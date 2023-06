Bpifrance - 50 millions d'euros pour accompagner l'émergence de l'IA générative

C'est désormais via une enveloppe dédiée de 50 millions d'euros que Bpifrance accompagnera des stat-ups prometteuses dans l'IA générative (en phase d'amorçage). Bpifrance a effectivement réalisé un premier investissement majeur dans l'IA générative en participant à la levée de fonds de Mistral AI, leadée par fonds de capital risque américain Lightspeed Venture Partners (qui gère environ 18 milliards de dollars d'actifs).



Bpifrance consacrera cette enveloppe à "des technologies de pointe et à des innovations émergentes capables de bouleverser des industries existantes" (NDLR : Mistral propose par exemple un déploiement en Open Source, annoncé pour le début 2024).

"Ces investissements, réalisés en amorçage, c’est-à-dire aux toutes premières phases de financement, cibleront des startups qui explorent et développent des avancées dans le domaine de l'IA générative, en ce compris les algorithmes, les modèles et les applications pratiques."



L’équipe Digital Venture sera en première ligne pour déployer cette nouvelle enveloppe qui viendra augmenter les capacités d’investissement du fonds Digital Venture. D'autres équipes de Bpifrance seront également mobilisées, notamment celles en charge des secteurs de la culture et de la création, de la Défense ainsi que celles en charge des biotech et de la santé numérique.



Véronique Jacq, Directrice de Digital Venture chez Bpifrance, déclare « Notre équipe a démontré par le passé sa capacité à faire des paris audacieux sur des technologies émergentes. A nous, avec les autres équipes de Bpifrance, de relever le défi de l’intelligence artificielle générative et d’accompagner les acteurs français capables d’utiliser cette nouvelle technologie pour créer des solutions adaptées aux enjeux de notre économie et de notre société. »



Dans le cadre de la Stratégie d’accélération en intelligence artificielle du plan France 2030 portée par le gouvernement, Bpifrance lance, aux cotés de la Direction Générale des Entreprises et du Secrétariat Général pour l’investissement, le programme IA Booster



L'Intelligence Artificielle est également au cœur du nouveau programme d’accompagnement IA Booster France 2030 qui vise à améliorer la compétitivité des PME et ETI françaises et à moderniser leur appareil de production grâce à l'intégration de solutions d'Intelligence Artificielle.

Déployé par la Direction Générale des Entreprises, ce programme sera opéré par Bpifrance, en coordination avec les partenaires et dispositifs territoriaux.



Doté d’une enveloppe de 25 millions d’euros, le programme IA Booster s’adresse aux PME et ETI françaises de tout secteur d’activité, avec une priorité donnée aux entreprises ayant un effectif compris entre 10 et 2 000 collaborateurs et réalisant plus de 250k€ de chiffre d’affaires. Il permettra de déployer près de 800 accompagnements, dédiés à la sensibilisation des dirigeants et de leurs équipes, à l’identification des meilleures solutions d’IA correspondant aux cas d’usage travaillés avec l’entreprise et à l’expérimentation de leur déploiement.



Sous réserve de leur éligibilité au programme, les entreprises pourront bénéficier d’une prise en charge partielle du coût de la prestation visée.



Nicolas Dufourcq, Directeur général de Bpifrance déclare « L’intelligence artificielle générative est une véritable révolution. Elle va toucher un très grand nombre d’entreprises et de métiers. Bpifrance se doit d’être aux avant-postes de cette nouvelle vague technologique pour aider les entreprises françaises à faire face à son impact et à se saisir des opportunités qu’elle peut offrir. »



A propos de Bpifrance



Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.



Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.



Bpifrance Digital Venture est l’équipe en charge des investissements Venture dans les sociétés technologiques innovantes du domaine numérique. Elle accompagne aux stades de l’amorçage, et des Series A et B, des sociétés technologiques ayant l’ambition de devenir des leaders internationaux sur leur marché. Avec 720M€ sous gestion, Bpifrance Digital Venture a investi dans plus de 110 entreprises et réalisé plus de 25 cessions depuis 2011. L’équipe a investi, entre autres, dans Talentsoft (Cegid), Netatmo (Legrand), Meilleurs Agents (Axel Springer), Cardiologs Technologies (Phillips), Manomano, Openclassrooms, Shippeo, Strapi, GitGuardian, Livestorm, Swan, Exotrail ou encore Alice&Bob.