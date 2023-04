Accueil Envoyer Imprimer Partager Banque d'affaires : alliance entre l'Européenne Carlsquare et la californienne Capital Clarity. Pour renforcer son offre de services auprès de ses clients en Europe, la banque d'affaires Carlsquare fusionne avec Capital Clarity, basée au cœur de la Silicon Valley. Carlsquare et Capital Clarity sont toutes deux spécialisées dans les secteurs de la technologie. Susan Blanco et John A. Cooper, cofondateurs de Capital Clarity, deviennent associés et actionnaires de Carlsquare.

Indépendamment des événements macroéconomiques et politiques mondiaux, le volume de transactions (fusions acquisitions et levées de fonds) transfrontalières entre l’Europe et les États-Unis augmente, en particulier pour les jeunes entreprises Françaises technologiques qui déploient leur

business model aux Etats Unis.

"Capital Clarity a son siège dans la Silicon Valley, le plus grand hub technologique du monde. Nos clients européens ont désormais un accès direct au marché nord-américain. Ils bénéficient du soutien d'experts en fusions acquisitions qui disposent d'un vaste réseau et d'un track record conséquent. Avec notre présence aux États-Unis, nous franchissons une nouvelle étape de notre développement en tant que société de conseil active à l'échelle mondiale", explique Michael Moritz, fondateur et PDG de Carlsquare, à l'origine de cette opération.



L'équipe américaine est un pilier important de l’offres de services auprès des clients de Carslquare qui souhaitent accélérer leur croissance. "Nous partageons les mêmes valeurs fondamentales et les mêmes principes fondateurs. Nos deux sociétés se concentrent sur le conseil en fusions acquisitions exécuté de manière pragmatique dans le cadre de missions stratégiques en confiance avec nos clients, fondateurs, investisseurs et/ou équipes de direction. Nous croyons tous deux à la dynamique de croissance transfrontalière", déclare Susan Blanco, fondatrice et associée gérante de Capital Clarity.

La croissance solide se poursuit



Carlsquare, fondée à Hambourg, a triplé son chiffre d'affaires depuis 2019. San Francisco devient le neuvième bureau à l'échelle mondiale et le deuxième à ouvrir depuis le début de l’année 2023 après le lancement réussi de son bureau à Paris en 2022 avec une équipe emmenée par Alex Carré de Malberg et Berthold von Stauffenberg.

En janvier, Daniel Gebler et son équipe ont lancé l’activité de Debt Advisory de Carlsquare à Francfort. Depuis 2021, Carlsquare a conseillé plus de 100 transactions avec un volume moyen d'environ 100 millions d'euros. Les équipes de Carlsquare dénombrent aujourd’hui plus de 150 banquiers conseils représentant 20 nationalités. L'équipe de Capital Clarity qui a conseillé plus de 100 milliards de dollars de transactions pour le compte d’entreprises du secteur de la technologie aux États-Unis et en Europe va contribuer à la croissance de Carlsquare.



À propos de Capital Clarity

Capital Clarity est une banque d'affaires indépendante, fondée en 2019, spécialisée dans les fusions et acquisitions et les levées de fonds dans le secteur des technologies. Capital Clarity propose une approche innovante de la banque d'investissement qui met l'accent sur des partenariats long terme avec les investisseurs et les équipes de gestion. L'équipe dirigeante de Capital Clarity possède une expérience cumulée de 80 ans dans les domaines du conseil financier, des fusions et acquisitions, du capital-développement et du capital-investissement. Capital Clarity associe son expertise en matière de conseil à une connaissance approfondie du secteur et à des relations de longue date avec les acquéreurs et les investisseurs afin de délivrer des performances solides à ses clients. Capital Clarity a ainsi conseillé par exemple, la société Neudesic dans le cadre de son acquisition par IBM, XPS Technologies dans le cadre de son acquisition par Descartes Systems Group (TSX : DSG)

(Nasdaq : DSGX), Actando SA dans le cadre de son acquisition par Red Nucleus, une société de portefeuille de The Riverside Company, et F2 Healthcare dans le cadre de son acquisition par Meduit.



A propos de Carlsquare

Carlsquare est une banque d'affaires indépendante fondée en 2000 spécialisée dans les fusions et acquisitions et les levées de fonds dans le secteur des technologies. Elle assiste les acteurs de la technologie et les entreprises en croissance à passer à l'étape suivante de leur développement.



