Bitget annonce son plan d'expansion en Europe pour poursuivre sa croissance mondiale

Bitget, la principale plateforme d’échange de dérivés de crypto-monnaies, établie en 2018, a annoncé aujourd'hui l'expansion de son offre de services en Europe. Cette stratégie de croissance mondiale a permis à la plateforme de servir plus de 8 millions d'utilisateurs et de se positionner parmi les 5 premières plateformes d’échange de produits dérivés sur Coinmarketcap et Coingecko. Particulièrement réputée pour ses opérations de “futures trading”, la plateforme propose également des fonctions innovantes de trading social, telles que le One-Click-Copy-Trade et Bitget Insights, dans le but de faciliter l'adoption des crypto-monnaies.



Gracy Chen, directrice générale de Bitget, a commenté : « L'Europe est sans aucun doute une région clé pour la croissance de notre plateforme. Comptant des utilisateurs dans de nombreux différents pays européens, il était évident de poursuivre notre expansion en Europe, où nous prévoyons de devenir une véritable référence pour les utilisateurs de crypto-monnaies en construisant une communauté forte, ainsi qu’en fournissant des service de haut niveau toute en renforçant la sécurité de la plateforme pour garantir un environnement boursier de confiance en tête du marché.»



Parmi les étapes importantes de 2022, Bitget cite également une croissance significative de ses utilisateurs, dépassant les 8 millions d'utilisateurs dans plus de 100 pays. Grâce à cette extension, Bitget a connu une croissance exponentielle au cours de la dernière année et ne cesse d'augmenter ses effectifs. En effet, depuis le début de 2022, Bitget a multiplié par cinq le nombre d'employés passant de 2000 à plus de 1100 aujourd’hui.



Gracy Chen ajoute : « Notre recrutement s'aligne toujours avec notre expansion mondiale et notre stratégie à long terme. Nous continuerons à embaucher malgré l'instabilité actuelle du marché. Il est essentiel d'avoir des experts en crypto-monnaie dans notre équipe, avec une forte connaissance des différents aspects du marché, afin de fournir un service d’excellence à nos clients. En effet, nous pourrons établir une plateforme sûre et fiable seulement en ayant des équipes dévouées, ce qui nous permettra par la suite d'augmenter le nombre des utilisateurs dans une industrie hautement compétitive et créer une plateforme de référence.»



Bitget se consacre à l'amélioration de l'expérience client et du rayonnement international de la plateforme en mettant l’accent sur les fonctionnalités, tel que l'ajout du réseau SEPA pour permettre les dépôts en euros sur la plateforme. Plus récemment, Bitget est devenue la première plateforme à lancer le copy trade sur le marché spot. One-Click Copy Trade est l'offre phare de Bitget, permettant aux utilisateurs de reproduire les actions de traders experts en un seul clic. La bourse décentralisée facilite également l’amorcement des débutants auprès des experts grâce à Bitget Insights qui, en décembre 2022, comptait plus de 80 000 traders et 338 000 abonnés.