Accueil Envoyer Imprimer Partager Chancer démarre une presale de tokens. Comment CHANCER se compare-t-il à Solana ? (Article Sponsorisé) Les amateurs de crypto-monnaies et les fans de paris ont de quoi se réjouir, car la très attendue plateforme Chancer a récemment annoncé son projet de presale de tokens CHANCER. (Article Sponsorisé)



Mais qu'est-ce que Chancer et comment se compare-t-il à d'autres projets de crypto-monnaies comme Solana ?



Chancer : Une nouvelle façon de parier



Les paris sont un passe-temps populaire depuis des siècles, depuis les premières civilisations. Aujourd'hui, grâce à l'internet et aux technologies modernes, il est plus facile que jamais de parier sur des événements sportifs et des ligues populaires, comme la NFL et la NBA. Cependant, de nombreux amateurs de jeux d'argent espèrent depuis longtemps une nouvelle façon de parier, avec plus de personnalisation ou même la possibilité de créer leurs propres marchés de paris.



C'est là que Chancer entre en jeu. Chancer est appelé à devenir une nouvelle plateforme de paris peer-to-peer (P2P) audacieuse, où les utilisateurs ont le pouvoir de créer leurs propres marchés et de parier sur presque tout ce qu'ils veulent. Les investisseurs peuvent créer des marchés de paris au sein de leur propre cercle d'amis ou de collègues de travail, par exemple, ou parier avec d'autres personnes du monde entier sur tous les sujets, du sport à la politique, en passant par le divertissement et tout ce qu'ils peuvent imaginer.

Les gens sont très enthousiastes à propos de Chancer, et il y a beaucoup d'espoir que cette plateforme prenne une grande importance lorsqu'elle sera enfin lancée. À l'heure actuelle, de nombreux experts en investissement estiment qu'il pourrait s'agir de l'une des meilleures opportunités de l'année, et même les amateurs de crypto-monnaies qui n'ont que peu d'intérêt pour les paris se préparent à participer à l'événement de presale de Chancer, dans l'espoir d'obtenir un retour sur investissement important à mesure que la popularité de la plateforme augmentera plus tard dans l'année et jusqu'en 2024.



Solana : le tueur d'Ethereum

La hype autour de Chancer est très similaire aux premiers jours de Solana, un autre projet crypto populaire qui a connu le succès ces dernières années. Solana a été lancé en mars 2020, bien que les implications sur le projet aient commencé en 2017, et il prend la forme d'un protocole open-source qui aide à faciliter le développement d'applications et de solutions DeFi décentralisées.



Utilisant un mécanisme proof of stake, Solana se distingue par son grand soutien aux développeurs, ses temps de traitement immensément rapides et ses niveaux minimaux de frais et de taxes. En raison de ses nombreux avantages, il a été surnommé "le tueur d’Ethereum". Cependant, en réalité, Ethereum est toujours en activité et, malgré toutes ses innovations uniques et ses caractéristiques clés, Solana a peu de chances de renverser un jour un véritable géant de la crypto-monnaie comme l'ETH.



En termes de valeur, Solana a mis du temps à s'élever. Son existence a démarré lentement en 2020, mais sa valeur a augmenté en 2021, atteignant son plus haut niveau historique de 260,06 $ en novembre de cette année-là. En 2022, le prix du Solana a de nouveau connu une légère hausse, mais il a progressivement baissé depuis. Il continue de se développer, en intégrant l'IA ces dernières semaines avec ChatGPT, mais l'un des principaux problèmes de Solana est qu'il a plus de concurrence que jamais.



Chancer et Solana : la différence essentielle

Il est clair que Chancer et Solana sont des projets très différents. L'un s'articule autour de solutions DeFi et du développement d'applications, tandis que l'autre se concentre sur une nouvelle forme de paris. Mais la plus grande différence réside dans leur niveau de concurrence. À l'heure actuelle, Solana opère sur un marché encombré, avec d'autres projets, comme Polygon, qui se disputent le même public et offrent des services et des fonctionnalités similaires.



