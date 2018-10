Bpifrance structure ses activités d’investissement direct dans les PME, ETI et Grandes Entreprises en créant la Direction du Capital Développement confiée à José Gonzalo, Directeur exécutif de Bpifrance

Avec des moyens d’intervention variés, fonds propres, quasi-fonds propres ou dette privée, la Direction du Capital Développement, pilotée par José Gonzalo, accompagne les problématiques de transformation des entreprises quelle que soit leur taille :

- en facilitant les primo-ouvertures des PME ou leur transmission et en catalysant leur transformation digitale

- en accompagnant avec une forte capacité de réinvestissement dans la durée le développement des PME et ETI en France et à l’international notamment par croissance externe

- en procurant un actionnariat stable aux Grandes Entreprises



La Direction du Capital Développement gère un portefeuille constitué de 639 entreprises, parmi lesquelles 29 sociétés cotées, comprenant 442 PME, 174 ETI et 23 Grandes Entreprises. Le montant des actifs sous gestion est de 19,3 milliards d’euros.



José Gonzalo est diplômé de Sciences Po Paris et de l’université Paris Dauphine. Agé de 53 ans, il a 25 ans d’expérience en fusions acquisitions : après avoir commencé sa carrière au département fusions et acquisitions de la Compagnie Financière Rothschild, il rejoint le Groupe Orange où il exerce les fonctions de directeur du développement et directeur des fusions acquisitions dans des filiales et au siège avant d’intégrer Capgemini en 2009 pour prendre la direction des fusions acquisitions.



José Gonzalo rejoint Bpifrance en 2014 en tant que responsable du fonds ETI 2020 au sein de la direction exécutive Mid&Large Cap dont il assure le pilotage entre octobre 2016 et septembre 2018.

A ce titre, il a notamment conduit des opérations d’investissement telles que Eren, Quadran, Inseec, Les Petits Chaperons Rouges ainsi que celle du rachat de la participation de l’Agence des participations de l’Etat (APE) dans Peugeot SA.



En tant que Directeur exécutif Capital Développement, José Gonzalo supervisera les investissements directs de Bpifrance dans les PME d’une part, et les ETI / Grandes Entreprises d’autre part, qui représentent respectivement aujourd’hui 1,5 milliard d’euros et 17,8 milliards d’euros.



A propos de Bpifrance

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.

Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

Bpifrance.fr