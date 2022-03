CMS conseil de l’assurtech allemande Coya dans le cadre de son acquisition par le groupe Luko

Avec cette acquisition, Luko entend renforcer sa présence en Europe en s’appuyant sur le savoir-faire de Cova, assureur européen de référence soutenu par les autorités règlementaires allemandes. L’intégration de Coya à son écosystème de soins, d’assurances et de services permet à Luko de se positionner comme l’un des principaux acteurs de la néo-assurance en Europe, avec plus de 300 000 assurés.



A l’issue de cette opération, Coya sera renommée Luko Insurance AG et servira de plateforme principale d’assurance à l’ensemble des filiales du groupe en Europe. La Société conservera son implantation à Berlin, en Allemagne. Le groupe Luko dispose par ailleurs de filiales à Paris et à Madrid.



La direction de Coya reste inchangée. Toutes les parties concernées ont convenu de ne pas divulguer les termes de cette transaction.



Les vendeurs et Coya ont été conseillés dans le cadre de cette opération par une équipe internationale du groupe CMS, composée de :

• Arnaud Hugot, associé, Benoît Gomel, avocat counsel, et Noëlle Boualem, avocate, en France

• Tilman Weichert, associé, Felix Schmitt, avocat, et Sebastian Hummel, avocat, en Allemagne, pour les aspects M&A avec une attention particulière sur les questions transfrontalières.



