournisseurs peuvent également demander un paiement anticipé de leurs factures.

Thierry Pralong de Chantiers, Responsable Comptable chez Chantiers de l’Atlantique déclare :

« Nous cherchions depuis plusieurs années un moyen simple d’ouvrir notre comptabilité à nos fournisseurs afin qu’ils sachent en temps réel si leurs factures ont été reçues, si elles ont été traitées et quand elles seront payées. Les premiers retours d’expérience ont confirmé le bon fonctionnement de cet outil qui, cerise sur le gâteau, donne en plus accès à des solutions de financements intéressantes pour nos fournisseurs. Cela s’explique par la garantie de paiements que Chantiers de l’Atlantique donne à Bpifrance sur les factures validées. Ce nouvel outil développé en partenariat avec les sociétés françaises Esker, Pytheas Capital et Bpifrance devrait à terme faciliter la relation avec nos fournisseurs et donner accès à des conditions de financement avantageuses. »



Ludovic Sarda, CEO de Pytheas Capital (TRESO2) et Anne Guérin, Directrice exécutive de Bpifrance, en charge du financement et du réseau indiquent : « Nous sommes heureux d’apporter à Chantiers de l’Atlantique une solution innovante codéveloppée autour de nos savoir-faire respectifs. À travers la plateforme TRESO2 nous proposons aux acheteurs et aux fournisseurs une solution clé en main permettant la digitalisation, la sécurisation, l’optimisation de la gestion de la facturation et une offre de financement de la trésorerie modulable. »



Thomas Honegger, Directeur des Opérations France d’Esker ajoute : « Depuis ses débuts, Esker oeuvre pour la création d’écosystèmes vertueux. Grâce à nos offres de digitalisation et notre portefeuille de solutions de paiement Esker Pay, nous permettons aux fournisseurs d’être payés en temps et en heure par les grands donneurs d’ordre. Un besoin accru dans un contexte de crise où la gestion de la trésorerie est clé pour survivre. Nous sommes fiers de collaborer avec Pytheas pour aider Les Chantiers de l’Atlantique à tirer profit de nos solutions pour entretenir des relations pérennes avec son écosystème, et notamment ses fournisseurs. »



A propos de Chantiers de l’Atlantique

Grâce à l'expertise de ses équipes et son réseau de sous-traitants, associée à un outil industriel de premier ordre, Chantiers de l’Atlantique est un leader incontournable dans les domaines de la conception, de l'intégration, des essais et de la livraison clé en main de navires de croisière, de navires militaires, de sous-stations électriques pour les parcs éoliens offshore et de services aux flottes. L’entreprise est au coeur des défis de demain, en proposant aujourd’hui des navires dont la performance environnementale dépasse les normes les plus drastiques, ainsi que des équipements pour l’éolien en mer qui en font un acteur majeur de la transition énergétique.

www.chantiers-atlantique.com



A propos d’Esker

Leader mondial des solutions d’automatisation des cycles de gestion Procure-to-Pay et Order-to-Cash, Esker valorise les départements financiers et services clients des entreprises et renforce la coopération interentreprises. La plateforme cloud Esker permet d’animer un écosystème vertueux avec ses clients et fournisseurs. Intégrant des technologies d’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent de gagner en productivité et d’améliorer la visibilité sur son activité, tout en renforçant la collaboration avec ses clients, ses fournisseurs et ses collaborateurs. ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext Growth™ à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 159,3 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022, dont 2 tiers à l’international.



A propos de Pytheas Capital – TRESO2

Pytheas Capital est une FinTech spécialisée dans le financement, le paiement et la facturation électronique. Grâce à sa plateforme technologique innovante TRESO2 et son savoir-faire dans le financement, elle révolutionne le paiement des fournisseurs avec une solution de paiement responsable et d’optimisation de la trésorerie.

TRESO2 est une plateforme SaaS modulaire entièrement ouverte avec ses partenaires et clients grâce à ses API (interface de programmation d’application). Elle se décline autour de 3 modules :

• Conformity : module de gestion de la conformité fournisseur

• Invoice Hub : module de traitements des factures

• Payment & Funding : paiement, paiement fournisseur anticipé et différé de paiement avec ou sans financement (dynamic discounting)

www.treso2.com



A propos de Bpifrance

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.

Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

www.bpifrance.fr