Baker McKenzie conseille Ryan dans le cadre de l’acquisition de VAT Systems

Basé à Dallas, le groupe Ryan, avec ses équipes pluridisciplinaires de plus de 2 200 professionnels au service de plus de 14 000 clients dans le monde (dont des sociétés majeures du Fortune 500) est le leader mondial dans la fourniture de services relatifs à la fiscalité nationale, locale, fédérale et internationale sur une base multi-juridictionnelle, en ce qui concerne notamment les crédits d'impôts, le conseil, les réclamations, la conformité et les services technologiques.



VAT Systems est un groupe international implanté dans 8 juridictions, fondé en 2004 et basé à Paris, qui agit comme un guichet unique pour toutes les questions de fiscalité internationale dans plus de 30 pays en ce qui concerne principalement la conformité et la récupération de la TVA, les accises, les droits de douane, et les établissements stables à l'étranger.



En réunissant les compétences des deux entreprises, Ryan sera en mesure de fournir à ses clients des solutions innovantes afin d’améliorer leur efficacité, et d’adopter une approche globale de la conformité fiscale.



Baker McKenzie a conseillé Ryan avec une équipe pluridisciplinaire menée par Alain Sauty de Chalon, associé, Guillaume Nataf, partner, et Noémie Devico, collaboratrice, pour les aspetcs M&A. Magalie Dansac Le Clerc, partner, et Alexandra Coti, collaboratrice senior, sont intervenues sur les aspects ITC de l’opération, tandis que Virginie Ulmann, associée, et Emilie Gras, collaboratrice, ont apporté leur expertise en matière de propriété intellectuelle. Hervé Jégou, partner, et Céline Gronier, collaboratrice, sont intervenus sur les aspects immobiliers.



A propos de Baker McKenzie

