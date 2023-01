COVAGE lève 156M€ pour accélérer son plan de développement pour connecter 100% des entreprises à la fibre

A fin 2023, Covage aura raccordé 40 nouvelles métropoles à la fibre, renforçant ainsi la position du Groupe en tant que 3ème opérateur d’infrastructure Télécom en France.



NORD/LB, banque allemande déjà partenaire pour le financement d’infrastructures FTTH du Groupe Altitude, a mis en place avec Covage un crédit moyen terme et une ligne de liquidité, pour un montant total de 156M€ en s’engageant sur la totalité de ce financement.



Brice Messier, Directeur Général de Covage, a déclaré : « Je suis ravi de ce partenariat, NORD/LB s’associe à notre ambition de déployer vite un réseau de fibre optique adapté aux besoins des entreprises sur l’ensemble du territoire. Nos équipes sont prêtes et pleinement engagées pour réussir cette nouvelle étape du développement de Covage. »



Heiko Ludwig, Global Head Structured Finance de NORD/LB, a déclaré : « Pour conclure avec succès une transaction comme Covage en tant qu'arrangeur unique, il faut beaucoup de compétences en matière de structuration et d'exécution et il faut parfois sortir des sentiers battus. En tant que partenaire financier des activités FttH d'Altitude au fil des ans, nous sommes fiers d'avoir contribué à la croissance stratégique du groupe sur le marché de gros de la fibre B2B. »



A propos de Covage

Covage est le 3e opérateur d’infrastructure de gros sur le marché de la fibre optique pour les entreprises en France. Il est issu du rapprochement de Kosc Telecom et des réseaux de Covage, repris par le Groupe Altitude en 2020 et 2021. Plus de 200 opérateurs s'appuient sur ses réseaux neutres et ouverts, pour fournir des services de connectivité à très haut débit et à valeur ajoutée aux entreprises et sites publics. A ce jour, le réseau Covage permet de couvrir 40% des entreprises françaises en fibre dédiée (FTTO) et 50% en fibre mutualisée (FTTH Pro). Fort d’un plan d’investissement pluriannuel de 150 millions d’euros pour l’ouverture de nouvelles zones, Covage permettra de rendre éligible 60% des entreprises françaises à la fibre d’ici à 2023 et 100% à terme. Opérateur national à ancrage local, Covage s’appuie sur ses 20 agences dans les territoires et l’expertise reconnue de plus de 300 collaborateurs.

www.covage.com



À propos des conseils du Groupe Altitude

L’ensemble de l’opération a été effectué avec l’appui des conseils spécialisés suivants : Kepler Cheuvreux, White & Case, Emerton, Ester.



À propos des conseils de NORD/LB

L’ensemble de l’opération a été effectué avec l’appui des conseils spécialisés suivants : DLA Piper