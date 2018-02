Baker McKenzie et Thémis Conseil lancent un partenariat pour accompagner les ETI dans leur mise en conformité avec le RGPD

Filiale consulting du groupe ITS, Thémis Conseil est un cabinet de conseil de 70 consultants en management, organisation et transformation des systèmes d'information (SI), qui veillent à l’alignement des organisations et du SI pour rendre l’entreprise plus performante.



Ce partenariat permet de compléter les programmes de mise en conformité développés par l’équipe ITC de Baker McKenzie avec une expertise technique, portée par les consultants de Thémis Conseil, dans la conception des plans d’action et outils de conformité ainsi que la mise en œuvre opérationnelle de ces derniers.



Cette nouvelle offre cible en priorité les entreprises de taille intermédiaire devant mener rapidement leurs projets RGPD. Au-delà de leur stricte mise en conformité juridique, l’offre proposée par Baker McKenzie et Thémis Conseil vise à répondre aux besoins récurrents des ETI afin de les accompagner sur le long terme dans la gouvernance et la mise à jour de leurs programmes de protection des données personnelles.



« Le RGPD entrera en vigueur le 25 mai 2018. Compte tenu des délais maintenant très courts accordés aux entreprises, ce partenariat nous permet de répondre à un réel besoin de nos clients en leur offrant un accompagnement concentré prioritairement sur les traitements et les risques majeurs de leur démarche de mise en conformité », explique Christian Blomet, partner au sein de la pratique ITC de Baker McKenzie à Paris.



*Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016



A propos de Baker McKenzie

Fondé en 1949, Baker McKenzie est un cabinet d’avocats d’affaires international regroupant plus de 5 000 avocats de premier plan et bénéficiant d’une expérience internationale implantés dans 77 villes de 47 pays. Paul Rawlinson est Président du Comité exécutif du Cabinet (www.bakermckenzie.com). A Paris, Baker & McKenzie A.A.R.P.I. compte 26 associés et 170 avocats et juristes spécialisés dans toutes les disciplines majeures du droit des affaires.