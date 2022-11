BitiCodes IO : Qu'est-ce que c'est et comment ça marche ? BitiCodes IO est considéré comme l'un des bots de trading de crypto les plus prometteurs. En 2022, il compte plus de 500 000 utilisateurs dans le monde entier.





Sans exagération, il y a des milliers d'escrocs du monde entier. Comme vous le savez, le marché des crypto-monnaies n'est pas réglementé dans de nombreux pays. Il est donc plus facile pour les escrocs de voler les fonds des propriétaires de crypto-monnaies.



En raison de l'absence de réglementation, les gens ne peuvent pas compter sur les organismes d'application de la loi ni sur les régulateurs. Il est donc crucial de vérifier chaque robot de trading de crypto afin d'éviter divers problèmes.



Cependant, même les traders expérimentés ne peuvent pas toujours identifier les escrocs. Heureusement, nous avons de bonnes nouvelles pour vous ! Nous avons passé plusieurs semaines à vérifier chaque détail de BitiCodes IO. Nous comprenons très bien que de nombreux traders n'ont pas le temps de tout vérifier sur chaque robot de trading de crypto. Nous avons donc décidé d'aider les traders inexpérimentés et expérimentés.



Comme indiqué ci-dessus, nous avons de bonnes nouvelles pour les traders de crypto. BitiCodes IO n'est pas une arnaque. De plus, c'est l'un des meilleurs bots de trading de crypto qui sont disponibles sur le marché de la crypto.



Le dépôt minimum n'est pas élevé. Il vous suffit de verser 250$. Pour rappel, dans la sphère crypto, les arnaqueurs visent généralement des chiffres beaucoup plus élevés. Ils sont limités dans le temps car les informations sur les arnaqueurs circulent rapidement. Ils ont donc besoin de gagner de l'argent en un court laps de temps.



Nous devons également mentionner que la plateforme susmentionnée est prête à fournir des informations sur ses réalisations.



BitiCodes IO, utilisateurs et une nouvelle ère dans le trading de crypto-monnaie



Continuons ; elle aide tous les types de traders à prendre de meilleures décisions de trading. La question vraiment importante "Comment ça marche ?" Pour faire court, elle analyse le marché des crypto-monnaies. Il est capable de prendre de bonnes décisions de trading en fonction des mouvements du marché à court comme à long terme.



N'oublions pas que les utilisateurs ont la possibilité d'investir dans diverses crypto-monnaies. Par exemple, il est possible d'investir dans le bitcoin et d'autres crypto-monnaies mondialement connues. Les gens peuvent également investir dans des crypto-monnaies relativement inconnues. Il convient de noter que les traders peuvent choisir parmi des milliers de crypto-monnaies.



Selon de nombreux traders de crypto, BitiCodes IO est l'un des bots de trading de crypto les plus pratiques au monde. Sans aucun doute, c'est une excellente idée d'utiliser des bots de trading de crypto afin de protéger vos investissements des pertes du jour au lendemain.



De plus, l'équipe du service client de la plateforme susmentionnée est prête à répondre à toutes les questions concernant BitiCodes IO. Ce qui est intéressant, c'est que les employés parlent non seulement l'anglais mais aussi d'autres langues. Il est possible de les contacter par e-mail et par téléphone.