Carlsquare intervient aussi dans le cadre d’introductions en bourse et la mise en place de solutions de financements structurés. Fondée à Hambourg, par Michael Moritz et Mark Miller, Carlsquare est actuellement dirigée par 18 associés au niveau international, dont Alex Carré de Malberg et Berthold

von Stauffenberg à Paris.

Le cabinet dispose de neuf bureaux en Europe et aux États-Unis. Parmi les transactions récentes sur lesquelles Carlsquare a été conseil, notons la vente de The Quality Group à CVC, d'Avrios à Battery Ventures, de TorAlarm à Axel Springer, d'OceansApart à Altor et Auster Capital et l'acquisition du premier opérateur Internet mondial Telia International Carrier par Polhem Infra.



Michael Moritz, fondateur et PDG de Carlsquare

Michael Moritz est l'un des fondateurs de Carlsquare. Il a étudié au Albion College dans le Michigan, aux États-Unis, puis l'économie et le droit à Fribourg, Berlin, Bonn et Cologne. Il a débuté sa carrière à la Treuhandanstalt à Berlin. Après une expérience chez Doertenbach & Co., il a fondé Carlsquare avec Mark Miller en 2000. Michael Moritz a conseillé plus de 200 transactions au cours des 30 dernières années. Avec 22 transactions réalisées entre mars 2021 et aujourd'hui, il figure en première place de l’Individual League Table" de Mergermarket et est donc le conseiller le plus actif en matière de fusions acquisitions en Allemagne.



Mark Miller, fondateur de Carlsquare

Mark Miller est l'un des fondateurs de Carlsquare. Il a étudié l'économie et le business à l'université de Witten / Herdecke et à l'université du Texas à Austin. Il a travaillé pour la Deutsche Bank en gestion d’actifs et en tant qu'analyste chez Bertelsmann AG. Au total, il a conseillé plus de 100

transactions. Avec 19 transactions entre mars 2021 et aujourd'hui, Mark Miller figure en seconde place de l’"Individual League Table" de Mergermarket.



Susan Blanco, fondatrice et associée directrice Capital Clarity

Susan Blanco est co-fondatrice et associée de Capital Clarity. Fondatrice à succès et leader reconnue dans le domaine de la banque d'investissement dans le secteur de la technologie, Susan possède une solide expérience en matière de fusions acquisitions, de recapitalisation et de levée de capitaux publics et privés. Elle a réalisé de nombreuses transactions pour des entreprises publiques et privées dans le capital-investissement et des entreprises mondiales telles que IBM, Hitachi, Intuit, McKesson, Verisk, British Telecom, Sabre et Google. Auparavant, Susan a été directrice générale et responsable du capital-investissement chez SNH Capital pour la côte ouest des États-Unis, directrice générale du groupe technologique de Houlihan Lokey, cofondatrice et directrice générale d'ArchPoint Partners et vice-présidente chez J.P. Morgan. Susan est titulaire d'une licence en ingénierie physique de

l'université de Californie (Berkeley) et d'une maîtrise en science et ingénierie des matériaux de l'université de Stanford. Passionnée par l'impact social dans la région de la baie de San Francisco, Susan siège au comité de direction de Tipping Point Community. Elle a été aussi présidente du conseil

d'administration de Second Harvest of Silicon Valley. Elle est aujourd’hui conseillère pour le programme Skydeck Accelerator de l'université de Berkeley.



John A. Cooper, fondateur et associé directeur général de Capital Clarity

John A. Cooper est co-fondateur et president de Capital Clarity. Leader et conseiller respecté des entreprises du secteur de la technologie et de l'informatique dans le domaine de la santé, il a dirigé de nombreuses fusions, acquisitions, investissements et recapitalisations au sein de sociétés publiques et privées. Auparavant, il était responsable d'investissement dans le domaine de la technologies chez Houlihan Lokey, ArchPoint Partners et Montgomery & Co. Il a été président de l'incubateur de logiciels ThinkTank financé par SoftBank et il a dirigé les activités de M&A successivement chez Microsoft, McKesson, First Data et American Express. Il est titulaire d'une licence en commerce et en finance de l'université du Minnesota et a suivi des

études supérieures en leadership exécutif au Massachusetts Institute of Technology (MIT). Défenseur convaincu de l'aide et des services en matière de santé mentale et de la recherche sur les sciences liées au cerveau, John Cooper a créé la Halestreet Foundation et le Dr. Daniel C. Cooper Endowment Fund à l'université de Brown afin de soutenir ces travaux