Chancer, quant à lui, est totalement unique. Il n'y a jamais eu de plateforme de paris comme celle-ci. Véritable novateur, Chancer est prêt à changer la façon dont les gens jouent pour toujours, et son chemin vers le sommet est tout tracé avec aucun autre projet n'offrant quelque chose de similaire. C'est pourquoi, du point de vue de l'investissement, Chancer pourrait être la solution la plus sûre, car il y a moins de risque que la valeur du token CHANCER s'enlise en raison de la concurrence et des rivalités.



Conclusion

Lors de son lancement, Solana était l'un des projets les plus excitants et les plus innovants, et il a maintenant consolidé sa place sur le marché des crypto-monnaies. Cependant, la valeur de Solana a commencé à stagner. Les investisseurs qui recherchent quelque chose de totalement différent, mais qui a tout autant de potentiel pour augmenter sa valeur, devraient absolument considérer Chancer. Il y a beaucoup de choses à aimer sur cette plateforme, et il est excitant d'imaginer à quel point elle pourrait changer le secteur des paris lorsque la presale de Chancer commencera.

Vous pouvez participer à la presale de









Au contraire, le token CHANCER pourrait très bien connaître d'énormes augmentations de valeur, en particulier lorsque l'événement de presale de Chancer se terminera et que le projet ira de l'avant avec un nouveau financement. Au fur et à mesure que les communautés de parieurs s'informeront des possibilités offertes par Chancer, ce projet aura un fort potentiel de croissance, et pourra même devancer des entreprises comme Solana.





