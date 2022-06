Bliq lève 13,5M$ en série A pour améliorer les revenus des chauffeurs de la gig economy à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique Bliq, la startup qui redonne le pouvoir aux chauffeurs du secteur de la mobilité à la demande, annonce sa levée de 13.5 millions en série A, mené par NEA avec la participation de Speedinvest et des investisseurs existants Proeza Ventures, Revel Venture Partnerset Andreas Kupke.

● Bliq regroupe les courses d’Uber, Bolt, FreeNow et d’autres sur une seule interface, aidant les chauffeurs à obtenir plus de courses et à gagner 30 % de plus chaque mois

● Les nouveaux fonds permettront d’élargir la base d’utilisateurs de Bliq et développer son empreinte internationale

● Financement mené par NEA, avec la participation de Speedinvest et des investisseurs existants Proeza Ventures, Revel Venture Partners et Andreas Kupke



Bliq, la startup qui redonne le pouvoir aux chauffeurs du secteur de la mobilité à la demande, annonce sa levée de 13.5 millions en série A, mené par NEA avec la participation de Speedinvest et des investisseurs existants Proeza Ventures, Revel Venture Partnerset Andreas Kupke. Cette levée permettra à la startup de développer davantage sa base d’utilisateurs à travers l’Europe, notamment en France, et s’étendre pour desservir l’immense marché des chauffeurs de l’économie à la demande en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.



Les chauffeurs VTC utilisent rarement qu’une seule plateforme ; malgré ça ils restent la plupart du temps inactifs, jusqu’à 60% de leur journée de travail. Passer d’une application à l’autre n’est jamais chose simple lorsque l’on conduit et leur fait perdre des opportunités. Bliq, fondée en 2018 par Julian Glaab, Johannes Riedel et Torgen Hauschild, regroupe les courses depuis Uber, Bolt, Ola, et Free Now sur une seule et même interface. Les chauffeurs ont donc facilement accès à davantage de courses sans avoir à basculer entre les applications. Un vrai gain de temps et d’argent !



Ainsi, grâce à l’utilisation de l’interface, les chauffeurs Bliq gagnent 30 % de plus chaque mois. Toutes les offres de courses à proximité sont désormais accessibles, ce qui leur donne également la possibilité de choisir la course la plus rentable. Grâce à une interface pensée selon leurs besoins, ils peuvent comparer les courses disponibles puis en un seul geste et accepter sans friction les plus intéressantes.



Bliq développe également d’autres fonctionnalités comme, par exemple, les zones où la demande est élevée via des cartes dynamiques qui utilisent des données en temps réel basées sur l’activité des chauffeurs. Pour les aider à identifier les zones les plus lucratives de leur ville et obtenir plus de courses en étant au bon endroit au bon moment. « Notre algorithme d’automatisation, en constante amélioration, permet aux chauffeurs d’accepter rapidement les offres qui correspondent à leurs préférences et de se concentrer sur une conduite sûre et responsable », déclare Julian Glaab, cofondateur et PDG de Bliq.



Bliq est le principal outil de travail de plus de 11 000 chauffeurs enregistrés en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne, en Pologne, au Portugal et en Roumanie.



Depuis sa levée en seed fin 2020 et son lancement il y a neuf mois, Bliq s’est étendu dans six marchés européens et ses utilisateurs ont effectué plus de 500 000 trajets via l’application. La société a également mené des recherches préliminaires sur les utilisateurs et des tests dans six pays africains.



« Nous construisons le tout premier outil de travail pour l’économie à la demande qui est conçu et pensé pour améliorer la façon dont les chauffeurs travaillent réellement », déclare Julian Glaab. «Avec Bliq, les chauffeurs peuvent facilement être disponibles sur les principales applications en même temps. L’opportunité ici est énorme : des millions de travailleurs indépendants effectuent des trajets et des livraisons d’une valeur de centaines de milliards chaque année. »



Bliq prendra progressivement en charge encore plus de plateformes de la “gig economy” en poursuivant notamment par la livraison. Grâce à leur expérience acquise auprès des chauffeurs, la startup souhaite dorénavant mettre à disposition des autres verticales son application et sa technologie. En France, le marché des travailleurs indépendants compte 2,2M de personnes et trop peu d’outils sont encore mis à leur disposition. Bliq compte les accompagner en leur proposant une plateforme sur-mesure leur permettant de gagner un temps considérable et donc une meilleure rémunération. “Les travailleurs “flexibles” sont devenus une ressource essentielle pour de nombreuses entreprises à la demande. Bliq reconnaît la valeur de ces travailleurs et leur donne les moyens de traiter l’intégralité de leurs tâches sur seule interface, ce qui permet d’augmenter leur efficacité, leurs revenus, etc. La forte résonance de Bliq au sein de la communauté des chauffeurs place l’entreprise en bonne position pour devenir le futur système d’exploitation pour tous les chauffeurs de la gig economy. Nous sommes ravis de nous associer à Julian, Torgen, Johannes et à l’équipe Bliq pour contribuer à la prochaine phase de croissance exponentielle.” déclare Scott Sandell, directeur général associé, NEA.



Bliq a pour mission d’aider les chauffeurs à tirer le meilleur de leur temps et à tirer parti des formidables opportunités que l’économie à la demande en plein essor a à offrir. Prochainement, la startup tech s’ouvrira à d’autres activités et de nouveaux pays. Bliq compte également renforcer ses équipes au siège et également dans chacun de ses pays.



À propos de Bliq :

Bliq permet aux chauffeurs professionnels de gérer leur flux sur plusieurs plates-formes. L’entreprise, fondée en 2018, est une équipe de 23 personnes et a son siège à Berlin. Bliq permet à ses utilisateurs de maximiser leurs revenus tout en conduisant de manière plus sûre, créant ainsi une gig economy plus sûre, plus juste et plus durable.

bliq.ai.



À propos de NEA : New Enterprise Associates, Inc. (NEA) est une société mondiale de capital-risque qui aide les entrepreneurs à créer des entreprises transformationnelles à travers plusieurs étapes, secteurs et zones géographiques. Avec près de 24 milliards de dollars de capital engagé cumulés depuis la création de l’entreprise en 1977, NEA investit dans des entreprises de technologie et de soins de santé à toutes les étapes du cycle de vie d’une entreprise, du seed à l’introduction en bourse. Les antécédents de la société en matière d’investissement comprennent plus de 260 introductions en bourse de sociétés de portefeuille et plus de 430 fusions et acquisitions.

www.nea.com



À propos de Speedinvest :

Speedinvest est une société de capital-risque de premier plan avec plus de 600 millions d’euros d’actifs en gestion et 40 investisseurs basés à Berlin, Londres, Munich, Paris, Vienne et San Francisco. Nos équipes sectorielles dédiées sont les premières à financer les startups technologiques les plus innovantes d’Europe et nos experts opérationnels internes sont à votre disposition pour offrir aux fondateurs un soutien continu en matière de croissance, de RH, d’expansion du marché américain, etc. Wefox, Bitpanda, TIER Mobility, GoStudent, Curve, CoachHub, Schüttflix, TourRadar, Adverity et Twaice font parties de notre portefeuille de 250+ entreprises.

speedinvest.com



------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > BERRYLAW conseille Phenix Groupe dans l’acquisition du média communautaire Les Petits Frenchies One of the largest community-driven innovation funds announces 16 million ada funding round Kofax fait l’acquisition de Tungsten