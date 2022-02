Bitpanda acquiert Trustology et lance Bitpanda Custody

La licorne européenne Bitpanda annonce sa toute première acquisition, en rachetant la fintech Trustology, basée à Londres.



• Bitpanda conclut sa toute première acquisition avec Trustology, le principal fournisseur de portefeuilles de conservation de crypto et de DeFi institutionnels basé au Royaume-Uni.

• Bitpanda va renommer Trustology en Bitpanda Custody permettant à la société fintech de proposer des activités de conservation dans l'Union européenne et au Royaume-Uni.

• L'acquisition renforcera la position de Bitpanda faisant de la licorne fintech européenne l'un des plus grands dépositaires au monde.



La licorne européenne Bitpanda annonce sa toute première acquisition, en rachetant la fintech Trustology, basée à Londres. Par conséquent, le principal fournisseur de porte-monnaie institutionnel dépositaire de crypto-monnaies, enregistré auprès de la Financial Conduct Authority (FCA), sera rebaptisé Bitpanda Custody, avec pour objectif précis d'offrir à tous ses clients une plateforme de conservation de crypto-monnaies de niveau institutionnel, sécurisée, sophistiquée et conforme. Bitpanda Custody prendra initialement en charge la conservation des actifs propres de Bitpanda dans ses activités de détail, institutionnelles et de marque blanche, faisant ainsi de Bitpanda Custody l'un des plus grands fournisseurs de conservations d'actifs numériques au monde.



Eric Demuth, co-fondateur et PDG de Bitpanda, déclare : "L'équipe de Trustology a construit une technologie de conservation exceptionnelle et nous sommes très heureux de les accueillir dans l'antre de Bitpanda. Tout ce que nous réalisons est animé par la conviction que la technologie blockchain et les actifs numériques vont profondément transformer l'écosystème financier. Avec pour résultat évident que les gens du monde entier auront le pouvoir de posséder leur avenir financier. Bitpanda Custody nous rapproche un peu plus de la construction d'une plateforme d'investissement numérique de premier plan, entièrement réglementée et sécurisée pour tout le monde, les nouveaux investisseurs comme les professionnels. Nous pouvons désormais fournir aux clients de détail une sécurité de garde de classe institutionnelle mondiale, et les clients institutionnels bénéficieront de solutions de garde innovantes afin non seulement de surmonter les défis auxquels ils sont confrontés aujourd'hui, mais aussi de prospérer dans les années à venir."



Bitpanda Custody sera en mesure de fournir des services de conservation au Royaume-Uni, parallèlement aux licences existantes de Bitpanda dans l'Union européenne, tout en élargissant considérablement la gamme de services fournis aux clients et aux partenaires. L'introduction de Bitpanda Custody est la première étape du lancement d'une offre de Prime Brokerage sous Bitpanda Pro, en parallèle de la bourse d'actifs numériques réglementée. Bitpanda Pro s'engage à mettre en place un modèle de tarification disruptif visant à ramener le coût de la garde à zéro pour les clients qui négocient activement sur notre bourse et sur l'OTC qui sera bientôt lancé.



Joshua Barraclough, PDG de Bitpanda Pro, explique : "C'est une grande étape pour nous en tant que société et surtout pour Bitpanda Pro. Bitpanda Custody prend part à notre stratégie visant à offrir un ensemble complet de services à notre clientèle et nous pouvons désormais combiner une solution de conservation de qualité institutionnelle enregistrée auprès de la FCA avec un lieu d'exécution des transactions de premier plan. Récemment, nous avons beaucoup investi dans la mise à niveau de la bourse Bitpanda Pro ainsi que dans le renforcement de nos partenariats de liquidité, afin de pouvoir rivaliser avec les plus grandes bourses en termes de capacités d'exécution. Nous cherchons maintenant à étendre massivement notre présence et à attirer beaucoup plus de clients sur nos sites. Il est important de noter que nous nous éloignons du modèle de tarification des actifs sous conservation et que nous ne pénalisons pas la croissance de nos clients. Nous avons de grands projets et nous redoublons d'efforts pour proposer de nouveaux produits sur le marché, notamment en nous appuyant sur la fonctionnalité DeFi de Trustology".



Alex Batlin, fondateur et PDG de Trustology, ajoute : "Nous sommes vraiment heureux de contribuer à développer et soutenir Bitpanda dans sa mission de rendre la conservation de crypto-monnaie institutionnelle plus sûre, plus rapide et plus facile. Que vous soyez un prestataire de services utilisant notre plateforme d'automatisation de portefeuilles haute performance, évolutive et en marque blanche, un investisseur institutionnel DeFi utilisant nos intégrations sur mesure pour accéder aux DApps ou à des fonctionnalités révolutionnaires comme DeFi Firewall et le décodage de transactions, ou un émetteur de jetons cherchant à supprimer les barrières à l'achat. Vous bénéficierez d'une prise en charge plus large des crypto-monnaies et des juridictions, d'une couverture d'assurance plus élevée et d'une certification SOC 2, le tout accompagné d'un modèle tarifaire qui bat la concurrence.



Bitpanda a été fondée en 2014 par Eric Demuth, Paul Klanschek et Christian Trummer en tant que société de crypto-marchandises visant à moderniser les investissements à l'ère des actifs numériques. Depuis, l'entreprise est devenue une plateforme d'investissement européenne de premier plan qui donne à chacun la liberté et la flexibilité d'investir dans ce en quoi il croit - des actions fractionnées sans commission, des crypto-monnaies ou des métaux précieux - à partir de 1€ seulement. Après l'acquisition et le changement de marque, Bitpanda compte plus de 700 employés répartis sur dix bureaux, avec son siège social à Vienne, en Autriche, et a commencé un grand effort d'embauche en ce qui concerne son bureau de Londres.



Trustology est l'un des premiers fournisseurs de services de cryptoactifs enregistrés auprès de la FCA au Royaume-Uni et, à ce titre, l'acquisition de Bitpanda est soumise aux procédures de contrôle de propriété standard de la FCA. (Ces procédures de la FCA ne commencent qu'une fois que la transaction d'acquisition d'une entreprise enregistrée auprès de la FCA pour les cryptoactifs a été finalisée, pas avant)



À PROPOS DE BITPANDA

Bitpanda rend l'investissement accessible à tous. Fondée en 2014 à Vienne, en Autriche, par Eric Demuth, Paul Klanschek et Christian Trummer, Bitpanda supprime les freins à l'investissement en exploitant la puissance innovante des actifs numérisés et de la technologie blockchain. Avec plus de 700 membres de l'équipe et plus de 3 millions d'utilisateurs, l'entreprise est l'une des fintechs européennes à la croissance la plus rapide. La plateforme conviviale de trade-everything donne le pouvoir aux investisseurs débutants et aux experts chevronnés d'investir dans les actions, les crypto-monnaies et les métaux précieux qu'ils souhaitent - avec n'importe quel montant d'argent.



