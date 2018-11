BlackLine désormais connecté aux ERP d'Oracle

BlackLine, Inc. (Nasdaq : BL), leader du marché de la digitalisation des fonctions comptable et financière basée sur un modèle de Continuous Accounting, annonce aujourd’hui la commercialisation d’un connecteur pour Oracle E-Business Suite, destiné à accélérer la mise en œuvre de sa plateforme phare et aider ses nouveaux clients à bénéficier d’un retour sur investissement plus rapide que jamais. Ce nouveau connecteur est d’ores et déjà disponible pour les utilisateurs de E-Business Suite R12.



Le connecteur de BlackLine pour Oracle rend possible l’intégration automatique des données financières d’Oracle E-Business Suite dans la plateforme cloud de BlackLine, en charge du processus de clôture comptable. Ceci est valable pour une large gamme de données, allant des soldes du grand livre général aux grands livres auxiliaires, en passant par les données transactionnelles du grand livre général et les taux de change. Les utilisateurs peuvent ainsi aisément extraire des données par grand livre, société, compte, centre de coût ou autres types de segments, pour les intégrer dans BlackLine et calculer le solde d’un compte, voire effectuer le rapprochement des transactions.



Pour les entreprises disposant de différentes versions de l’ERP d’Oracle, le connecteur BlackLine est conçu pour s’intégrer à chacune d’elles, de manière à faciliter la centralisation et la gestion des clôtures.



« Grâce à ce nouveau connecteur, les clients Oracle E-Business Suite sont désormais en mesure d’intégrer rapidement les données de leurs ERP dans notre solution d’automatisation des processus de clôture financière », explique Mario Spanicciati, Directeur de la stratégie chez BlackLine. « Notre objectif est de leur simplifier la tâche et leur permettre d’accélérer le déploiement de nos solutions, afin qu’ils puissent profiter de ses multiples avantages et limiter risques et coûts. »



Des centaines d’entreprises utilisant Oracle E-Business Suite effectuent aujourd’hui leurs clôtures grâce à BlackLine. Une récente étude menée par Nucleus Research révèle que l’entreprise leader du marché du divertissement audio, SiriusXM, qui utilise BlackLine en parallèle d’Oracle, a atteint un niveau de précision de 99,9 % dans son processus d’automatisation des correspondances sur plus de sept millions de transactions, et a pu automatiser jusqu’à 50 % de ses écritures.



Indépendant de tout système ERP, le connecteur BlackLine reste ouvert et compatible à tout système ERP permettant d’appliquer les moteurs d’automatisation des règles et outils d’analyse à un large éventail de processus opérationnels liés aux finances et à la comptabilité des entreprises.



« Nos clients chargent des millions de soldes de comptes et de transactions dans BlackLine tous les jours », ajoute M. Spanicciati. « Il est fondamental que nos connecteurs assurent une transmission fluide et sécurisée des données, et puissent fonctionner avec une grande diversité de volumes et de configurations d’ERP. L’ajout d’un connecteur Oracle E-Business Suite est en phase avec notre stratégie, qui entend fournir des solutions ultra intégrées et automatisées aux clients utilisant de nombreux systèmes ERP. »



À propos de BlackLine

BlackLine est un fournisseur de solutions cloud permettant aux entreprises de transformer leurs fonctions comptables et financières grâce à l’automatisation, la centralisation et la simplification de leurs processus clés comme la clôture comptable ou les processus inter-compagnies. Conçue pour compléter les ERP et autres systèmes financiers déjà en place tels que SAP, Oracle ou NetSuite, la plateforme de BlackLine aide les départements financiers et comptables des organisations de toutes tailles à améliorer leur efficacité opérationnelle, accroître leur visibilité en temps réel et veiller à la conformité dans le but de garantir une gestion optimale de la clôture comptable de bout en bout.



BlackLine offre à ses clients la possibilité de remplacer leurs processus comptables et financiers traditionnels par un modèle d’amélioration continue intégrant l’automatisation, le contrôle et la gestion des tâches périodiques. Cette approche, appelée Continuous Accounting, permet d’assouplir le calendrier de la fonction comptable, d’augmenter la productivité de ses équipes et d’accélérer sa modernisation. Plus de 2400 entreprises dans le monde font confiance à BlackLine pour les aider à assurer l’intégrité de leurs bilans comptables et la fiabilité de leurs rapports financiers.