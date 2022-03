Cathay Capital, Eurazeo, et Sagard Newgen au capital de Dilitrust Cathay Capital, Eurazeo, et Sagard Newgen signent un accord d’exclusivité en vue d’un investissement au capital de Dilitrust, leader français des solutions sécurisées pour les directions juridiques et instances de gouvernance.

Cathay Capital, Eurazeo à travers son équipe Small-mid buyout (1) et Sagard NewGen annoncent la signature d’un accord d’exclusivité en vue d’investir au capital de DiliTrust aux côtés de l’équipe de management, emmenée par Yves Garagnon et Nadim Baklouti.



Le consortium d’investisseurs deviendrait actionnaire de référence du groupe et investirait un montant de plus de 130 millions d’euros. Au sein de ce consortium, Eurazeo investirait 52 millions d’euros. Calcium Capital, actionnaire financier depuis 2017, cède l’ensemble de sa participation.



DiliTrust offre, avec la suite DiliTrust Governance, une plateforme unifiée et sécurisée, composée de différents modules pour répondre aux besoins croissants de digitalisation des directions juridiques et des instances de gouvernance des multinationales, ETI ou entités publiques. L’éditeur SaaS accompagne plus de 2000 organisations dans leurs démarches d’automatisation des process, d’amélioration des performances et de protection de leurs données stratégiques et sensibles. Des objectifs que DiliTrust leur permet d’atteindre, notamment à travers un board portal pour la gestion des réunions de conseils d’administration, mais aussi des modules pour le pilotage des entités légales ou encore la gestion des contrats et litiges.



En 2021 le groupe, qui emploie plus de 160 personnes à travers le monde, a réalisé un chiffre d’affaires de près de 20 millions d’euros dont la moitié à l’international, en augmentation d‘environ 30% par an ces dernières années. Déjà présent en France, au Canada, en Italie, au Moyen-Orient et en Afrique, DiliTrust a par ailleurs, suite à l’acquisition de Gobertia l’année dernière, renforcé sa présence en Espagne et étendu ses opérations vers l’Amérique latine.



La poursuite de l’expansion de DiliTrust via la conquête de nouveaux clients, en France et à l’international, sera complétée d’une politique active de buy and build, grâce au soutien de ses nouveaux partenaires financiers. En capitalisant sur le haut niveau d’expertise du management, la réputation de DiliTrust, ainsi que les fortes dynamiques sous-jacentes de son marché, Cathay Capital, Eurazeo, Sagard NewGen et l’équipe dirigeante partagent l’ambition d’accélérer fortement la croissance de DiliTrust afin de bâtir un leader mondial des solutions juridiques et de gouvernance.



Yves Garagnon, dirigeant de DiliTrust, souligne : « Les besoins de digitalisation et de sécurisation des données les plus sensibles des entreprises s’intensifient. Nous disposons d’une suite robuste qui répond pleinement à ces enjeux, particulièrement pour les conseils d’administration et les directions juridiques. Nous sommes reconnus pour la simplicité d’utilisation et les performances de notre suite et sommes identifiés parmi les acteurs de référence mondiaux par de grands analystes tels que le Gartner. Nous sommes ravis de la confiance que nous accorde ce consortium d’investisseurs. »



Jérémie Falzone, Partner de Cathay Capital, Benjamin Hara, Membre du Directoire d’Eurazeo Mid Cap

et Guillaume Lefebvre, Partner de Sagard NewGen déclarent : « Nous sommes très heureux d’accompagner DiliTrust et son équipe de direction emmenée par Yves Garagnon dans les prochaines étapes de son développement et de contribuer à la création d’un leader global des solutions de gouvernance. Le segment de l’édition de logiciels d’entreprise de type Enterprise Legal Management est en forte croissance en écho à l’accélération générale de l’équipement des entreprises en solutions LegalTech. DiliTrust en est un acteur leader grâce à une suite logicielle intégrée et reconnue par des références clients de tout premier plan. Nous sommes enthousiastes à la perspective de permettre à DiliTrust de bénéficier des réseaux d’affaires internationaux, de l’expertise sectorielle et du soutien actif de Cathay, Eurazeo et Sagard dans le déploiement d’une stratégie ambitieuse combinant croissance organique et externe. »



Cédric Duchamp, Managing Partner de Calcium Capital, indique : « Nous sommes fiers du chemin parcouru depuis 2017 aux côtés de DiliTrust et de son équipe de direction menée par Yves Garagnon. La société a su anticiper les tendances de son marché pour répondre avec succès aux clients les plus

exigeants. Nous sommes ravis de passer le flambeau à Cathay, Eurazeo et Sagard qui sauront poursuivre l’accélération de DiliTrust dans les prochaines étapes de son développement. »



INTERVENANTS SUR L’OPERATION :

- Cathay Capital : Jérémie Falzone, Felix Wang, Marion Prieur

- Eurazeo : Benjamin Hara, Clément Morin, Claire Berthoux, Bastien Estival, Cécile Gilliet

- Sagard NewGen : Guillaume Lefebvre, Agnès Huyghues Despointes, Martin Klotz

- Calcium Capital : Cédric Duchamp, Antoine Gravot

- Conseil financier : Bryan Garnier & Co (Thibaut de Smedt, Stanislas de Gmeline, Jonathan Bohbot) et Natixis Partners (Nicolas Segretain, Romain Etienne)

- Conseil juridique : Hogan Lovells (Stéphane Huten, Pierre-Marie Boya) et McDermott Will & Emery (Grégoire Andrieux)

