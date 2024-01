Accueil Envoyer Imprimer Partager Bitget lance la Bitget Card, une carte Visa Premium pour ses salariés, utilisateurs du Web3 Bitget, plateforme d'échange de cryptomonnaies et société Web3, présente la Bitget Card, une carte Visa Platinum , conçue pour améliorer l'expérience financière de ses employés et favoriser leur adoption des cryptomonnaies. D'abord testée auprès des employés de Bitget, la carte devrait être proposée progressivement à une clientèle sélectionnée.



tels que Google Pay et Apple Pay. Les cartes physiques seront également expédiées et arriveront d’ici quelques semaines.

En partenariat avec Reap, la Bitget Card exige de ses utilisateurs qu'ils maintiennent un solde suffisant en USDT (Tether) sur leur compte de financement Bitget afin d'autoriser les paiements en USD. D'autres stablecoins ou cryptomonnaies grand public seront pris en charge à l'avenir.



La Bitget Card est libellée en USD et est acceptée dans tous les pays et régions où le réseau Visa est accepté avec des frais de change minimes pour permettre les dépenses locales. Elle offre une limite de dépenses mensuelle généreuse et permet des transactions de grande valeur.

Les clients VIP recevront une carte physique exclusive en métal. La Bitget Card prend en charge les transactions en ligne et hors ligne et s'intègre en toute simplicité à diverses plateformes de paiement mobile, notamment Google Pay et Apple Pay. Les utilisateurs peuvent également retirer de l'argent dans n'importe quel distributeur automatique affilié au réseau Visa, sous réserve de limites et de restrictions de retrait. D'autres avantages, tels que les cashbacks en BGB pour les transactions effectuées avec la carte et les privilèges exclusifs accordés aux titulaires, seront bientôt mis en place.



Gracy Chen, directrice générale de Bitget, a déclaré : " La Bitget Card souligne notre engagement à favoriser un paysage financier où chacun peut participer à la révolution crypto. En connectant de manière optimale la finance traditionnelle et la finance numérique, nous ne nous contentons pas de lancer une nouvelle carte, mais nous ouvrons la voie à un avenir plus inclusif et plus équitable. Nous croyons en l'autonomisation des utilisateurs grâce un moyen sûr, efficace et intelligent de gérer leurs transactions financières, reflétant nos valeurs fondamentales : l'honnêteté, l'intégrité, la priorité aux utilisateurs et une communication ouverte ".



À propos de Bitget

Créée en 2018, Bitget est une entreprise Web3 qui figure parmi les principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde. Au service de plus de 20 millions d'utilisateurs répartis dans une centaine de pays et de régions, la plateforme Bitget est déterminée à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading

ainsi qu'à travers d'autres solutions de trading. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille crypto multi-chaînes de classe mondiale qui offre un ensemble complet de solutions et de fonctionnalités Web3, notamment un portefeuille non dépositaire, des services de swap, une place de marché NFT, un navigateur de DApps, et plus encore.

Bitget inspire également le grand public à adopter les cryptomonnaies grâce à des collaborations avec des partenaires réputés, notamment le légendaire footballeur argentin Lionel Messi et l'organisateur officiel d'événements e-sport PGL.

BITGET Depuis ce lundi 8 janvier, la Bitget Card est accessible au personnel de Bitget , avant d'être progressivement étendue à tous les utilisateurs éligibles au cours du premier semestre de cette année. Après avoir effectué un KYC (processus de vérification de l'identité), les candidats retenus recevront instantanément une carte virtuelle, compatible avec des services de paiementtels que Google Pay et Apple Pay. Les cartes physiques seront également expédiées et arriveront d’ici quelques semaines.En partenariat avec Reap, la Bitget Card exige de ses utilisateurs qu'ils maintiennent un solde suffisant en USDT (Tether) sur leur compte de financement Bitget afin d'autoriser les paiements en USD. D'autres stablecoins ou cryptomonnaies grand public seront pris en charge à l'avenir.La Bitget Card est libellée en USD et est acceptée dans tous les pays et régions où le réseau Visa est accepté avec des frais de change minimes pour permettre les dépenses locales. Elle offre une limite de dépenses mensuelle généreuse et permet des transactions de grande valeur.Les clients VIP recevront une carte physique exclusive en métal. La Bitget Card prend en charge les transactions en ligne et hors ligne et s'intègre en toute simplicité à diverses plateformes de paiement mobile, notamment Google Pay et Apple Pay. Les utilisateurs peuvent également retirer de l'argent dans n'importe quel distributeur automatique affilié au réseau Visa, sous réserve de limites et de restrictions de retrait. D'autres avantages, tels que les cashbacks en BGB pour les transactions effectuées avec la carte et les privilèges exclusifs accordés aux titulaires, seront bientôt mis en place.Gracy Chen, directrice générale de Bitget, a déclaré : "".Créée en 2018,est une entreprise Web3 qui figure parmi les principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde. Au service de plus de 20 millions d'utilisateurs répartis dans une centaine de pays et de régions, la plateforme Bitget est déterminée à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy tradingainsi qu'à travers d'autres solutions de trading. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille crypto multi-chaînes de classe mondiale qui offre un ensemble complet de solutions et de fonctionnalités Web3, notamment un portefeuille non dépositaire, des services de swap, une place de marché NFT, un navigateur de DApps, et plus encore.inspire également le grand public à adopter les cryptomonnaies grâce à des collaborations avec des partenaires réputés, notamment le légendaire footballeur argentin Lionel Messi et l'organisateur officiel d'événements e-sport PGL.

-----------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is an advertising that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Avertissement : Le texte ci-dessus est une publicité qui n'a pas été rédigée par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.



-------------------------------------------------------------------------



Les avis financiers et/ou économiques présentés par les contributeurs de Finyear.com (experts, avocats, observateurs, bloggers, etc...) sont les leurs et peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire de faire une mise à jour des contenus. Les articles présentés ne constituent en rien une invitation à réaliser un quelconque investissement.



The financial and/or economic opinions presented by Finyear.com contributors (experts, lawyers, observers, bloggers, etc.) are their own and may change without the need to update the content. The articles presented do not constitute an invitation to make any investment.









Articles similaires < > Visa présente une solution de fidélisation WEB3 Coinhouse : une offensive tarifaire en 2024 ? Diversifier son portefeuille d'investissement avec des ETF en cryptomonnaies