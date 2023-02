Carat Capital s’ouvre à l’international en intégrant le Family Office Umani implanté à Bruxelles et à Luxembourg

Cette opération va permettre à Carat Capital :

• de créer des ponts entre ces deux pays pour les entrepreneurs français implantés en Belgique, avec un accompagnement cross border personnalisé,

• d’accélérer sa croissance externe,

• de renforcer son ADN tourné vers les dirigeants et entrepreneurs.



Umani est un Family Office indépendant, créé à Bruxelles en 2010 par Thomas de Wouters d’Oplinter.



Avec son équipe, il accompagne des familles et des entrepreneurs et a pour vocation d’exercer une activité de conseil indépendant dans l’organisation et la structuration du patrimoine familial.



Afin de soutenir le développement de son activité, et de pouvoir accompagner une clientèle d'entrepreneurs français vivant en Belgique, Carat Capital a souhaité intégrer un multi Family Office reconnu à Bruxelles



Umani gère 200 millions d’euros d’encours pour le compte d'une cinquantaine de familles et est établi à Bruxelles et au Luxembourg par le biais d’une filiale.



Thomas de Wouters rejoint le Groupe Carat Capital en tant qu’associé pour participer au développement du nouvel ensemble.



Thomas de Wouters, fondateur de Umani

« Au-delà des compétences le Family Office est une question de valeurs. La rencontre avec Carat fut fondamentale car nous avons la même vision, le même sens de l’éthique et du service, la même empathie envers nos familles, ce qui est rare. Cette forte identité commune et la passion qui nous anime va nous permettre de développer au-delà nos compétences et élargir nos services notamment dans le cadre transfrontalier entre nos pays respectifs. »



Sandrine Genet, Présidente cofondatrice de Carat Capital

« Pouvoir accompagner nos clients entrepreneurs où ils résident est notre priorité. Notre implantation en Belgique et au Luxembourg était pour nous une étape logique et nous sommes très heureux de pouvoir désormais conseiller les entrepreneurs et les familles ayant des intérêts en France et en Belgique, grâce à l’expertise de l’équipe d’Umani. Nous avons été séduits par leur engagement et les valeurs qu’ils portent et nous sommes très heureux de cette nouvelle histoire commune. »



À propos de Carat Capital

Carat Capital est une société de conseil en gestion de patrimoine créée en 2006 par Sandrine et Cédric GENET, avec une double volonté : accompagner des entrepreneurs dans la protection et le développement de leur patrimoine et pouvoir choisir ses partenaires afin de fournir des produits financiers et immobiliers de très grande qualité à ses clients. Pour répondre aux nouveaux besoins des entrepreneurs à l’origine d’un patrimoine récent, Carat Capital a créé L’Entrepreneur Office et construit avec eux un patrimoine durable, en croissance, avec une approche entrepreneuriale de ce patrimoine, en respectant leurs codes. Aujourd’hui, le cabinet accompagne environ 900 familles parmi lesquelles de nombreux chefs d’entreprises, entrepreneurs, professions libérales ou cadres dirigeants.

Carat Capital a été classé parmi les cabinets « incontournables » par Décideurs Magazine en 2022.

www.caratcapital.fr