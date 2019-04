Baker McKenzie accompagne Cathay Capital Private Equity dans la cession de Drivy à son concurrent Getaround

Cette transaction mix cash/equity valorise la société environ 300m$ et comprend une partie roll-over en actions Getaround.



Fondée en 2010, Drivy s’est imposé en France comme le leader de la location de voiture entre particuliers (peer to peer), selon un système comparable à AirBnB, avec environ 2,5 millions d'utilisateurs.



Getaround, créée en 2009, est le précurseur de ce métier de la location de voitures entre particuliers. Le géant SoftBank a investi près de $300m en septembre 2018 dans Getaround afin d’en faire un consolidateur mondial de ce marché et l’acquisition de Drivy s’inscrit dans ce processus de consolidation et développement.



Grâce à cette opération, Getaround pourra revendiquer 5 millions d’utilisateurs, à travers 170 villes de part et d’autre de l’Atlantique, et 400 salariés, ce qui en fera la première plateforme d’autopartage dans le monde.



L'équipe de Baker McKenzie était menée par Matthieu Grollemund, Hélène Parent et Gautier Valdiguié.



Drivy et les managers étaient conseillés par Gide, Getaround par Orrick à Paris et San Francisco, les autres investisseurs par Jones Day.



