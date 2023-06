Accueil Envoyer Imprimer Partager Cegid lance Cegid Business Connect pour répondre à l'enjeu de la facture électronique Cegid, un leader européen des solutions de gestion cloud pour les professionnels de l’Expertise Comptable, de l’entrepreneuriat, des métiers de la finance (ERP, trésorerie, fiscalité), des ressources humaines (paie, gestion des talents) et du Retail, annonce le lancement majeur de Cegid Business Connect, le nouveau service collaboratif qui place l’expert-comptable au cœur de la gestion des flux. Cette solution complète la large gamme d’outils de production et collaboratifs déjà proposés par Cegid aux experts-comptables et à leurs clients.





Cegid Business Connect, ouvert sur l’ensemble des plateformes de dématérialisation, garantit la collecte de l’intégralité des pièces en temps réel afin de produire une TVA toujours conforme, malgré la démultiplication des sources. La production de la TVA désormais automatisée en ressort simplifiée. Cegid accompagne, depuis plusieurs décennies, plus de 6 000 experts-comptables, soit la moitié de la profession, en mettant à leur disposition des solutions utiles et innovantes pour augmenter la performance de leur cabinet et de leurs 1,3 million de clients entreprises.



Cegid Business Connect, annonce majeure qui complète les offres collaboratives déjà proposées par Cegid, s’inscrit dans la continuité de la stratégie de Cegid au service de la Profession Comptable.



« Avec le nouveau service collaboratif Cegid Business Connect, mis à la disposition des experts-comptables et de leurs clients, Cegid continue de positionner la profession comptable comme l’acteur clé de la vie économique des entreprises. Aujourd’hui, nous pensons chez Cegid qu’aucune innovation, ni acteur d’innovation, ne doit pouvoir désintermédier la relation qui lie le chef d’entreprise à l’expert-comptable, sans laquelle, la croissance d’une activité n’est pas possible », explique Grégory Desmot, Directeur de la Business Unit Petites Entreprises de Cegid.



Collecter, traiter et analyser la donnée d’où qu’elle vienne : le nouveau défi des cabinets d’expertise-comptable



Parce qu’elle permet de collecter et piloter la donnée en temps réel et d’avoir une vision au plus juste de la santé et de l’activité de son entreprise, l’application de la réforme de la facturation électronique est une opportunité pour le chef d’entreprise et l’expert-comptable. Mais elle représente aussi un défi pour ce dernier. En effet, les cabinets d’Expertise Comptable auront à composer avec la complexité des flux de factures et de données apportée par de nouveaux acteurs : les plateformes de flux publique (Portail Public de Facturation, PPF) et privées (Plateformes de Dématérialisation Partenaires, PDP). C’est pourquoi Cegid a intégré dans Cegid Business Connect des fonctionnalités qui permettent de communiquer avec toutes les futures plateformes de dématérialisation du marché, de collecter facilement les factures des clients et de les intégrer automatiquement dans leur outil de production tout en assurant la génération du e-reporting. Avec Cegid Business Connect, Cegid entend également faciliter la gestion des flux électroniques de bout en bout en proposant sa propre Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP)* conforme au cahier des charges de l’État.



Ce nouveau service facilite donc l’application de la réforme de la facturation électronique au sein des cabinets d’Expertise Comptable par sa flexibilité et son ouverture en permettant de :



- récupérer en temps réel l’ensemble des pièces de leurs clients (factures, avoirs,…) au moment où celles-ci sont disponibles dans les plateformes de dématérialisation, ainsi que partager instantanément des documents à destination de leurs clients (plaquettes, états de gestion, bilans,…) en toute sécurité,



- réceptionner automatiquement les données du e-reporting nécessaires au calcul de la TVA de leurs clients, ou d’en faire la saisie directe,



- réceptionner automatiquement les relevés bancaires de leurs clients afin de générer le e-reporting et d’effectuer les calculs de TVA,



- comptabiliser automatiquement l’ensemble des pièces dans leur outil de production Cegid Loop ou Cegid Quadra grâce au support de l’intelligence artificielle.



