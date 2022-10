Captain Cause lève 3,5M€ pour créer un nouveau pont de financement entre entreprises et projets à impact La plateforme Captain Cause développe une nouvelle solution de financement pour les associations en proposant aux entreprises de réorienter leurs budgets d’engagement de marque (marketing, communication).

Ce nouveau type de don donne l’occasion aux structures mécènes de soutenir un projet spécifique à la plateforme, porté par une cause locale, vérifiée, et oeuvrant dans les domaines de l’environnement, du social ou encore de la santé.



Ce mécénat répond aux besoins de financement des associations (en 2021 les dons versés aux associations ont diminué de 30 % par rapport à 2020, selon une étude Ipsos) et aux nouvelles attentes clients et collaborateurs qui souhaitent accroître leur impact sur la société. En effet, 94 % des Français veulent agir pour l’intérêt général, 76 % des équipes marketing et communication pensent qu’agir sur ces enjeux représente une question de survie pour leur marque, mais, dans les faits, seules 9 % des entreprises sont mécènes.



Pour fédérer autour de ces dons, la startup et société à mission Captain Cause permet aux entreprises d’impliquer leurs clients, collaborateurs et partenaires, en leur proposant de choisir la cause qu’ils préfèrent soutenir via un vote en direct, durant des événements corporate ou en ligne. Plus de trente associations sont déjà présentes sur la plateforme (la liste est à retrouver sur le site).



Captain Cause, startup fondée par Frédéric Mazzella et Georges Basdevant, annonce aujourd'hui une levée de fonds de 3.5 millions d’euros menée par OneRagtime et suivie par MAIF Impact, daphni via son fonds digital retail Dastore, VNV Global et AFI. La startup relie, via sa plateforme tech, les entreprises avec des causes sociales et environnementales. En facilitant le financement de projets à impact, elle implique également leurs clients, partenaires et collaborateurs dans le choix de ces causes. Son ambition : distribuer un milliard d’euros de dons sous cinq ans.



Captain Cause, fondée entre autres par Frédéric Mazzella et Georges Basdevant, se lance en France et lève 3,5M€ auprès de OneRagtime, MAIF Impact et daphni.



La startup permet aux entreprises, via sa plateforme, de matérialiser leurs engagements et de rediriger facilement une partie de leur budget marketing vers des projets à impact environnemental ou social en France, en impliquant leurs communautés dans cette action.



L’objectif : favoriser l’accélération des projets à impact et distribuer un milliard d’euros de dons au total d’ici cinq ans.



Stéphanie Hospital, CEO et fondatrice de OneRagtime

« S’engager pour trouver des solutions aux défis de l’environnement, de la santé et de la société. C’est l’ambition de Captain Cause, la première plateforme de financement de causes mobilisant clients, employés et partenaires des entreprises. Nous sommes fiers avec OneRagtime de nous engager auprès de Frédéric Mazzella, Georges Basdevant et de la talentueuse équipe de Captain Cause pour répondre à ces défis immenses grâce à la tech et au collectif pour un impact à l’échelle et durable en adéquation avec nos valeurs et notre ADN d’investisseur à impact ».



Annick VALETTE, présidente de MAIF Impact

« Chez MAIF IMPACT, le fonds d’investissement à impact du groupe MAIF, nous sommes convaincus que le tissu associatif et les entreprises à impact en France offrent des réponses aux enjeux actuels de la transition écologique et sociale. En accompagnant Captain Cause dans son objectif d’apporter des fonds à ces acteurs, nous sommes pleinement alignés avec l’ambition de notre fonds qui est de soutenir des projets porteurs d’une innovation sociale forte. Captain Cause fait le pont nécessaire avec les entreprises en mettant la technologie au service de la solidarité et de la générosité. Nous sommes heureux de participer à l’écriture de cette aventure et d’inscrire Captain Cause dans notre portefeuille d’investissement à impact. »



À propos de Captain Cause

Captain Cause est née par sa mission : accélérer la transition sociale et environnementale pour mieux répondre aux défis contemporains. Fondée en 2022 par Georges Basdevant, Maxence Mathey, Frédéric Mazzella, Clara Pigé et Nathanaël Romano, Captain Cause est une plateforme d’engagement communautaire par l’impact. Elle propose un nouveau mécanisme de financement des causes sociales et environnementales par les entreprises, en s'appuyant sur un catalogue vérifié permettant la découverte et le suivi régulier de projets, via une plateforme de don décentralisé et sécurisé grâce à laquelle les « Captains » (clients, employés et partenaires des entreprises) répartissent l’argent pré-alloué par les entreprises. Afin de se donner les moyens de ses ambitions, Captain Cause vient de réaliser un tour de financement de 3.5 millions d’euros auprès notamment des fonds OneRagtime et MAIF Impact, avec comme objectif annoncé de distribuer 1 milliard d’euros de dons sous 5 ans.



À propos de OneRagtime

OneRagtime est un fonds de capital-risque nouvelle génération fondé par Stéphanie Hospital et Jean-Marie Messier et parrainé par des personnalités expérimentées du digital et de l’investissement telles que Philippe Bourguignon, Patrick Sayer ou encore Philippe Carle. Elle sélectionne les start-ups technologiques les plus innovantes en Europe, les finance et les accompagne grâce à sa communauté exclusive d'investisseurs. Via ses fonds ou un véhicule créé spécifiquement pour chaque investissement, son modèle unique de plateforme permet aux investisseurs d'investir dans les plus belles startups tech européennes.



À propos de MAIF Impact

Devenue société à mission en 2020, MAIF mène ses activités au service du mieux commun. C’est l’objectif de MAIF Impact, fonds d’investissement pour l’innovation sociale, dont l’ambition est d’investir dans des entreprises qui contribuent à l’égalité des chances, développent de nouvelles formes d’entraide, font grandir l’économie circulaire et solidaire. Doté de 40 millions d’euros, MAIF Impact a accompagné le développement d’une trentaine de structures depuis sa création. En savoir plus.



À propos de daphni

Créée en 2015, daphni, société de capital-risque reconnue en Europe, gère +500 millions d'euros et accompagne une soixantaine de participations actives autour des nouveaux usages et des projets durables qui peuvent conquérir des marchés mondiaux (BackMarket / Swile / Geev / Made.com). En 2022, Carrefour et daphni s’allient pour lancer Dastore, un nouveau fonds d’investissement dédié aux startups du digital retail. Avec cette enveloppe de €80M, la mission de Dastore est d’anticiper les tendances et les ruptures de marché afin d’identifier les futurs leaders et modèles gagnants dans le secteur du digital retail (nouveaux modèles e-commerce, la data et le digital au service des opérations retail et des services financiers associés, ainsi que les évolutions de la logistique).