- Due diligence financière: Eight Advisory (Stéphane Vanbergue, Victor Heilweck) et Alvarez & Marsal (Jonathan Gibbons, Samih Hajar)

- Due diligence stratégique : Roland Berger (Cyrille Vincey, Mouhsine Aguedach) & Kearney (Julien Vincent, Hadi Benkirane, Hugo Khelifa)

- Due diligence juridique, fiscale et sociale : Hogan Lovells (Stéphane Huten, Pierre-Marie Boya)

- Due diligence IT: Make it Work (Frédéric Thomas), EPAM (Philippe Trichet, Neil Holton) et ITracing (Michel Vujicic)

- Conseil financier société et cédants : Macquarie Capital (Fady Lahame, Guillaume Basini)

- Conseil juridique société et cédants : FTPA (Bruno Robin, Charles-Philippe Letellier) et Viguié Schmidt et Associés (Fabrice Veverka)

- Conseil analyse financière société : PwC (Philippe Serzec, Manil Bengana)

- Conseil management : Axance Finance & Development (Antoine Rimpot)



À PROPOS DE DILITRUST

 Éditeur de solutions SaaS depuis plus de 25 ans, DiliTrust propose sa suite DiliTrust Governance dédiée à la gouvernance d’entreprise et au partage sécurisé de données sensibles et confidentielles. Cette plateforme unifiée et ultra-sécurisée, s’adresse aux directions juridiques et aux instances de gouvernance. Elle comprend différents modules complémentaires, notamment pour la digitalisation des instances, la gestion des entités juridiques, des contrats, des litiges et contentieux.



DiliTrust compte plus de 2 000 clients dans une cinquantaine de pays. Des groupes majeurs en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique et au Moyen-Orient font confiance à DiliTrust, parmi lesquels : Almarai, AccorHotels, Ecobank, Royal Bank of Canada, BNP Paribas, Bouygues, Caisse de Dépôt et de Gestion du Maroc, Campari, Capgemini, Carraro, Commercial Bank of Dubai, Desjardins Capital, EDF, Engie, Eutelsat, Geox, Ingenico, Koç, Loto-Québec, LVMH, Luxempart, Renault, Groupe Robert, SNCF, Société Générale, Transports de Montréal, Tereos, UNICEF, Veolia, Ville de Montréal et Vivendi.

https://www.dilitrust.com/a-propos-de-dilitrust/



À PROPOS D'EURAZEO

 Eurazeo est un groupe d'investissement mondial de premier plan, qui gère 31 milliards d’euros d’actifs diversifiés dont 22 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de 450 entreprises. Fort de son expertise dans le Private Equity, la dette privée et les actifs immobiliers et infrastructures, le groupe accompagne les entreprises de toute taille, mettant au service de leur développement l’engagement de ses près de 360 collaborateurs, sa profonde expertise sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d’investissement flexible lui permettent d’accompagner les entreprises dans la durée.

Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Londres, Francfort, Berlin, Milan, Madrid, Luxembourg, Shanghai, Séoul, Singapour et Sao Paulo.

Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.

ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA.



À PROPOS DE CATHAY CAPITAL

 Le Groupe Cathay Capital est une société d’investissement mondiale qui soutient les entreprises à tous les stades de leur développement en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et en Afrique. En aidant à saisir les opportunités liées à l’internationalisation et à la transformation durable, Cathay est le partenaire de choix pour les entreprises qui aspirent à devenir des leaders sur leurs marchés et à avoir un impact positif. Sa plateforme mondiale met en relation des personnes – investisseurs, entrepreneurs, équipes de direction, grandes entreprises – sur tous les continents pour partager les connaissances et les outils permettant de changer d’échelle et d’atteindre des sommets. Fondée en 2007 avec un fort héritage entrepreneurial, Cathay Capital gère aujourd’hui plus de 4.2 milliards de dollars d’actifs et a réalisé plus de 220 investissements, en s’appuyant sur son écosystème mondial et l’expertise local de ses bureaux de Paris, Munich, New York, San Francisco, Shanghai, Shenzhen, Beijing et Singapour.

www.cathaycapital.com



À PROPOS DE SAGARD NEWGEN

 Sagard NewGen a pour ambition de soutenir le développement de leaders dans les domaines de la Technologie et de la Santé. Ce fonds a vocation à réaliser des investissements en capital, majoritaires ou minoritaires, pour financer la stratégie de croissance de sociétés européennes rentables partageant un ADN d’innovation et de durabilité (chiffre d’affaires jusqu’à 150M€).  Sagard NewGen complète le dispositif européen de la plateforme internationale aux cotés de Sagard MidCap et Portage Venture. Sagard NewGen apporte aux équipes de management un accompagnement sur-mesure, un écosystème à forte valeur ajoutée et à portée internationale avec une présence en Europe, Amérique du Nord et Asie.

Sagard dispose de bureaux à Paris, Montréal, Toronto, New York, San Francisco et Singapour.

www.sagard.eu



À PROPOS DE CALCIUM CAPITAL

 Calcium Capital réunit le capital d’entrepreneurs, de dirigeants et de familles qui souhaitent investir dans des PME attractives tout en les faisant bénéficier de leur expérience et de leur réseau. Sa vocation est de prendre des participations de l’ordre de 5 à 20 M€ au sein d’entreprises prometteuses pour qui elle ambitionne d’être un actionnaire actif à forte valeur ajoutée.

Riche d’un tour de table et d’une équipe aux parcours diversifiés et complémentaires, Calcium Capital s’inscrit dans une logique de partenariat attentif à la pérennisation des entreprises, dans le respect de leur culture et de leurs valeurs.

www.calciumcapital.com



------------------------------------------------------------------------



