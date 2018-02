CA Technologies investit dans la Recherche Cobotique (ou Robotique Collaborative)

CA Technologies (NASDAQ : CA) investit un nouveau domaine de recherche et d’innovation : la Cobotique (1) (ou Robotique Collaborative). L’éditeur vient d’établir un nouveau partenariat avec l’Université de Tampere et la société Tieto, toutes deux spécialisées dans les TIC en Finlande. Cette initiative a pour objectif de modéliser des workflows d’interactions sécurisées et efficaces entre des humains et des robots. En effet, pour exploiter au maximum le potentiel de la collaboration entre humains et robots, il est essentiel d’assurer le contrôle et l’exécution de tels workflows et de comprendre les besoins en matière de transmission d’informations.



Pour Otto Berkes, Vice-Président & Chief Technology Officer de CA Technologies : « La robotique a atteint un stade où la valeur ajoutée des robots peut être décuplée en leur donnant la possibilité de collaborer directement avec l’être humain. Pour y parvenir, il faudra développer des modèles et algorithmes adaptés, et rester très attentifs aux questions de cybersécurité. Tous ces éléments définiront la prochaine étape à suivre dans le domaine de la robotique. CA possède l’expérience et nos chercheurs disposent d’une très grande expertise technique nécessaires pour innover dans ce domaine ». Il poursuit : « De notre point de vue, la robotique collaborative est un segment qui connaîtra la plus forte croissance dans le domaine de la robotisation. Nous sommes convaincus que notre expertise combinée en matière de communication, de politique de gestion des risques, de sécurité et de visualisation sera très précieuse dans le cadre de ce projet ».



La première phase du projet devrait être achevée d’ici fin décembre 2018. Les équipes de R&D au sein du département « CA Strategic Research » adopte une approche d’innovation globale basée sur des activités de recherche et de découverte scientifiques ; ainsi que sur des partenariats avec des acteurs du secteur public, le monde éducatif et des consortiums industriels du monde entier.



Pour Moncef Gabbouj, Directeur du Center of Visual and Decision Informatics (CVDI) et professeur à l’Université de Tampere (Finlande) : « Nous sommes très fiers d’établir ce partenariat avec des acteurs aussi renommés que CA Technologies et Tieto. Ce projet, de dimension internationale dans le domaine de la cobotique, représente l’essence même de notre stratégie de collaboration avec les entreprises (encouragé par les agences d’incubation et de financement pour l’innovation en Finlande – Tekes ou NSF).



Pour Matti Vakkuri, Responsable IoT chez Tieto Corporation : « La robotique collaborative est considérée comme un nouveau segment de l’industrie numérique. Ce projet où la recherche et le développement de technologies de nouvelle génération et de rupture en matière d’intelligence augmentée, d’intelligence artificielle, de data science, de machine learning ou encore d’analyse visuelle permettent et favorisent le bien-être, l’épanouissement et la productivité au travail. Nous menons des travaux de recherche depuis plusieurs années avec l’Université de Technologie de Tampere et nous sommes ravis de compter dans notre écosystème une société telle que CA Technologies »,.



Ce projet est cofinancé par TEKES (Agence finlandaise pour la Technologie et l’Innovation), l’Université de Technologie de Tampere, Tieto (Entreprise finlandaise de solutions et services informatiques) et CA Technologies (éditeur de logiciels de gestion et de sécurisation des systèmes d’information).



Cette annonce fait suite à de nombreuses annonces de la part de CA Technologies dans le domaine du machine learning, notamment pour l’automatisation de processus, la sécurisation des applications et l’amélioration de la qualité d’expérience pour les utilisateurs internes ou les clients finaux.



À propos de CA Technologies

CA Technologies fournit les logiciels qui aident les entreprises à opérer leur transformation numérique. Dans tous les secteurs, les modèles économiques des entreprises sont redéfinis par les applications. Partout, une application sert d’interface entre une entreprise et un utilisateur. CA Technologies aide ces entreprises à saisir les opportunités créées par cette révolution numérique et à naviguer dans l’« Economie des Applications ». Grâce à ses logiciels pour planifier, développer, gérer la performance et la sécurité des applications, CA Technologies aide ainsi ces entreprises à devenir plus productives, à offrir une meilleure qualité d’expérience à leurs utilisateurs et leur ouvre de nouveaux relais de croissance et de compétitivité sur tous les environnements : Mobile, Cloud, Distribué ou Mainframe.

ca.com



(1) Cobotique (ou robotique collaborative) : branche émergente de la technologie qui vise à produire des robots assistant l'Homme, en automatisant une partie de ses tâches. Le mot cobot désigne une catégorie de robots (non-autonomes) « dédiés à la manipulation d’objets en collaboration avec un opérateur humain ».