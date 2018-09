C-Quadrat poursuit son développement européen et s’implante en France

Renommé C-Quadrat Asset Management France, le bureau parisien devient un important centre de gestion et de distribution du groupe.



C-Quadrat Investment Group, acteur indépendant majeur de la gestion d’actifs en Europe, annonce déployer ses activités en France et ouvre un bureau à Paris. Avec ce nouvel ancrage en France, le groupe C-Quadrat complète son rayonnement européen et élargit son offre de produits.



Cette implantation fait suite à l’acquisition par C-Quadrat, en août 2018, d'une participation de 51% dans Advenis Investment Managers et la reprise des stratégies actions européennes pilotées par William Sharp, dont la gestion est reconnue et récompensée. C-Quadrat Asset Management France commercialisera ses propres stratégies, ainsi que les autres fonds de la gamme C-Quadrat, notamment ses solutions obligataires, multi-asset et alternatives.



Le bureau de Paris a vocation à constituer un pôle stratégique pour le groupe C-Quadrat. Composé d’une équipe de 12 personnes, il regroupe les activités de gestion d’actions européennes et de gestion sous mandat, et sera dirigé par Carlo Michienzi, membre du comité exécutif du Groupe. William Sharp, nommé directeur général adjoint de la nouvelle structure, poursuivra ses fonctions de responsable des stratégies d’investissement en actions européennes. Son équipe a par ailleurs été récemment renforcée et est aujourd’hui constituée de 3 gérants-analystes dédiés. Beata Kaminska rejoint la structure en tant que directrice commerciale et pilotera le développement et le marketing de l’offre du Groupe sur le marché français et européen.



" Le marché français est le troisième d’Europe avec un volume d’environ 3 500 milliards d’euros. Avec cette nouvelle implantation stratégique à Paris, nous disposons d’une position privilégiée pour poursuivre la croissance des activités de C-Quadrat tout en nous diversifiant au niveau régional. C’est une étape importante de notre développement car la proximité avec les investisseurs est au cœur de notre stratégie. Nous sommes ravis d’avoir trouvé une équipe expérimentée, talentueuse et familière du marché français et nous sommes convaincus que la complémentarité avec les équipes de Londres, axées sur l’expertise obligataire, nous permettra d’apporter une vraie valeur ajoutée à nos investisseurs. » déclare Carlo Michienzi, Directeur Général de C-Quadrat Asset Management France.



C-Quadrat, avec des sites de gestion à Londres, à Vienne et désormais à Paris, est représenté dans tous les principaux centres financiers d'Europe. " Cette étape d’envergure nous rapproche de notre objectif de devenir l'un des principaux gestionnaires d'actifs en Europe. " ajoute Carlo Michienzi.



A l’issue de l’opération, réalisée pour un montant de 2,4 M€, le Groupe Advenis qui souhaite se recentrer sur ses principaux métiers, conserve une part minoritaire de 49% du capital. C-Quadrat dispose d’une option d’achat lui permettant d’acquérir la totalité des parts restantes à un horizon de 3 ans.



Biographies

Carlo MICHIENZI est Directeur Général de C-Quadrat Asset Management France, membre du Comité Exécutif du groupe C-Quadrat

Carlo a rejoint C-Quadrat en 2005. A Londres depuis 1995, Carlo a tout d’abord pris en charge la responsabilité des clients corporate chez Commerzbank, et a rempli les fonctions de Directeur Exécutif auprès de Finacor. Il a ensuite été nommé Directeur Exécutif au sein de la banque privée de Morgan Stanley où il a dirigé une équipe de banquiers privés et de gestion directe de portefeuilles clients de 1998 à 2005. Précédemment, entre 1986 et 1995, Carlo a été Président Directeur Général de Mediation (groupe Tradition) à Paris, responsable de la société de courtage des produits dérivés et membre du ‘European Swap Commitee’ du groupe Tradition.

Carlo Michienzi a un Master of Finance obtenu auprès d’HEC (Université de Lausanne) et il a suivi des cours à INSEAD (Young Management Program) et à la London Business School.



William SHARP est Directeur Général Adjoint et Responsable de la gestion actions de C-Quadrat Asset Management France.

Depuis 2015, William est gérant principal des fonds Europe Multicaps, Europe Smallcaps et Europe Sélection. Avant de rejoindre Advenis IM, William était gérant au sein de la Banque Syz & Co où il gérait le fonds Oyster European Mid & Small cap, classé dans le premier quartile de sa catégorie pendant ses 6 années de gestion, entre 2007 et 2014. William a commencé sa carrière chez AXA IM comme analyste actions européennes, de 1998 à 2002, puis en tant que gérant de 2002 à 2006. Au cours de cette période, sa gestion a été particulièrement récompensée : noté 5 étoiles par S&P en 2004 et 2005, le fonds AWF Small caps a été élu meilleur fonds européen en 2005 pour sa performance sur 1 an par Morningstar, et pour sa performance à 3 ans par Citywire.

William est titulaire du DESS Gestion d’Actifs et du Master de Mathématiques Appliquées de l’Université Paris Dauphine.



Beata KAMINSKA est Directrice Commerciale de C-Quadrat Asset Management France. Elle est en charge du développement et du marketing de l’ensemble de la gamme du groupe en France et à l’international.

Avant de rejoindre le groupe C-Quadrat, Beata occupait, depuis 2015, le poste de responsable de la distribution internationale chez Tikehau IM, après avoir dirigé la distribution France auprès d’Amundi, qu’elle a rejoint suite à la fusion entre CAAM et SGAM. Entre 2007 et 2010, elle était en charge du développement de la clientèle corporate et du segment de la Distribution en France et au Benelux au sein de SGAM (Société Générale Asset Management). Au préalable, Beata a travaillé pendant 5 ans dans le consulting, et intervenait dans des missions d’organisation dans les secteurs de la banque et des services financiers en Europe. Beata a commencé sa carrière au sein de Société Générale Corporate & Investment Banking en 1997, en tant que Network Manager.

Beata Kaminska est titulaire du DESS en Commerce Extérieur à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne et d’une licence de Lettres de l’Université de Cracovie en Pologne.



C-QUADRAT AM FRANCE

c-quadrat.com