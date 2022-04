Calliope recrute plus de 50 nouveaux collaborateurs à travers la France pour soutenir son développement Le groupe Calliope, éditeur et intégrateur de référence de solutions ERP, CRM et collaboratives sur les plateformes Microsoft et Sage, poursuit son développement et renforce ses équipes avec un recrutement massif de plus de 50 collaborateurs supplémentaires.

Calliope a consolidé ces dernières années son positionnement sur le marché de l’ERP et du CRM, notamment par croissance externe. Le groupe possède également une forte expertise en matière d’infrastructure et une maîtrise des sujets Cloud reconnue par sa certification Azure.



Selon une étude d’IDC de 2021, le marché des ERP devrait connaître un taux de croissance annuel moyen de 4,5 % d’ici 2025.



Depuis 2017, CALLIOPE connait une forte croissance avec 50 nouveaux clients qui s’ajoutent à son parc fidèle de 1 200 Clients.



« Notre culture d’entreprise est tournée vers le savoir-faire et le potentiel de nos collaborateurs. Nous partageons avec eux des valeurs communes basées sur le respect, le sens du partage et la capacité à être proche des clients. Elle repose également sur un management des équipes fondé sur les valeurs de confiance, d’autonomie et de conquête. Nous pensons aussi que le développement tant professionnel que personnel est un facteur important de la réussite d'un individu » explique Fabrice TETU, président du groupe Calliope.



Le Groupe Calliope base son action sur la proximité, le respect mutuel, la confiance, l’écoute et développe son action dans le cadre d’une démarche de Responsabilité Sociétale d’Entreprise assurée.



Parmi les profils recherchés :

Sur la partie Microsoft Dynamics Finance & Operations :

- Consultant fonctionnel finance

- Consultant fonctionnel trade and logistics Finops

- Consultant fonctionnel production et MRP Finops

- Consultant fonctionnel professionnal services Finops

- Consultant fonctionnel WMS Finops

- Consultant fonctionnel Retail Finops

- Chef de projets fonctionnel généraliste Finops

- Architecte fonctionnel/Solution Finops

- Consultant technique Finops

- Architecte technique Finops

- Alternant technique Finops

- Alternant fonctionnel trade and logistics ou manufacturing Finops



Sur la partie Microsoft Dynamics Business Central :

- Consultant Finance BC

- Consultant Supply Chain BC

- Chef de projets fonctionnel généraliste BC

- Consultant technique BC

- Chef de projets technique BC

- Consultant technico-fonctionnel BI

- Consultant technique CRM

- Consultant fonctionnel CRM

Secteur Agricole

- Chef de projets BC Agri

- Consultant fonctionnel approvisionnement BC Agri

- Consultant fonctionnel finance Agri

Secteur Retail & Fashion

- Responsable projets Fashion & Retail BC

- Consultant fonctionnel Fashion & Retail BC

- Consultant support Fashion & Retail BC

- Consultant M365/Azure

- Alternant marketing digital

- Commercial ERP Microsoft



Sur la partie Sage :

- Commercial Sage 100

- Chargé de clientèle/Commercial sédentaire Sage 100

- Consultant avant-vente SAGE 100

- Consultant support Sage 100

- Technicien support/Hotliner Sage 100

- Assistant commercial/ADV Sage



Pour plus d’informations sur les offres : https://www.groupe-calliope.com/groupe-calliope/carriere/



A propos du groupe Calliope

Calliope est spécialisé dans le conseil, l’édition et l’intégration de solutions ERP, CRM et solutions collaboratives exclusivement sur les plateformes Microsoft et Sage, à destination des PME, ETI et grands comptes. Fort d’une équipe de 250 personnes et d’une implantation nationale avec 12 agences en France, Calliope réalise un chiffre d’affaires de 35M€. Calliope apporte une proposition de valeur unique sur le marché, adossée sur 3 composants : les solutions de grands éditeurs, les CallioPack (modules packagés orientés métier), et une méthodologie d’accompagnement, la Calliope Success Method, fondée sur la rigueur, l’expertise et la proximité. Plus de 1200 clients, PME, ETI et filiales de grands comptes ont déjà fait confiance à Calliope.

www.groupe-calliope.com



