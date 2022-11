BPIfrance et Pytheas Capital Advisors (TRESO2) nouent un partenariat stratégique Paiement Fournisseur Anticipé (PFA) : Bpifrance et Pythéas Capital Advisors (TRESO2) nouent un partenariat stratégique visant à développer une offre innovante permettant de digitaliser la relation acheteurs/fournisseurs et à renforcer la trésorerie des entreprises françaises.

Bpifrance et Pythéas Capital Advisors (TRESO2) s’unissent pour proposer une plateforme de digitalisation de la facturation entre les acheteurs et leurs fournisseurs et des solutions de financement à destination des fournisseurs dès l’émission des factures et jusqu’à leur règlement.



Une offre permettant de répondre aux défis d’aujourd’hui :

Pour accompagner efficacement les entreprises tricolores, Bpifrance et Pythéas ont développé une offre disruptive proposant à la fois :

• De digitaliser les chaines d’approvisionnement : grâce à la plateforme collaborative TRESO2 regroupant l’acheteur et ses fournisseurs, chaque acteur bénéficie d’un service de gestion de ses factures adapté à ses besoins : suivi de la facturation, rapprochement des factures enregistrées sur la plateforme avec les progiciels de gestion intégrés (ERP) et gestion des campagnes de paiements tout en proposant des solutions d’optimisation de la trésorerie.

• D’améliorer les positions de trésorerie de chaque acteur (acheteur et fournisseur) grâce à une solution de financement clé en main et disponible à la demande et ainsi de sécuriser les chaines d’approvisionnement. Les fournisseurs disposent d’une meilleure visibilité du traitement de leurs factures et peuvent déclencher à tout moment le financement de leurs factures de l’émission de la facture et ce jusqu’à leur paiement.

• D’optimiser le traitement des obligations réglementaires : Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), Know Your Supplier (KYS) avec des fonctionnalités évolutives.

• De sécuriser le stockage des données sensibles recueillies.

Une offre évolutive pour répondre aux enjeux climatiques et réglementaires :

• La digitalisation complète des chaines d’approvisionnement permet une amélioration du bilan carbone (scope 3) de l’acheteur tout en incluant toute sa chaîne logistique.

• L’anticipation de la réforme de la facturation électronique par la mise en oeuvre d’une solution plug & play prépare l’acheteur et ses fournisseurs à la réforme de la facturation électronique.



Cette nouvelle offre à destination de l’ensemble des entreprises françaises ambitionne ainsi d’accélérer leur digitalisation tout en optimisant le financement du BFR.



Ludovic Sarda, Président de Pythéas Capital Advisors – TRESO2 : « Nous sommes heureux d’apporter une solution innovante codéveloppée autour de nos savoir-faire respectifs et qui s’inscrit dans notre logique de proposer des solutions agiles au service des banques avec notre plateforme TRESO2. Cette nouvelle offre renforce notre position sur la facturation électronique, la centralisation et l’automatisation des paiements fournisseurs ainsi que le financement du paiement anticipé. Il s’agit d’une avancée importante qui démontre notre capacité à nous intégrer avec les services d’une banque tout en permettant d’offrir une solution de financement rapide pour les entreprises dans un contexte économique incertain. Je tiens à remercier Bpifrance pour sa confiance, et je suis ravi de pouvoir poursuivre ce partenariat qui s’inscrit dans l’engagement responsable des relations entre les donneurs d’ordres et leurs fournisseurs »



Anne Guérin, Directrice exécutive de Bpifrance en charge de Financement et du Réseau : « Par cette nouvelle offre codéveloppée avec une Fintech française (Pythéas Capital Advisors), nous souhaitons accélérer et accompagner la transformation digitale des entreprises françaises notamment en vue de la réforme de la facturation électronique. Ainsi à travers la plateforme TRESO2 nous proposons aux acheteurs et aux fournisseurs une solution clé en main permettant la digitalisation, la sécurisation, l’optimisation de la gestion de la facturation et une offre de financement de la trésorerie adaptable au besoin de chaque entreprise. »



A propos de Pythéas Capital Advisors

Pythéas Capital Advisors est une FinTech spécialisée dans le financement, le paiement et la facturation électronique. Grâce à sa plateforme technologique innovante TRESO2 et son savoir-faire dans le financement, elle révolutionne le paiement des fournisseurs avec une solution de paiement responsable et d’optimisation de la trésorerie.

TRESO2 est une plateforme SaaS modulaire entièrement ouverte avec ses partenaires et clients grâce à ses API (interface de programmation d’application). Elle se décline autour de 3 modules :

• Conformity : module de gestion de la conformité fournisseur

• Invoice Hub : module de traitements des factures

• Payment & Funding : paiement, paiement fournisseur anticipé et différé de paiement avec ou sans financement (dynamic discounting)

Plus d’informations sur : www.pytheascapital.com et www.treso2.com



A propos de Bpifrance

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

www.bpifrance.fr