L'événement de presale de Chancer verra les tokens CHANCER initialement vendus pour seulement 0,01 $, augmentant jusqu'à 0,21 $ lors de la la dernière phase de l'événement en 12 étapes. De nombreux investisseurs prévoient déjà de participer à ce nouveau projet passionnant.Mais qu'est-ce que Chancer et comment se compare-t-il à d'autres projets de crypto-monnaies comme Solana ?Chancer : Une nouvelle façon de parierLes paris sont un passe-temps populaire depuis des siècles, depuis les premières civilisations. Aujourd'hui, grâce à l'internet et aux technologies modernes, il est plus facile que jamais de parier sur des événements sportifs et des ligues populaires, comme la NFL et la NBA. Cependant, de nombreux amateurs de jeux d'argent espèrent depuis longtemps une nouvelle façon de parier, avec plus de personnalisation ou même la possibilité de créer leurs propres marchés de paris.C'est là que Chancer entre en jeu. Chancer est appelé à devenir une nouvelle plateforme de paris peer-to-peer (P2P) audacieuse, où les utilisateurs ont le pouvoir de créer leurs propres marchés et de parier sur presque tout ce qu'ils veulent. Les investisseurs peuvent créer des marchés de paris au sein de leur propre cercle d'amis ou de collègues de travail, par exemple, ou parier avec d'autres personnes du monde entier sur tous les sujets, du sport à la politique, en passant par le divertissement et tout ce qu'ils peuvent imaginer.Les gens sont très enthousiastes à propos de Chancer, et il y a beaucoup d'espoir que cette plateforme prenne une grande importance lorsqu'elle sera enfin lancée. À l'heure actuelle, de nombreux experts en investissement estiment qu'il pourrait s'agir de l'une des meilleures opportunités de l'année, et même les amateurs de crypto-monnaies qui n'ont que peu d'intérêt pour les paris se préparent à participer à l'événement de presale de Chancer, dans l'espoir d'obtenir un retour sur investissement important à mesure que la popularité de la plateforme augmentera plus tard dans l'année et jusqu'en 2024.Solana : le tueur d'EthereumLa hype autour de Chancer est très similaire aux premiers jours de Solana, un autre projet crypto populaire qui a connu le succès ces dernières années. Solana a été lancé en mars 2020, bien que les implications sur le projet aient commencé en 2017, et il prend la forme d'un protocole open-source qui aide à faciliter le développement d'applications et de solutions DeFi décentralisées.Utilisant un mécanisme proof of stake, Solana se distingue par son grand soutien aux développeurs, ses temps de traitement immensément rapides et ses niveaux minimaux de frais et de taxes. En raison de ses nombreux avantages, il a été surnommé "le tueur d’Ethereum". Cependant, en réalité, Ethereum est toujours en activité et, malgré toutes ses innovations uniques et ses caractéristiques clés, Solana a peu de chances de renverser un jour un véritable géant de la crypto-monnaie comme l'ETH.En termes de valeur, Solana a mis du temps à s'élever. Son existence a démarré lentement en 2020, mais sa valeur a augmenté en 2021, atteignant son plus haut niveau historique de 260,06 $ en novembre de cette année-là. En 2022, le prix du Solana a de nouveau connu une légère hausse, mais il a progressivement baissé depuis. Il continue de se développer, en intégrant l'IA ces dernières semaines avec ChatGPT, mais l'un des principaux problèmes de Solana est qu'il a plus de concurrence que jamais.Chancer et Solana : la différence essentielleIl est clair que Chancer et Solana sont des projets très différents. L'un s'articule autour de solutions DeFi et du développement d'applications, tandis que l'autre se concentre sur une nouvelle forme de paris. Mais la plus grande différence réside dans leur niveau de concurrence. À l'heure actuelle, Solana opère sur un marché encombré, avec d'autres projets, comme Polygon, qui se disputent le même public et offrent des services et des fonctionnalités similaires.Chancer, quant à lui, est totalement unique. Il n'y a jamais eu de plateforme de paris comme celle-ci. Véritable novateur, Chancer est prêt à changer la façon dont les gens jouent pour toujours, et son chemin vers le sommet est tout tracé avec aucun autre projet n'offrant quelque chose de similaire. C'est pourquoi, du point de vue de l'investissement, Chancer pourrait être la solution la plus sûre, car il y a moins de risque que la valeur du token CHANCER s'enlise en raison de la concurrence et des rivalités.ConclusionLors de son lancement, Solana était l'un des projets les plus excitants et les plus innovants, et il a maintenant consolidé sa place sur le marché des crypto-monnaies. Cependant, la valeur de Solana a commencé à stagner. Les investisseurs qui recherchent quelque chose de totalement différent, mais qui a tout autant de potentiel pour augmenter sa valeur, devraient absolument considérer Chancer. Il y a beaucoup de choses à aimer sur cette plateforme, et il est excitant d'imaginer à quel point elle pourrait changer le secteur des paris lorsque la presale de Chancer commencera.Vous pouvez participer à la presale de CHANCER ici. Au contraire, le token CHANCER pourrait très bien connaître d'énormes augmentations de valeur, en particulier lorsque l'événement de presale de Chancer se terminera et que le projet ira de l'avant avec un nouveau financement. Au fur et à mesure que les communautés de parieurs s'informeront des possibilités offertes par Chancer, ce projet aura un fort potentiel de croissance, et pourra même devancer des entreprises comme Solana.

(Article Sponsorisé)



-----------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is an advertising that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Avertissement : Le texte ci-dessus est une publicité qui n'a pas été rédigée par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.



-------------------------------------------------------------------------



Les avis financiers et/ou économiques présentés par les contributeurs de Finyear.com (experts, avocats, observateurs, bloggers, etc...) sont les leurs et peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire de faire une mise à jour des contenus. Les articles présentés ne constituent en rien une invitation à réaliser un quelconque investissement.



The financial and/or economic opinions presented by Finyear.com contributors (experts, lawyers, observers, bloggers, etc.) are their own and may change without the need to update the content. The articles presented do not constitute an invitation to make any investment.











Articles similaires < > US sues Binance and founder Zhao over 'web of deception' OpenAI startup Fund aurait levé plus de 175 millions de dollars pour sa première génération de fonds Bitpanda et Coinbase s'associent