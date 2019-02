Bénéficiez des intérêts composés grâce aux Cryptomonnaies Proof-of-Stake (PoS)

Il existe de nombreuses crypto-monnaies qui payent quotidiennement des intérêts.On peut citer par exemple Neo, Ontology, Waves, Cosmos, Livekeeper, Polkadot, Decred, Lisk… Et bientôt nous pourrons même ajouter Ethereum, après la mise à jour « Casper », ou Cardano sur cette liste.Selon Coindesk, le marché des crypto-monnaies PoS atteindraient 18,8 milliards de dollars. Cela représente toujours moins du tiers de la valorisation totale de 64 milliards de dollars pour le Bitcoin.Néanmoins, les perspectives de marché des crypto-monnaies PoS actuelles et futures ne peuvent être ignorées. Il est nécessaire de se pencher sur le sujet sérieusement. Les crypto-monnaies PoS prennent une place de plus en plus importante dans l’évolution d’un système financier basé sur la cryptographie.L'année 2019 a été marquée par un très bon départ pour le staking. Nous pouvons notamment citer l'investissement récent dans Staked, un fournisseur de staking-as-a-service, qui a collecté 4,5 millions de dollars auprès de Pantera Capital, de Tyler Winklevoss et Cameron Winklevoss, de Fabric Ventures, et d’autres acteurs tels que Coinbase Ventures, Digital Currency Group ou Blocktree Capital…Le staking-as-a-service est en nette croissance. Avec les récentes orientations des principaux protocoles tels que Ethereum, qui devrait passer de PoW à PoS au quatrième trimestre de l’année 2019, la PoS pourrait même remplacer un jour la PoW, ce qui pourrait conduire à un nouveau niveau d’intermédiation des actifs cryptographiques.Cette croissance de la Proof-of-Stake (PoS) et de l’intermédiation des dépôts pourrait entraîner certains inconvénients, parmi lesquels le risque de contrepartie et une incitation à l’effet de levier.Les crypto-dépositaires ou custodians, qui gèrent des clés privées pour le compte de clients, pourraient devenir un nouvel acteur bancaire dans cet écosystème, créé lui-même pour accroître la désintermédiation et la décentralisation.Le staking est très similaire à ce que nous pouvons trouver sur les marchés financiers traditionnels. Les stakers, qu’ils soient dépositaires ou non, doivent maintenir un ratio de capital sur certains protocoles — ce qui peut être comparé aux exigences de fonds propres des banques. Ensuite, ils versent un intérêt à leurs clients en fonction de la quantité de tokens délégués et du taux d’inflation, ce qui n’est pas sans rappeler un compte d’épargne payant un taux d’intérêt.Lorsque les détenteurs de jetons comprennent qu’ils devraient recevoir un intérêt quelconque de leurs comptes de crypto-monnaie chez des dépositaires ou des échanges, nous verrons émerger un nouvel écosystème de fournisseurs de staking.Si Coinbase offre 2,5% alors que Binance ou HitBTC offrent 6% d’intérêts (ou inversement), le choix du consommateur devient plus clair.C’est exactement ce sur quoi les banques se font concurrence pour attirer les dépôts. Sur certaines plates-formes, les utilisateurs peuvent déjà choisir de staker leurs tokens et de gagner un intérêt basé sur l’inflation, ou d’obtenir un taux d’intérêt sur leur crypto pour un prêt allant jusqu’à environ 7–15% environ selon le protocole.Vous trouverez ci-dessous une illustration des retours annuels que certains protocoles offrent actuellement ou offriront à l’avenir :