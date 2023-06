Accueil Envoyer Imprimer Partager Blank lève 47M€ et lance son expansion européenne avec une nouvelle signature de marque Créée en 2020, la néo-banque française, Blank, qui accompagne les indépendants dans la création et la gestion administrative et financière de leur entreprise, a connu une croissance importante depuis sa création, sur un marché particulièrement porteur (plus d’un million de créations d’entreprises par an en France d’après l’Urssaf). La fintech annonce un tour de table de 47 millions d’euros. Cette levée de fonds voit sortir son investisseur historique, le startup studio La Fabrique by CA, au profit de nouveaux investisseurs du même groupe (Crédit Agricole SA et les Caisses Régionales du groupe). Blank revendique 2000 ouvertures de comptes par mois.





Ce tour de table de 47 millions d’euros va permettre à Blank de confirmer ses positions en France en continuant à développer son produit, et de se lancer en Europe. L’Italie, premier pays dans cette expansion, est d’ailleurs d’ores-et-déjà une réalité puisque la fintech y a récemment ouvert de nouveaux bureaux à Milan, pour y accueillir l’équipe locale. Cette accélération s’accompagne d’une nouvelle identité de marque et du recrutement de 50 personnes d’ici la fin de l’année



L'expansion de Blank en Italie est une étape stratégique pour l'entreprise. Il s’agit du deuxième pays de l’UE en proportion d’indépendants dans la population active (la France est seulement à la 17ème position d’après l’INSEE) et la demande est forte pour des solutions simples et complètes pour la gestion d’entreprise. Sur place, Blank pourra également compter sur l’appui de son partenaire et actionnaire, le Crédit Agricole.



" Nous sommes ravis d'annoncer cette levée de fonds et notre expansion en Italie. Cela témoigne de la réussite de notre modèle, de la pertinence de notre produit et de la confiance que nos investisseurs et nos clients nous accordent ", déclare Simon Parisot, CEO et co-fondateur de l'entreprise. "Nous sommes impatients de proposer nos services aux indépendants italiens."



Pour marquer cette différence, la startup mise sur la nouvelle signature : “Vous méritez de réussir”, qui souligne la confiance et l’accompagnement que Blank apporte à tous celles et ceux qui souhaitent se lancer à leur compte. L’entreprise affiche également un nouvel univers graphique qui met en avant ses valeurs : expertise, proximité, pragmatisme et optimisme, et centre sa stratégie de communication autour de ses clients, autour d'histoires et témoignages d'indépendants.



“ Nous avons lancé ce projet de repositionnement de notre marque en début d’année avec 2 objectifs : mieux marquer notre positionnement et notre différenciation, et également mettre en avant les valeurs essentielles dans lesquelles nos clients mais également notre équipe se reconnaissent ”, indique Alexandre Barret, Directeur Marketing de Blank.



Adapté à tout secteur d’activité : BTP, artisanat, freelancing, commerce, transport, conseil… Blank propose un service de création d’entreprise tout-en-un (statuts, kbis, dépôt de capital), un compte pro, des moyens de paiement et un ensemble de services pour simplifier et sécuriser la gestion de son entreprise. Les clients de Blank peuvent ainsi créer des devis et factures, automatiser leurs déclarations et paiements Urssaf, simplifier leur comptabilité et bénéficier d’assurances (garantie perte de revenue, panne matériel…) et d’un accompagnement humain et expert 7 jours sur 7.



A PROPOS DE BLANK

Blank est la solution mobile et web tout-en-un pour les indépendants, qui simplifie le quotidien et fait gagner du temps. Créez votre entreprise, générez des factures, automatisez le suivi des notes de frais avec des photos de reçus et économisez du temps sur votre comptabilité et vos déclarations d’impôts. Tout cela autour d'un compte pro dédié à votre activité, qui simplifie vos finances. Blank est l'allié qui vous fait gagner du temps pour réussir en tant qu’indépendant.

