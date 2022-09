Capsule Corp Labs lève 7,3 M€ en amorçage pour créer un leader du conseil et déploiement de solutions NFT utilitaires Capsule Corp Labs accompagne entreprises et start-ups dans l’identification des cas d’usage et le développement de NFT utilitaires. Un modèle de développement fondé sur la blockchain open-source Ternoa dédiée aux NFT. Un tour d’amorçage mené par Omnes, accompagné de deux fonds internationaux spécialisés web3, Revam et DFG.

Capsule Corp Labs, plateforme de création et de développement de NFT utilitaires, annonce la réalisation d’un tour d’amorçage d’un montant de 7,3 millions d’euros, dont 4,8 M€ en equity auprès d’Omnes, de deux fonds spécialisés, REVAM et Digital Finance Group (DFG) et de business angels français de l’écosystème web3. L’opération est complétée par la vente de tokens de Ternoa ($CAPS), la maison-mère de Capsule Corp Labs, à hauteur de 2,4 M€. Ce montant est apporté à Capsule Corp Labs dans le cadre de son plan de développement.



Ce tour de financement, qui rassemble des investisseurs experts en deeptech et web3, intervient après la vente de 8 millions d’Euros de jetons en 2021 par Ternoa, société-mère de Capsule Corp Labs, qui développe une blockchain spécialisée dans les NFT utilitaires. L’opération va permettre à Capsule Corp Labs de changer d’échelle en renforçant sa R&D et en élargissant ses équipes dont l’effectif est aujourd’hui d’une trentaine de personnes dont la moitié de développeurs.



Passer des NFT de collectionneurs aux NFT utilitaires



Capsule Corp Labs apporte un changement de paradigme dans la façon dont sont utilisés les NFT. Malgré leur succès récent et quelques exemples spectaculaires, les NFT ont été jusqu’à présent essentiellement des objets de collectionneurs, notamment dans le domaine du luxe et de l’art.



Capsule Corp Labs déploie des solutions NFT pour le compte d’entreprises de tout secteur, leur permettant d’intégrer la proposition de valeur du web3 : propriété des données et des actifs numériques, ou encore fédération et engagement de communautés d’utilisateurs.



Une blockchain dédiée aux NFT



Capsule Corp Labs a démarré son activité en 2022. Elle est le principal intégrateur de Ternoa, infrastructure blockchain dite de « layer 1 ». Open-source et décentralisé, elle procure aux développeurs une infrastructure indépendante qui permet de créer des NFT utilitaires.



Start-up studio et conseil web3



A la fois start-up studio et cabinet de conseil web3, Capsule Corp Labs a pour mission d’aider les entreprises de toute taille à développer leur business model sur la blockchain Ternoa.



« Contrairement au marché NFT actuel, dont le fonctionnement est très proche de celui du marché de l’art, basé sur une valeur de rareté, nous pensons que les NFT auront de plus en plus une valeur utilitaire. Ils seront utilisés dans un premier temps dans le développement de secteurs tels que les jeux vidéo, la musique et l’entertainment, ou encore le métavers, puis progressivement ils se répandront à d’autres secteurs d’activité. Notre rôle est de permettre cette transition du web2 au web3 qui peut être complexe sur le plan technologique », explique Clément Téqui, PDG de Capsule Corp Labs et co-fondateur de Ternoa.



Aux start-up web3, Capsule Corp Labs propose un modèle « business as a service » en leur fournissant des moyens humains et technologiques – développeurs, chefs de produit… afin de les accompagner dans le développement de NFT. En l’espace de 6 mois, Capsule Corp. Labs a déjà accompagné 3 start-ups NFT à lancer leur produit, leur permettant de réaliser plusieurs centaines de milliers d’euros de chiffre d’affaires chacune.



Premiers cas d’usage de NFT utilitaires



Le deuxième axe stratégique est le conseil aux entreprises dans la mise en place de leurs solutions web3. « Notre rôle est d’identifier avec nos clients les cas d’usage pour les NFT de demain et de prendre en charge leur développement », indique Clément Téqui. Capsule Corp Labs a notamment participé au premier semestre 2022 au lancement de 20 Mint, le média gratuit dédié à la blockchain de 20 Minutes qui s’est fait remarquer par le succès de la vente de 999 machines à écrire NFT qui ont financé l’opération tout en réunissant une communauté de passionnés.



Capsule Corp Labs accompagne également Editis, l’un des leaders français de l'édition, dans l’identification des cas d’usages réellement utilitaires des NFT pour son secteur : outil de travail éditorial collaboratif, nouveau format de livres ou encore outil d’animation de communautés de lecteurs. Ces travaux ont ainsi permis le lancement du projet de transformation web3 d’Editis.



Pour le fonds de dotation technologique not.IT affilié aux Notaires de France, Capsule Corp. Labs a conçu et développé une solution de transmission d’actifs digitaux permettant notamment le stockage de contenu privé dans des NFT et la définition de protocoles de transfert complexes. La première maquette a été livrée et le projet est en cours de validation à l’échelle nationale.



