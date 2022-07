Blockchain et l'avenir du stockage de l'hébergement Web Des années après sa création, de nombreux experts du secteur considèrent toujours la blockchain comme une technologie émergente. Une technologie qui a le potentiel d'apporter de nombreux changements positifs dans le monde, mais qui est malheureusement confrontée à une myriade de problèmes.

Problèmes actuels dans le domaine



Les principaux problèmes auxquels est confrontée cette technologie peuvent être répartis en cinq catégories :



Éthique - Cette technologie continue de soulever une série de questions éthiques, au premier rang desquelles figurent :

- la capacité de la blockchain à faciliter les activités criminelles

- l'effet négatif de la blockchain sur l'environnement.



Juridique - La blockchain a été confrontée à de nombreuses questions liées à la sphère juridique. Le facteur troublant est que beaucoup de ces questions n'ont pas encore de réponse définitive.



Réglementation - Les crypto-monnaies ont commencé à faire face à toutes sortes de pressions réglementaires alors que de nombreux gouvernements dans le monde commencent à s'intéresser à cette technologie prometteuse et que sa capitalisation boursière continue de croître rapidement.



Vie privée - Le fait que toutes les transactions soient enregistrées dans un registre ouvert signifie qu'elles peuvent être consultées par n'importe qui, quel que soit l'endroit où se trouve la personne. Bien que cela ne signifie pas que l'on puisse être facilement identifié, cela indique tout de même que de nombreuses informations personnelles, juridiques et financières sont accessibles au public.



Sécurité - Les avantages de la blockchain en matière de sécurité proviennent principalement de sa nature décentralisée. Cependant, sa conception signifie que la technologie est toujours vulnérable aux attaques de piratage et d'intrusion.



4 scénarios pour l'avenir



Si vous vous penchez sur l'avenir du stockage, vous constaterez que l'humanité est actuellement déterminée à se débarrasser des supports physiques, par exemple les disques durs et les bandes magnétiques, qui ont démontré par le passé qu'ils pouvaient facilement tomber en panne.



C'est pourquoi de nombreux chercheurs ont commencé à s'intéresser au développement de dispositifs capables de surmonter des problèmes tels que la longévité, la vitesse, la puissance et l'espace disponible. Les scénarios futurs qui sont actuellement explorés sont les suivants :



Les disques durs



À ce jour, les disques durs font toujours partie des dispositifs de stockage informatique les plus durables jamais utilisés. Certains initiés de l'industrie pensent que ces dispositifs seront encore utilisés dans 15 ou 20 ans.



Les disques d'hélium



Ils sont très similaires aux disques durs de l'extérieur, mais leur intérieur est très différent. Au lieu d'être remplis d'air normal à l'intérieur, ces disques sont dotés d'un boîtier scellé rempli d'hélium.



Stockage de l'ADN



Depuis de nombreuses années, les scientifiques sont capables de lire, de synthétiser et d'assembler différents brins nucléiques. Ils ont également commencé à étudier la manière dont l'ADN peut être utilisé pour stocker des informations. Cette technologie impliquerait l'ingénierie chimique des nucléotides et a encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'être mise en œuvre.



Le stockage holographique



Ce type de stockage vise à stocker des données en plusieurs bits à l'aide de matériaux optiques photosensibles. Il s'agit d'une méthode totalement différente du système bidimensionnel comprenant des bits uniques utilisé par les supports à disque.



Situation actuelle : L'essor du cloud dans l’hébergement Web



L'hébergement Web signifie la montée en puissance de



Décentralisation et blockchain : Est-ce l'avenir ?



Lorsque la technologie blockchain est utilisée pour conserver des informations, celles-ci finissent par être découpées en petits morceaux, qui sont ensuite distribués à divers destinataires ou nœuds. Le stockage des données fonctionne donc de la même manière que son système de grand livre distribué. Le fait que les données se retrouvent dans de nombreux nœuds signifie qu'elles sont à l'abri de toute violation.



Cela signifie que même si un pirate accède à une information donnée, il ne pourra pas en tirer de conclusions, puisque les données sont cryptées. En outre, le pirate n'obtiendrait qu'une petite pièce du puzzle, ce qui l'empêcherait de discerner la signification des données.



Le problème du Big Data



Le secteur de l'informatique en nuage continue de se développer à un rythme très élevé d'année en année. Pour de nombreux chefs d'entreprise, il s'agit d'un soulagement bienvenu car il leur offre davantage de choix, chaque entreprise cherchant à surpasser ses concurrents. Cette décision dépend en fin de compte du type d'infrastructure informatique utilisé dans votre entreprise.



L'informatique en nuage est un soulagement bienvenu pour beaucoup, car elle offre de nombreuses options. Les systèmes actuels en place sont littéralement noyés sous les fichiers. Ce sont ces fichiers qu'il faut sécuriser pour que l'entreprise retrouve ses fonctions normales. Et c'est là que le Big Data entre en jeu.



Bien qu'il s'agisse encore d'une nouvelle technologie, les serveurs Big Data cherchent à utiliser des méthodes d'écriture asynchrones. La technologie n'est pas en reste.



Quels problèmes les services d'hébergement peuvent-ils rencontrer ?



Il est essentiel de noter que la blockchain et l'hébergement web sont deux choses très différentes. Cela signifie que même s'il vous était possible de stocker un service particulier dans le site Web que vous avez l'intention de connecter à une API supportée par la blockchain, il vous serait toujours impossible de stocker l'ensemble du site Web sur une plateforme blockchain.



Et même si cela était possible, l'exercice serait coûteux, compte tenu du fait que le stockage d'informations à l'aide de cette technologie coûte très cher. En outre, il est impossible d'utiliser la technologie de la blockchain à la place de l'hébergement web. En effet, la blockchain comprend des données immuables, alors que les sites web et les tableaux des bases de données changent constamment.



Prévisions



L'utilisation de la blockchain permettra de réaliser des opération telles qu'une véritable redondance et décentralisation, des réductions de coûts de l'ordre de grandeur et une confidentialité totale. Ce sont des avantages qui n'étaient pas disponibles auparavant dans l'infrastructure de stockage en nuage fournie par les principaux acteurs du secteur, tels que Google.



En gardant cela à l'esprit, ce n'est qu'une question de temps avant que le marché du stockage blockchain ne dépasse complètement l'infrastructure actuelle. Les entreprises ont de quoi être enthousiastes alors que nous nous dirigeons vers un web entièrement décentralisé.