BLANK



Quelques chiffres clés :

Plus de 50 employés en France

50 recrutements prévus en 2023 dans tous les départements de l’entreprise

600% de croissance en 2022

Plus de 20 000 comptes ouverts depuis le lancement

Plus de 2 000 ouvertures de comptes par mois Avec une croissance rapide et plus de 2 000 ouvertures de comptes par mois, Blank entend accélérer en poursuivant sa mission : soutenir tous les nouveaux travailleurs indépendants en facilitant la création de leur entreprise et leur quotidien.Ce tour de table de 47 millions d’euros va permettre à Blank de confirmer ses positions en France en continuant à développer son produit, et de se lancer en Europe. L’Italie, premier pays dans cette expansion, est d’ailleurs d’ores-et-déjà une réalité puisque la fintech y a récemment ouvert de nouveaux bureaux à Milan, pour y accueillir l’équipe locale. Cette accélération s’accompagne d’une nouvelle identité de marque et du recrutement de 50 personnes d’ici la fin de l’annéeL'expansion de Blank en Italie est une étape stratégique pour l'entreprise. Il s’agit du deuxième pays de l’UE en proportion d’indépendants dans la population active (la France est seulement à la 17ème position d’après l’INSEE) et la demande est forte pour des solutions simples et complètes pour la gestion d’entreprise. Sur place, Blank pourra également compter sur l’appui de son partenaire et actionnaire, le Crédit Agricole.", déclare Simon Parisot, CEO et co-fondateur de l'entreprise. "Nous sommes impatients de proposer nos services aux indépendants italiens."Pour marquer cette différence, la startup mise sur la nouvelle signature : “Vous méritez de réussir”, qui souligne la confiance et l’accompagnement que Blank apporte à tous celles et ceux qui souhaitent se lancer à leur compte. L’entreprise affiche également un nouvel univers graphique qui met en avant ses valeurs : expertise, proximité, pragmatisme et optimisme, et centre sa stratégie de communication autour de ses clients, autour d'histoires et témoignages d'indépendants.”, indique Alexandre Barret, Directeur Marketing de Blank.Adapté à tout secteur d’activité : BTP, artisanat, freelancing, commerce, transport, conseil… Blank propose un service de création d’entreprise tout-en-un (statuts, kbis, dépôt de capital), un compte pro, des moyens de paiement et un ensemble de services pour simplifier et sécuriser la gestion de son entreprise. Les clients de Blank peuvent ainsi créer des devis et factures, automatiser leurs déclarations et paiements Urssaf, simplifier leur comptabilité et bénéficier d’assurances (garantie perte de revenue, panne matériel…) et d’un accompagnement humain et expert 7 jours sur 7.est la solution mobile et web tout-en-un pour les indépendants, qui simplifie le quotidien et fait gagner du temps. Créez votre entreprise, générez des factures, automatisez le suivi des notes de frais avec des photos de reçus et économisez du temps sur votre comptabilité et vos déclarations d’impôts. Tout cela autour d'un compte pro dédié à votre activité, qui simplifie vos finances. Blank est l'allié qui vous fait gagner du temps pour réussir en tant qu’indépendant.Plus de 50 employés en France50 recrutements prévus en 2023 dans tous les départements de l’entreprise600% de croissance en 2022Plus de 20 000 comptes ouverts depuis le lancementPlus de 2 000 ouvertures de comptes par mois

------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.



-------------------------------------------------------------------------



Les avis financiers et/ou économiques présentés par les contributeurs de Finyear.com (experts, avocats, observateurs, bloggers, etc...) sont les leurs et peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire de faire une mise à jour des contenus. Les articles présentés ne constituent en rien une invitation à réaliser un quelconque investissement.



The financial and/or economic opinions presented by Finyear.com contributors (experts, lawyers, observers, bloggers, etc.) are their own and may change without the need to update the content. The articles presented do not constitute an invitation to make any investment.











Articles similaires < > Satispay, la fintech italienne spécialisée dans le paiement mobile se déploie en France via Nice Cegid lance Cegid Business Connect pour répondre à l'enjeu de la facture électronique Le financial data management au service de la performance (Contenu Sponsorisé)