Missionné par le spécialiste du coffret-cadeau Wonderbox, Capsule Corp. Labs a initié un projet de transformation de sa relation client par les NFT. La collaboration a aussi permis d’identifier des solutions de sécurisation de la revente de coffrets virtuels.



Capsule Corp. Labs a également exploité des caractéristiques spécifiques aux NFT Ternoa, comme le contenu secret, pour augmenter l’expérience d’un jeu en ligne dans le domaine du sport appartenant à un groupe leader des jeux vidéo.



« Notre infrastructure open-source est opérationnelle depuis avril et ouverte à tous les développeurs et entrepreneurs pour créer les applications NFT de demain. Cette levée de fonds réalisée par Capsule Corp Labs va permettre d'accélérer le développement de l'écosystème Ternoa en France et en Europe », explique Mickael Canu, CEO de Ternoa.



« Ternoa est l’une des très rares blockchains layer 1 françaises avec un vrai actif technologique sous-jacent. Avec cet investissement, l’équipe Ternoa va pouvoir proposer aux startups Web3 des fonctionnalités toujours plus riches, et devenir la plateforme blockchain européenne de référence », déclare Fabien Collangettes, Directeur d’investissements d’Omnes.



« Le concept de Business as a Service a d'abord été généré par Web2. Capsule Corp Labs innove à partir de ce modèle et l'améliore dans un style Web3 qui permet aux entreprises de toutes tailles de développer et de lancer leurs produits NFT plus facilement. DFG a depuis le premier jour une forte confiance en Ternoa ; son infrastructure open source de niveau 1 est unique et nourrit un écosystème audacieux pour réaliser des NFTs utilitaires. Je suis convaincu que sous la direction de Mickael Canu et Clément Téqui, Ternoa et sa communauté prendront de l’avance dans leur secteur en un rien de temps », estime James Wo, fondateur et PDG de DFG.



« Nous sommes ravis d'avoir pu finaliser cette levée de fonds auprès d'Omnes qui est un acteur reconnu dans le financement de projets Deep Tech nécessitant des investissements importants en R&D. Dans un contexte de marché difficile, nous allons pouvoir continuer à investir dans le développement des infrastructures Web3 de demain avec notre proposition de valeur unique : créer un pont entre l'architecture Web2 et le Web3 », ajoute Clément Téqui, PDG de Capsule Corp Labs et co-fondateur de Ternoa.



A propos de Ternoa

Ternoa est une blockchain d’infrastructure open source, dédiée à la création de NFT utilitaires

Parmi eux, Ternoa permet de créer des NFTs « secrets » qui rendent possible le stockage et la transmission sécurisée de données sur le temps long. Ou encore des NFTs pouvant être prêtés, loués à des tiers, ou encore fractionnalisés pour permettre une détention partagée.

www.ternoa.com/fr



A propos d’Omnes

Omnes est un acteur majeur de l’investissement en private equity et dans les infrastructures. Avec plus de 5 milliards d’euros d’actifs sous gestion, Omnes apporte aux entreprises les fonds propres ne?cessaires a? leur de?veloppement a? travers ses trois me?tiers de re?fe?rence : Capital Risque, Capital De?veloppement & Transmission et Infrastructures. Omnes est détenue a? 100 % par ses salarie?s. Omnes s’engage sur les enjeux ESG. La socie?te? a cre?e? la Fondation Omnes en faveur de l’enfance et de la jeunesse. Elle est signataire des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (PRI).

www.omnescapital.com



À propos de DFG.

Une société d'investissement au service de la blockchain et du Web 3.0

Digital Finance Group (DFG) est une entreprise globale d'investissement dans la blockchain et les crypto-monnaies. DFG a été fondée en 2015 et a des actifs sous gestion de plus d'un milliard de dollars.

DFG est une société d'investissement globale avec plus d'un milliard de dollars d'actifs sous gestion, axée sur l'autonomisation des entreprises blockchain et Web3. Depuis 2015, DFG s'est engagée dans le potentiel à long terme de la technologie blockchain et gère des investissements à travers l'écosystème crypto. DFG gère principalement trois fonds stratégiquement dédiés : Venture Equity Fund, qui suit les méthodes traditionnelles d'investissement dans les fournisseurs de services CeFi de valeur ; Polkadot Ecosystem Fund, qui donne du pouvoir à son innovation Web3.0 ; Crypto Fund, qui investit dans des solutions prometteuses à un stade précoce.

https://dfg.group



A propos de REVAM

REVAM est un gestionnaire de fonds alternatifs de premier plan se concentrant sur les crypto-monnaies, les jetons et les projets blockchain à l’échelle mondiale.

www.revam.com/about



------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > Rosaly lève 10M€ pour devenir le leader européen du salaire à la demande Percy Miller annonce l’acquisition du CXP SODICA Corporate Finance devient Crédit Agricole Midcap Advisors