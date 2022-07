Cegid confirme l’acquisition de Notilus

Cegid, un leader des solutions de gestion cloud pour les professionnels des métiers de la finance (ERP, trésorerie, fiscalité), des ressources humaines (paie, gestion des talents), de l’Expertise Comptable, du Retail et de l’entrepreneuriat, annonce aujourd’hui la signature définitive de l’acquisition de Notilus, éditeur de logiciel français de T&E (Travel & Expense – gestion des déplacements et des notes de frais), filiale de Dimo Software, qui compte 138 collaborateurs.



Notilus devient, à compter de ce jour, Notilus, A Cegid Company.



Cegid avait annoncé le 25 mai dernier son intention d’acquérir Notilus et confirme ce jour que l’achat est désormais finalisé.



Notilus est une marque historiquement reconnue, qui dispose de solutions utiles et innovantes de très grande qualité, très appréciées de ses clients, et dont l’implémentation est simple et rapide. Elle dispose de 25 ans d’expérience, compte plus de 1000 clients multisectoriels en France, comme à l’international essentiellement PME, ETI et grands comptes, tels qu’Acadomia, Atol Les Opticiens, Casino, Groupama, Groupe ADP, Legrand, Rossignol, Groupe Seb, Stellantis, FN Herstal, Ferrovial et d’autres entreprises, banques et organisations internationales prestigieuses …, soit 2 000 000 d’utilisateurs.



Avec cette acquisition, Cegid accélère sa stratégie au service des Directions Financières, l’un de ses cinq marchés prioritaires et conforte sa position de leadership européen des solutions de gestion dans le cloud. Cegid étend ainsi son portefeuille produit avec l’une des solutions leader sur le marché des T&E, et accompagne le développement de Notilus et de ses ventes en mode SaaS.



Gilles Bobichon, Directeur Général de Notilus, les membres du comité exécutif, ainsi que les 138 collaborateurs de Notilus rejoignent Cegid et sa Business Unit Finance sous la direction de Jean-Baptiste Auzou à compter de ce jour.



A propos de Cegid

Cegid est un leader des solutions de gestion cloud pour les professionnels des métiers de la Finance (trésorerie, fiscalité, ERP), des Ressources Humaines (paie, gestion des talents), des secteurs de l’Expertise Comptable, du Retail et de l’entrepreneuriat. Avec un solide business model full cloud Cegid s’engage dans la durée avec ses clients et accompagne la digitalisation des entreprises, de la TPE aux grands comptes, pour une expérience supérieure et distinctive en France comme à l’international. Cegid combine une vision prospective et pragmatique des métiers, associée à sa forte capacité d’innovation, la maîtrise des nouvelles technologies et à une connaissance unique du réglementaire. Dans un monde en évolution rapide, Cegid ouvre les possibles et révèle toute la valeur des métiers de ses clients en leur apportant des solutions utiles et innovantes.

Forte de son ambition internationale, Cegid compte aujourd’hui 3 600 collaborateurs et vend ses solutions dans 130 pays. Cegid a réalisé un chiffre d’affaires annuel de 632 M€ (au 31 décembre 2021). Pascal Houillon a rejoint Cegid en mars 2017, il en est le CEO.

