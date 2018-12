Baker McKenzie conseille Invesco Real Estate dans le cadre de l’acquisition de l’immeuble « Capital 8 » auprès d’Unibail

Par cette acquisition – la plus importante jamais réalisée par Invesco Real Estate en Europe – le gestionnaire mondial récupère un ensemble de bureaux idéalement situé dans le 8ème arrondissement de Paris et comptabilisant une surface totale de 45 000 mètres carrés, qui offre en outre un panel varié de services (restaurants, salles de conférence, etc.).



Baker McKenzie a conseillé Invesco Real Estate avec une équipe dirigée par Laurent Fessmann, associé à Luxembourg, et Marc Mariani, associé à Paris, respectivement en structuration internationale et structuration immobilière en France. L’équipe était composée essentiellement de Fabrice Varandas, collaborateur senior, Pierre-Marie Ouchet, partner, Aisling Whelan et Ali Bouhrara, collaborateurs senior, et Corentin Dolivet, collaborateur. L’équipe de droit de la concurrence, menée par Alex Dowding, associé à Paris, et Thomas Guérin, collaborateur senior, a également joué un rôle crucial.



Par ailleurs, Invesco Real Estate a également été conseillé par Linklaters, Victoires Notaires Associés, Archers, PwC, Deloitte, Humakey et Artelia.



De son côté, Unibail-Rodamco-Westfield était conseillé par BNP Paribas Real Estate, Jones Lang Lasalle, Me François Thomé, SCP Ginisty & Associés et Lacourte Raquin Tatar.



