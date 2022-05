CGI conclut un accord pour l’acquisition de Harwell Management, un cabinet de conseil en management spécialisé dans les services financiers CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord en vue de l’acquisition, par l’entremise de sa filiale CGI France SAS (« CGI France »), de la totalité des actions de Harwell Management et de ses filiales. Harwell Management est un cabinet de conseil en management spécialisé dans les services financiers qui exerce principalement ses activités sur le marché français.

L’acquisition permettra à CGI d’accroître les capacités de CGI Business Consulting dans divers segments clés des services financiers, notamment les banques de détail, les services bancaires aux entreprises et banques d’investissement, les marchés de capitaux, les assurances et d’autres services bancaires spécialisés, tels que le Trading d’énergie et la gestion des actifs.



Fondée en 2009, Harwell Management compte environ 150 consultants qui accompagnent de grandes institutions financières dans la définition et la mise en œuvre de stratégies axées sur les résultats. Les équipes de Harwell Management se conforment à des réglementations en perpétuelle évolution, aident leurs clients à se démarquer de leurs concurrents et accélèrent leur transformation à travers la création de croissance durable et sur le long terme.



La signature de l’entente d’achat d’actions et la conclusion de l’acquisition n’auront lieu qu’à la fin des procédures d’information et de consultation des instances représentatives du personnel de Harwell Management et de CGI France.



« Nous avons hâte d’unir nos forces à celles de Harwell Management. Ensemble, nous offrons une solide expertise en conseil en management, un savoir-faire en matière de réglementations et des services digitaux innovants de bout en bout capables de soutenir nos clients sur l’ensemble de la chaine de valeur des services financiers », a souligné Laurent Gerin, président, Ouest et sud de l’Europe, CGI.



« Tout comme les 800 consultants de CGI Business Consulting, nous sommes enthousiastes à l’idée d’accueillir les 150 consultants de Harwell Management. Leur connaissance approfondie du secteur des services financiers, leur proximité avec les clients et leur approche éprouvée sont autant d’atouts qui permettront d’accélérer la croissance de l’offre de conseil en management de CGI en France et de consolider nos capacités partout dans le monde », a précisé Pierre-Dominique Martin, vice-président senior, CGI Business Consulting.



« Nous avons fondé Harwell Management avec l’ambition d’être le partenaire de choix des organisations du secteur financier. À ce titre, nous sommes fiers du parcours de notre entreprise et de la valeur qu’elle a apportée à nos clients au fil des ans. Grâce à notre fusion avec CGI, nos équipes et clients bénéficieront de nouvelles opportunités pour faire évoluer leurs entreprises et leurs carrières. Nous sommes ravis de nous joindre à CGI Business Consulting, avec qui nous partageons des valeurs communes et des capacités uniques et complémentaires », ont ajouté d’une seule voix Christophe Da Cunha et Franck Benzoni, fondateurs de Harwell Management.



Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l’information (TI) et en management au monde. CGI compte 84 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l’entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, de l’intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d’affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d’accélérer l’obtention de résultats. Au cours de l’exercice financier 2021, CGI a généré des revenus de 12,13 milliards $. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu’à la Bourse de New York (GIB).

