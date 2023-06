Accueil Envoyer Imprimer Partager Bankable annonce l'acquisition d'Arex Markets Bankable, fintech pionnière du "banking-as-a-service" basée au Royaume-uni vient d'annoncer l'acquisition d'Arex Markets, plateforme de finance intégrée basée à Barcelone qui fournit des services en marque blanche aux neobanques.





Ce serait donc pour palier ce problème que Bankable a acquis la plateforme intégrée, Arex Markets. Concrètement, Bankable va rajouter à son API, API-first, des fonctionnalités permettant de suivre et de faciliter les fonds de roulement de leurs clients BtoB (système de facturation modulable, cartes de crédits d'entreprise... ). Les clients pourront ainsi devenir "bankables" et proposer des cartes, des solutions de paiements, de crédits en plus de l'offre de compte digital.

Les premiers cas d'usage de l'offre combinée sont en cours de déploiement dans le secteur du voyage en gros B2B pour le soutien du fonds de roulement sur les paiements des fournisseurs ; soutenir les fintechs paneuropéennes et les néo-banques à grande échelle pour passer à l'étape suivante dans la création de nouveaux revenus nets grâce aux cartes de crédit ; et travailler avec des marques mondiales pour établir une solution de paiement unique adaptée à leurs besoins.



L'approche centrale de Bankable consiste à travailler en collaboration complémentaire à l'offre du secteur bancaire classique et de travailler en étroite collaboration avec plusieurs institutions de niveau 1 pour les accueillir en tant que nouveaux investisseurs sur la plate-forme, leur offrant une voie supplémentaire pour déployer des capitaux rapidement et de manière flexible.



Eric Mouilleron, PDG & fondateur de Bankable : "Avec Arex Markets, nous partageons la même culture entrepreneuriale et la même ambition. Grâce à nos atouts complémentaires et au fort alignement de nos équipes, nous pouvons attirer des clients premium cherchant à développer une offre bancaire paneuropéenne uniforme en s'appuyant sur notre plateforme API de premier ordre, y compris le crédit. Ce partenariat nous positionne clairement avec l'offre Bank as a Service la plus riche pour des clients premium avec des ambitions multi-pays claires. "



Airto Vienola, PDG d'Arex Markets, a ajouté : " Bankable et Arex partagent la même mission : offrir des services financiers intégrés à travers l'Europe aux fintechs, aux entreprises établies et aux marques. En collaboration avec Bankable, nous offrons à la fois une infrastructure formidable alimentée par la meilleure technologie qui donne accès à des services bancaires modulaires et faciles à intégrer, et la plus large gamme de produits sur le marché européen de la banque en tant que service, couvrant les comptes , cartes et crédit."



À propos de Bankable :

Bankable est une plate-forme bancaire numérique mondiale et un fournisseur de services Banking as a Service. Nous aidons les institutions financières, les entreprises et les fintech à déployer, orchestrer et exploiter des solutions de paiement hautement différenciées avec un délai de mise sur le marché rapide.

À propos b [d'Arex Markets]b

AREX Market exploite une place de marché mettant en relation les entreprises avec des investisseurs institutionnels libérant des capitaux en leur donnant accès à une gamme complète de solutions de crédit. La mission d'AREX est de réduire le coût du financement afin que les entreprises puissent conserver une plus grande partie de leur argent et se concentrer sur leur entreprise.

