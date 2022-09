Bitpanda lance l'investissement dans les matières premières*, offrant aux investisseurs un accès aux grandes classes d'actifs La licorne fintech autrichienne Bitpanda ajoute une nouvelle classe d'actifs à sa plateforme, permettant aux investisseurs de bénéficier des mouvements de prix à court terme des matières premières comme le pétrole, le gaz naturel, l'aluminium, le blé et plus encore.

• La licorne Fintech Bitpanda ajoute les matières premières à sa plateforme d'investissement, permettant à ses clients de bénéficier des mouvements de prix à court terme des matières premières comme le pétrole, le gaz naturel, l'aluminium, le blé et plus encore.

• Bitpanda propose désormais des crypto-monnaies, des indices crypto, des actions*, des ETF*, des métaux précieux et des matières premières*. Avec plus de 2 000 actifs disponibles, les investisseurs peuvent se constituer un portefeuille diversifié en utilisant une seule plateforme réglementée, simple et sécurisée.



Les clients de Bitpanda peuvent désormais investir dans la plus large gamme d'actifs numériques d'Europe, allant des crypto-monnaies, indices crypto, actions* et ETF* aux métaux précieux et désormais Bitpanda Commodities, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, à partir de 1 euro seulement.



Bitpanda offre ainsi un accès facile à une classe d'actifs traditionnellement complexe, en permettant d'investir dans des matières premières négociables en bourse (ETC), par le biais de contrats dérivés. Bitpanda détient 100 % des ETC sous-jacents, chaque contrat dérivé ayant toujours la même valeur que l'ETC correspondant. Contrairement aux métaux précieux que Bitpanda stocke dans un coffre-fort sécurisé, les investisseurs n'achètent pas de parts de l'actif physique.



Historiquement, les matières premières ont tendance à évoluer indépendamment des actions et des obligations, ce qui en fait un excellent levier pour diversifier les portefeuilles. Elles peuvent également protéger contre l'inflation : lorsque les prix augmentent à l'épicerie, les prix des produits de base augmentent également.



Eric Demuth, cofondateur et PDG de Bitpanda, commente : "Depuis que nous avons créé Bitpanda, notre mission a toujours été de supprimer les barrières à l'entrée et de permettre aux gens d'accéder aux marchés financiers de manière simple et sécurisée. La manière dont nous procédons est différente pour chaque catégorie d'actifs, mais le résultat est toujours le même : un accès simple et sécurisé pour nos investisseurs, à tout moment, pour un euro seulement. Je suis heureux que nous ayons pu ajouter des produits de base* à la plateforme à un moment où l'inflation pèse sur l'épargne des gens. Les clients de Bitpanda peuvent désormais parier sur leur facture de gaz et profiter des mouvements de prix à court terme des principales matières premières* comme le pétrole, le gaz naturel, le maïs, le blé et bien d'autres encore. Je crois fermement que l'investissement dans un portefeuille bien étudié et diversifié est le meilleur moyen pour les gens de prendre le contrôle de leur avenir financier. Investir n'est plus une activité exclusivement réservée aux professionnels, et j'espère que nous pourrons continuer à apporter choix et confiance aux investisseurs, nouveaux et anciens."



Une seule plateforme pour une grande variété de classes d'actifs



Les investisseurs peuvent ouvrir un compte Bitpanda gratuit et commencer à investir en quelques minutes dans la plus large gamme d'actifs numériques d'Europe, en fonction de leur budget et de leur goût du risque. Les clients de Bitpanda peuvent acheter, vendre ou échanger des matières premières* comme n'importe quel autre actif numérique sur la plateforme, d'une simple pression sur un bouton, de manière simple et sécurisée.



A PROPOS DE BITPANDA

Bitpanda rend l'investissement accessible à tous. Fondée en 2014 à Vienne, en Autriche, par Eric Demuth, Paul Klanschek et Christian Trummer, Bitpanda existe pour aider les gens à se faire suffisamment confiance pour construire une liberté financière pour leur avenir. La plateforme conviviale de trade-everything donne les moyens aux investisseurs débutants comme aux experts chevronnés d'investir dans les crypto-monnaies, les crypto-indices, les actions et les métaux précieux qu'ils souhaitent - à partir de 1€ seulement, 24h/24 et 7j/7. Avec plus de 730 membres d'équipe et près de 4 millions de clients, l'entreprise est l'une des fintechs européennes les plus prospères. Son écosystème technologique comprend actuellement des bureaux et des centres technologiques physiques dans dix villes d'Europe, dont Vienne, Amsterdam, Barcelone, Berlin, Londres, Madrid, Milan et Dublin, entre autres.

Le Groupe Bitpanda est enregistré auprès de l'Autorité autrichienne des marchés financiers (FMA), de l'Autorité française des marchés financiers (AMF) et de l'Autorité tchèque du commerce en tant que VASP. Il détient la licence PSD2, la licence MiFID II et est devenu le premier établissement de monnaie électronique (EMI) d'Autriche conformément à la législation européenne (EMD2), et dispose d'un processus KYC entièrement conforme à la loi AML5. Plus récemment, Bitpanda est devenu le premier fournisseur étranger de crypto-monnaies à obtenir une licence complète en Suède, et a également obtenu l'enregistrement auprès du Virtual Asset Services Provider (VASP) italien et de la Banque d'Espagne.

www.bitpanda.com



Avis de non-responsabilité

*Les matières premières sont investies via les Exchange Traded Commodities sous-jacentes des contrats proposés sous le nom de Bitpanda Commodities et sont proposées par Bitpanda Financial Services GmbH. De plus amples informations sur le produit et les PRIIPs KIDs sont disponibles sur bitpanda.com. Investir comporte des risques. Veillez à effectuer vos propres recherches avant de vous lancer dans un investissement.



