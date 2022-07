BlackFin Capital Partners annonce un second closing de son fonds Tech 2 dédié aux Fintechs et Assurtechs européennes à hauteur de 350 M€ Après avoir lancé en 2018 son premier fonds Tech 1 de 180M€, BlackFin confirme son statut d’investisseur indépendant de référence dans les Fintechs en Europe.

Le fonds d’investissement spécialiste des services financiers, BlackFin Capital Partners, annonce un second closing de son fonds Tech 2 à hauteur de 350m€. Ce fonds, dont la taille atteint déjà le double de celle de son prédécesseur, sera investi dans les fintechs et assurtechs B2B européennes les plus prometteuses.



Portée par la confiance et le soutien de ses investisseurs historiques, ainsi qu’un taux de réinvestissement largement supérieur à 100%, la société de gestion a étendu sa base d’investisseurs en Europe et en Amérique du Nord.



A l’heure où les conditions de marché remettent à l’honneur les stratégies d’investissement disciplinées, BlackFin réaffirme avec ce fonds Tech 2 son appétit pour les sociétés B2B opérant avec de solides métriques opérationnelles. Le fonds prédécesseur Tech 1, doté de 178m€ levés en juillet 2018, est entièrement investi au sein de 17 sociétés européennes qui s’imposent comme des leaders de marché, démontrant un excellent niveau d’efficacité et de résilience. Les nouvelles conditions de marché devraient doper les performances du millésime 2022.



Le fonds BlackFin Tech 2 a réalisé un premier investissement dans la société Descartes Underwriting, leader de l’assurance paramétrique qui assure les entreprises et gouvernements contre les risques liés au changement climatique. Créée en 2018, Descartes a déjà une portée mondiale sur ce segment de l’assurance commerciale, avec plus de 50% du chiffre d’affaires réalisé hors d’Europe via ses bureaux en Amérique du Nord et en Asie. La société continue de doubler de taille tous les ans tout en maintenant d’excellentes métriques opérationnelles et commerciales.



Le fonds Tech 2 est stratégiquement positionné pour accompagner la transformation profonde des services financiers. Les ruptures technologiques, les évolutions règlementaires et les nouvelles habitudes des utilisateurs génèrent en effet de formidables opportunités pour les fintechs et assurtechs B2B. Composées de 10 spécialistes de l’investissement dans la Tech, les équipes de BlackFin Tech sont parfaitement dimensionnées pour accompagner les sociétés de son portefeuille dans leur développement commercial, leur expansion géographique, leurs levées de fonds successives.



BlackFin a également renforcé sa plateforme d’investissement avec une dizaine de recrutements sur les douze derniers mois, en particulier dans ses bureaux de Francfort et Londres. Sa stratégie d’investissement différenciée, la taille de ses fonds Buyout et Tech ainsi que sa large équipe d’experts implantée en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et au Benelux lui permettent de délivrer des retours financiers solides et réguliers.



Laurent Bouyoux, Associé Fondateur de BlackFin, commente : « Notre ambition est d’être le partenaire privilégié des entrepreneurs européens des services financiers. La confiance et le soutien renouvelé de nos investisseurs, la taille de nos équipes, ainsi que le succès de la levée du fonds BlackFin Tech 2 renforcent notre position d’investisseur leader des services financiers en Europe. Notre stratégie d’investissement Tech continue d’ajouter une valeur considérable à la plateforme et est un composant indispensable de notre stratégie d’investissement. »



Julien Creuzé, Associé de BlackFin, conclut : « Les entrepreneurs et entreprises exceptionnelles s’affirment en période de crise. Les prochaines années devraient leur donner l’opportunité de construire des leaders de marché. Le fonds Tech 2 est là pour les accompagner avec du capital, des réseaux et une forte expertise sectorielle. »



BlackFin Capital Partners est accompagné par les agents de placements Jasmin Capital en France et Rede Partners LLP à l’international. Willkie Farr & Gallagher LLP est le conseil juridique et règlementaire.



A propos de BlackFin Capital Partners

Avec 2,4 milliards d’euros sous gestion, BlackFin est le leader européen du capital investissement spécialiste des services financiers, fintechs et assurtechs.

BlackFin investit actuellement ses fonds Buyout III doté d’un milliard d’euros et Tech 2 doté à date de 350 millions d’euros qui ciblent respectivement les sociétés établies et rentables des services financiers et les fintechs et assurtechs B2B en forte croissance.

Créée en 2009, BlackFin Capital Partners est une société de gestion indépendante détenue et dirigée par neuf associés qui travaillent ensemble comme dirigeants, managers et investisseurs depuis de nombreuses années. L'équipe compte 45 professionnels dans ces bureaux de Paris, Londres, Francfort et Bruxelles.











