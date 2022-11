Banques privées en ligne : Ramify lève 3,5M€ pour s'imposer sur le marché

Banques privées en ligne : Ramify lève 3,5M€ pour s'imposer sur le marché Ramify, la nouvelle plateforme d’investissement qui met le conseil de premier ordre à la portée de tous, annonce une levée de fonds de 3,5 millions d’euros.

Spécialiste de la gestion de patrimoine en ligne, Ramify propose des stratégies d'investissement personnalisées sur des produits financiers auparavant difficiles d’accès.

Pour accompagner le développement de sa solution, la start-up a mené un tour de table de 3,5 millions d’euros auprès de son investisseur Newfund, d’acteurs institutionnels de renom tel que AG2R LA MONDIALE, Apicil, le Crédit Agricole Brie Picardie via sa filiale Brie Picardie Expansion ainsi qu’auprès de Business Angels tels que Hervé Schricke, cofondateur de Meilleurtaux.com.



“Cette opération va servir à consolider notre positionnement sur le marché́ de l’épargne et de l’investissement en ligne en France. Nous comptons recruter des chercheurs quantitatifs issus des meilleures institutions financières et ajouter un assistant fiscal digital pour permettre à l'épargnant de profiter de manière simple de l'ensemble des options de défiscalisation disponibles sur le marché́”

déclare Samy Ouardini, CEO et cofondateur de Ramify.



Diversifier, personnaliser et simplifier les placements financiers



Ramify met au service de ses clients son expertise métier et sa technologie pour composer des allocations personnalisées et multiproduits dont les frais de gestion sont parmi les plus bas du marché́. Elle propose une expérience 100% digitale et rend accessible au plus grand nombre des produits et services réservés jusqu’alors à une clientèle privilégiée.



De la gestion pilotée par robo-advisor...



Un large panel de SCPI et d’ETF est proposé en gestion pilotée, avec un volet fiscal intégré́ pour une lisibilité du rendement net de frais et d'impôts.



...à la composition d'allocations personnalisées et multiproduits



Grâce à la Ramify, les investisseurs ont également accès à des produits haut de gamme comme l’assurance-vie de droit luxembourgeois, le Crédit Lombard, le financement de SCPI à crédit, des fonds de Private Equity prestigieux comme Ardian, ODDO BHF, Eurazeo, Bridgepoint, Apax, et l’accès à des investissements dans des start-up.



Un modèle de banque privée nouvelle génération alliant conseil & performance



Composée de chercheurs quantitatifs et d’experts en gestion de patrimoine multi- actifs qui s’informent en temps réel sur les tendances des marchés, l’équipe conçoit une stratégie adaptée à chaque client en tenant compte de toutes ses particularités, dont son environnement fiscal.



“Les investisseurs peuvent rencontrer des difficultés pour choisir de manière avisée la solution d’investissement qui répond le mieux à leur situation. Nous couplons la technologie à l'humain pour les aider à prendre les meilleures décisions. Les retours de nos clients sont unanimes, l'accompagnement et le conseil sont des qualités indispensables dans la gestion des investissements. C'est ce positionnement hybride qui nous permet de servir au mieux nos utilisateurs existants et d'en convaincre davantage”, affirme Olivier Herbout, Directeur des investissements et co-fondateur de Ramify.



Une offre qui séduit les investisseurs et des performances prometteuses



Aujourd’hui, Ramify compte plus de 1000 clients, du cadre dynamique en recherche d’un outil unique centralisant les services jusqu’au profil plus senior ayant déjà̀ un patrimoine important en quête de conseil et d’optimisation. Depuis le début de l’année 2022, le modèle hybride de la plateforme a permis aux portefeuilles les plus risqués de surpasser le S&P de 10%.



À propos de Ramify

Ramify est une plateforme d’investissement qui propose des services de gestion de patrimoine aux particuliers : gestion pilotée sur assurance-vie et plan épargne retraite, investissement en start-ups, SCPI et Private Equity. Fondée en 2020 par Olivier Herbout, ex-gestionnaire de portefeuille chez Goldman Sachs et Samy Ouardini, ex-consultant en stratégie chez Oliver Wyman, Ramify souhaite rendre simple et accessible la gestion d’allocation d’actifs multi-produits.

www.ramify.fr



À propos de Newfund

Newfund est le seul VC 100% early-stage avec une double implantation en France et aux États-Unis. Depuis notre lancement en 2008, nous avons investi dans plus de 140 start-ups dont près d’un tiers sont américaines. Nous participons à des tours de financement en seed avec des premiers tickets de 250k€ à 2M€ en support d'un premier développement à l'international et nous accompagnons dans la durée les entrepreneurs en follow-on. Côté souscripteurs, Newfund réunit la plus large base d’entrepreneurs et de family offices en France pour un fonds d'innovation.

newfundcap.com



