Back office – Esfin Gestion pour le Fonds InterPharmaciens Offre d'emploi CDI, IDF Paris.

Contrat : CDI

Lieu : Ile de France-Paris

Filière métier : Finance-capital investissement



Entreprise :



Le Groupe Crédit Coopératif occupe une place originale dans le paysage bancaire français et au sein du Groupe Banque Populaire-Caisse d'Epargne (BPCE). C’est la banque de référence des entreprises de l’économie sociale et solidaire, des coopératives ou groupements d’entreprises, des PME-PMI, des associations, des mutuelles… Par nature et par choix, le Crédit Coopératif partage une vision responsable de l’économie.



Mettez votre enthousiasme au service de vos compétences et de vos convictions, dans une banque qui assume ses choix et sa différence, en rejoignant la société ESFIN GESTION.



Missions :



Société de gestion agréée par l’AMF, Esfin Gestion, détenue par le Groupe Crédit Coopératif via ECOFI, anime, gère ou conseille des véhicules d’investissements en fonds propres et quasi-fonds propres qui s’adressent aussi bien aux entreprises TPE PME et ETI du secteur de l’économie sociale et solidaire que de droit commun.



Vous aurez pour mission en relation directe avec la responsable du Back Office et le Secrétaire Général :

• De contribuer à la mise en place et au suivi des opérations d’investissement d’Esfin Gestion (à travers notamment la gestion administrative des dossiers, la facturation et la saisie des éléments financiers et extra-financiers dans le logiciel de gestion des participations « Capital Venture »).

• D’assurer, en liaison avec la responsable Back Office, le reporting de certains éléments de l’activité des fonds aux tiers (Bpifrance, souscripteurs…) et le suivi des participations avec les parties prenantes (Comptabilité, Dépositaire, …).



Cette liste est non exhaustive et vous pourrez être amené.e ponctuellement à assurer des tâches de secrétariat pour l’équipe du Front office.



Profil recherché :



De formation supérieure (BTS, Licence), vous disposez d’une expérience de l’ordre de 2-3 ans dans un service administratif, de gestion des opérations ou de back et/ou middle office d’un fonds d’investissement ou de banque. Des connaissances minimales en finance seraient appréciées. Rigoureux et méthodique, vous devrez aussi faire preuve d’autonome et de polyvalence. Enfin, votre capacité de travailler en équipe et votre réel intérêt pour le métier seront des atouts pour réussir dans ce poste.



Prise de poste : dès que possible



Si vous êtes intéressés par ce poste et vous reconnaissez dans ce profil, nous vous invitons à adresser votre lettre de motivation et votre CV à



