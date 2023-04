Accueil Envoyer Imprimer Partager BearingPoint affiche des résultats annuels et une croissance records en 2022 BearingPoint, cabinet de conseil en management et technologie, annonce des résultats record pour l’année 2022 avec : pour la région France-Belgique-Luxembourg-Afrique, une croissance de 12% vs. 2021 avec 187M€ de CA, et 1 418 collaborateurs ;au niveau mondial : une croissance de 24% vs. 2021 avec un CA de 862M€ en 2022. BearingPoint a réalisé plus de 1 400 missions pour des clients dans plus de 40 pays à travers le monde. Et pour soutenir son fort développement, BearingPoint a augmenté ses effectifs de + 23%.

En France, l'année 2022 a été très porteuse pour le marché du conseil, grâce à une forte demande des clients tirée par des transformations profondes et majeures. Dans ce contexte, nous avons souhaité renforcer notre empreinte sur la transition environnementale avec l’acquisition d’I-Care, devenant ainsi un leader du conseil de la transformation à impact, mais également dans le secteur des services financiers avec Levo Consultants », déclare Axelle Paquer, Présidente de BearingPoint France-Belgique-Luxembourg-Afrique. « Nous sommes également engagés dans le processus de certification BCorp et l’année 2023 concrétisera encore plus nos ambitions à agir durablement sur les évolutions économiques, sociales et environnementales qui entourent notre activité. »



« 2022 a été une année exceptionnelle pour BearingPoint », a déclaré Kiumars Hamidian, Managing Partner du Groupe. « Tout au long de l'année, nous avons observé une croissance de nos activités, en particulier pour les missions de transformation numérique. Nous avons remporté d'importants projets sur tous les secteurs de marché, et ainsi renforcé notre collaboration et notre relation de confiance avec les clients. En 2023, nous souhaitons capitaliser sur les réussites de 2022, accélérer nos ambitions stratégiques et viser 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires ».



Une forte stratégie de croissance externe

En 2022, BearingPoint a réalisé quatre acquisitions qui ont renforcé ses activités, en particulier dans les domaines du développement durable (I Care), des services financiers (Levo Consultants), de la transformation numérique des entreprises (Fekra), et des solutions technologiques aux entreprises (disphere tech).

« Nos acquisitions sont une composante importante de notre stratégie. Outre la croissance organique, notre croissance externe soutient nos ambitions pour les années à venir », a déclaré Kiumars Hamidian



Par ailleurs, BearingPoint a créé sa première joint-venture avec IFS, baptisée « Arcwide ». Arcwide réunit les services professionnels aux entreprises, la technologie IFS Cloud et l'innovation dans une proposition unique de transformation des entreprises.



Avec plus de 300 personnes, la BU Products a réalisé une croissance de 25% de son CA. En effet, le BearingPoint Store a élargi son portefeuille de services et de solutions, avec plus de 20 nouvelles offres.



Les offres de BearingPoint ont été récompensées au niveau national et international. L'une de ses nombreuses récompenses a été le SAP® Pinnacle Award 2022 dans la catégorie Développement durable.



Une entreprise engagée

BearingPoint s’affirme comme une entreprise résolument tournée vers ses collaborateurs, l'innovation et le développement durable. « En 2022, nous avons affiné et clarifié notre raison d’être : « Together, we are more than business » ; cette identité est paratgée par l’ensemble de nos collaborateurs. Ces derniers étant au cœur de notre réussite, nous continuons à investir dans le développement des talents. Avec plus de 2 000 participants à des programmes tels que la Be.School, Yale et l'Oxford Said Business School, nous proposons à nos collaborateurs un programme de formation de grande qualité tout au long de leur parcours professionnel », a déclaré Kiumars Hamidian.



Les ambitions du cabinet pour 2023

En 2023, BearingPoint se concentrera sur l'accélération de sa stratégie. Le cabinet de conseil prévoit d'investir environ 300 millions d'euros d'ici 2026, principalement dans des opérations de fusions-acquisitions, et dans le développement de ses activités de conseil.





A propos de BearingPoint

BearingPoint est un cabinet de conseil en management et technologies indépendant, aux racines européennes et à la couverture mondiale. Le cabinet est structuré autour de 3 activités : outre les services de conseil qui font sa renommée (Consulting), BearingPoint propose des solutions technologiques avancées (Products) et investit massivement dans l’innovation (Capital), au service de ses clients.

Fort d’un réseau international de plus de 13 000 collaborateurs, BearingPoint accompagne ses clients dans plus de 70 pays pour qu’ils obtiennent des résultats impactant, concrets et durables.

BearingPoint