Cegid Business Connect permet, d’autre part, de mettre à disposition des entrepreneurs une solution clé en main, simple et complète de gestion des flux électroniques, afin de maîtriser le passage à la facture électronique. Elle complète les applications Cegid déjà disponibles pour faciliter la gestion quotidienne, le pilotage financier et le développement de leur activité, et les assure de :



- maîtriser les impacts de la réforme, grâce à une gestion facile des nouveaux flux électroniques (e-invoicing et e-reporting) à partir de leurs outils de facturation ou d’un outil de facturation intégré à Cegid Business Connect et en lien avec la future Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP) Cegid, le Portail Public de Facturation (PPF) ou les autres PDP partenaires,



- devenir plus efficaces, grâce à la centralisation et au partage simple des informations pour tout gérer, depuis les achats, devis et factures, jusqu’aux relances, paiements et au suivi de la trésorerie,



- développer sereinement leur activité, avec une palette de services innovants accessibles depuis leurs applications habituelles pour accélérer les paiements, financer des factures en un clic, sécuriser la situation financière de l’entreprise et discuter de son développement avec un expert-comptable sur la base d’informations plus riches, en temps réel.



« Notre nouveau service, Cegid Business Connect, combine l’expérience de longue date de Cegid dans la digitalisation des cabinets d’Expertise Comptable, et notre connaissance des contraintes et des attentes des 1,3 million d’entreprises qui échangent avec eux au quotidien via nos solutions collaboratives. Nous avons profité également de toute l’expérience de Grupo Primavera, a Cegid Company, en matière de facturation électronique dans un pays, le Portugal, qui a déjà déployé une réforme comparable, afin de construire une PDP robuste et sûre, forte de l’expérience de ses milliers d’utilisateurs », conclut Grégory Desmot.



Cegid apporte ainsi une nouvelle preuve de son engagement auprès de la profession comptable et de ses clients avec un service pensé pour améliorer la productivité des cabinets, fluidifier leur collaboration avec leurs clients et les accompagner sereinement dans la mise en application de la réforme 2024.



Cegid Business Connect sera disponible à partir de janvier 2024 afin d’équiper l’ensemble des cabinets d’Expertise Comptable et leurs clients entreprises en amont de l’application de la réforme en juillet 2024. La solution sera annoncée auprès des clients Cegid lors du tour de France (Cegid On Air 2023) et présentée en avant-première au Congrès de l’Ordre des Experts-Comptables du 27 au 29 septembre 2023 à Montpellier.



· Les Cegid On Air se dérouleront dans 11 villes de France du 16 juin au 19 septembre 2023



A propos de Cegid

Cegid est un leader européen des solutions de gestion cloud pour les professionnels des métiers de la Finance (trésorerie, fiscalité,

ERP), des Ressources Humaines (paie, gestion des talents), des secteurs de l’Expertise Comptable, du Retail et de l’entrepreneuriat.

Avec un solide business model full cloud Cegid s’engage dans la durée avec ses clients et accompagne la digitalisation des entreprises,

de la TPE aux grands comptes, pour une expérience supérieure et distinctive en France comme à l’international. Cegid combine une

vision prospective et pragmatique des métiers, associée à sa forte capacité d’innovation, la maîtrise des nouvelles technologies et à

une connaissance unique du réglementaire. Dans un monde en évolution rapide, Cegid ouvre les possibles et révèle toute la valeur

des métiers de ses clients en leur apportant des solutions utiles et innovantes.

Forte de son ambition internationale et de ses 500 000 clients, Cegid compte aujourd’hui 4 400 collaborateurs et vend ses solutions

dans 130 pays. Cegid a réalisé un chiffre d’affaires annuel de 791 M€ (au 31 décembre 2022). Pascal Houillon a rejoint Cegid en mars

2017, il en est le CEO.

CEGID





