BlackRock lance son premier fonds tokenisé, BUIDL, sur le réseau Ethereum

« Il s'agit de la dernière avancée de notre stratégie en matière d'actifs numériques » , a déclaré Robert Mitchnick, responsable des actifs numériques de BlackRock. « Nous nous concentrons sur le développement de solutions dans le domaine des actifs numériques qui aident à résoudre les problèmes réels de nos clients, et nous sommes ravis de travailler avec Securitize. »



La tokenisation reste un objectif clé de la stratégie d'actifs numériques de BlackRock. Grâce à la tokenisation du Fonds, BUIDL offrira aux investisseurs des avantages importants en permettant l'émission et la négociation de titres de propriété sur une blockchain, en élargissant l'accès des investisseurs aux offres en chaîne, en fournissant un règlement instantané et transparent et en permettant les transferts entre plateformes. BNY Mellon permettra l'interopérabilité du Fonds entre les marchés numériques et traditionnels.



« La tokenisation des titres pourrait transformer fondamentalement les marchés des capitaux. L'actualité d'aujourd'hui démontre que les produits financiers traditionnels sont rendus plus accessibles grâce à la numérisation. Securitize est fier d'être l'agent de transfert, la plateforme de tokenisation et l'agent de placement de choix de BlackRock pour numériser et élargir l'accès à ses produits d'investissement », a déclaré Carlos Domingo, co-fondateur et PDG de Securitize.



BUIDL cherche à offrir une valeur stable de 1 $ par jeton et verse les dividendes accumulés quotidiennement directement dans les portefeuilles des investisseurs sous forme de nouveaux jetons chaque mois. Le Fonds investit 100 % de son actif total dans des liquidités, des bons du Trésor américain et des accords de mise en pension, permettant aux investisseurs d'obtenir un rendement tout en détenant le jeton sur la blockchain. Les investisseurs peuvent transférer leurs jetons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an à d'autres investisseurs pré-approuvés. Les participants au fonds disposeront également d'options de conservation flexibles leur permettant de choisir comment conserver leurs jetons.



Les premiers participants de l'écosystème de BUIDL comprennent Anchorage Digital Bank NA, BitGo, Coinbase et Fireblocks, parmi d'autres acteurs du marché et fournisseurs d'infrastructures du secteur de la cryptographie.



BlackRock Financial Management, Inc. sera le gestionnaire d'investissement du Fonds et Bank of New York Mellon servira de dépositaire des actifs du Fonds et d'administrateur. Securitize agira en tant qu'agent de transfert et plate-forme de tokenisation, gérant les actions tokenisées et rendant compte des souscriptions, des rachats et des distributions des Fonds. Securitize Markets agira en tant qu'agent de placement, mettant le Fonds à la disposition des investisseurs éligibles. PricewaterhouseCoopers LLP a été nommé auditeur du Fonds pour la période se terminant le 31 décembre 2024.



Le Fonds émettra des actions conformément à la règle 506(c) du Securities Act de 1933 et à la section 3(c)(7) de l'Investment Company Act. L'investissement initial minimum du Fonds est de 5 millions de dollars.



BlackRock a également réalisé un investissement stratégique dans Securitize. Dans le cadre de cet investissement, Joseph Chalom, responsable mondial des partenariats stratégiques écosystémiques chez BlackRock, a été nommé au conseil d'administration de Securitize.