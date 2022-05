CGI conclut l’acquisition de Harwell Management et élargira son offre de conseil pour les services financiers

Alors que la demande en matière de conseil en management ne cesse de croître à l’échelle mondiale, CGI continue d’élargir ses capacités pour offrir des services de bout en bout, une expertise et une connaissance sectorielles approfondies, ainsi que pour instaurer une collaboration étroite et un partenariat de confiance avec ses clients en France et dans le monde.



Fondée en 2009, Harwell Management compte 150 collaborateurs qui rejoindront CGI Business Consulting en France. L’équipe pourra ainsi élargir son offre dans de nombreux métiers du secteur financier, notamment les banques de détail, les services bancaires aux entreprises et banques d’investissement, les marchés de capitaux, les assurances et mutuelles et d’autres services financiers spécialisés, tels que le leasing, le financement personnel ou l’affacturage.



« Travailler ensemble avec Harwell Management nous permet d’offrir un plus large éventail de services afin de soutenir nos clients sur l’ensemble de la chaîne de valeur des services financiers », a souligné Laurent Gerin, Président, Ouest et Sud de l’Europe, CGI. La fusion agit comme un catalyseur pour notre stratégie de croissance interne au profit des parties prenantes de CGI – nos employés, nos clients et nos actionnaires. Je suis ravi d’accueillir l’équipe de Harwell Management au sein de CGI. »



« Tout comme les 800 consultants de CGI Business Consulting, je suis enthousiaste à l’idée d’accueillir les 150 consultants de Harwell Management, a précisé Pierre-Dominique Martin, Vice-Président Senior, CGI Business Consulting. Nous partageons une culture d’entreprise et des valeurs communes. Cette fusion nous donne l’opportunité de consolider nos capacités et d’accélérer notre approche consultative unique et axée sur l’apport de valeur pour nos clients des services financiers. »



« Nous sommes honorés de nous joindre aux équipes de CGI Business Consulting. Ensemble, nous sommes persuadés de délivrer un haut niveau de performance à nos clients, de proposer de très belles opportunités de carrière à l’ensemble de nos collaborateurs et de consolider la position de CGI Business Consulting en tant que partenaire stratégique et référent des organisations du secteur financier », ont ajouté Franck Benzoni et Christophe Da Cunha, fondateurs de Harwell Management.



À propos de CGI

