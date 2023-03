Accueil Envoyer Imprimer Partager BPI : Bilan du plan Deeptech doté de 3 milliards d'euros Le Plan Deeptech, lancé en 2019 par l’Etat et doté initialement de 3 Md€, a pour objectif de faire de la France un acteur majeur de l’innovation de rupture à l’échelle internationale. 2022 a été marquée par un renforcement des moyens de l’Etat via France 2030 (500 M€), à la fois en amont notamment auprès des acteurs académiques avec le financement des Pôles Universitaires d’Innovation (PUI) et en aval grâce au Plan startups et PME industrielles (2,3 Md€). Portées par cette nouvelle dynamique, les conditions de la consolidation de l’écosystème dans les années à venir sont plus que jamais réunies.

Les chiffres clés du Plan Deeptech sur l’année 2022 :

- 320 startups deeptech créées sur l’année (+ 27% vs 2021) ;

* x2 par rapport à 2018, avant le lancement du Plan Deeptech

- 673 M€ de financement

1 en faveur de 870 startups ;

* 2 Md€ depuis 2019

- 670 M€ déployés en fonds propres par Bpifrance (318 M€ en direct et 352 M€ en Fonds de fonds) ;

* 1,1 Md€ directement investi dans les startups deeptech depuis 2019

* 1,2 Md€ en Fonds de fonds depuis 2019, soit 5 Md€ avec l’effet de levier depuis 2019

- 30 000 utilisateurs de la plateforme LesDeeptech.fr

- 30 000 personnes touchées par les évènements dédiés (Deeptech Tour et La Deeptech voit BIG).



« Quatre ans après le lancement du Plan Deeptech, sous l’impulsion de Bpifrance et de l’Etat grâce à France 2030 le paysage de la filière est profondément transformé, avec une formidable dynamique entrepreneuriale dans les labos, et un marché du financement et de l’investissement qui gagne en maturité » constate Paul-François Fournier, directeur exécutif Innovation de Bpifrance.

« Tous les acteurs de la chaîne de valeur se sont mobilisés et l’apparition de startups emblématiques, qui pourront devenir les leaders économiques de demain, en est la plus belle récompense. »



Doublement du nombre de créations de startups deeptech depuis le lancement du Plan



320 startups deeptech ont été créées en 2022[1], en hausse de 27% sur un an. Ce nombre a été multiplié par 2 depuis 2018, porté notamment par la montée en puissance d’un continuum de financement spécifique pour les startups deeptech[2].



La France compte aujourd’hui près de 1800 startups deeptech actives. Elles déploient leurs technologies sur des secteurs hautement stratégiques, et activement soutenus par France 2030 (Biotech-Medtech et Santé, TEE[3] et Souveraineté industrielle).



+ 240 % de montants levés par les startups deeptech sur les quatre dernières années, traduisant une dynamique d’investissement favorable



Depuis 2019, au-delà du continuum de solutions dédiées à la deeptech, Bpifrance soutient de manière volontariste les startups deeptech à travers la totalité de ses outils de financement de l’innovation, qui ont bénéficié des moyens massifs de France 2030. Sur ce volet, ce sont 2 Md€ de financements France 2030 (aides à l’innovation, appels à projets, concours, …) qui ont été déployés ces 4 dernières années par les équipes de Bpifrance à destination de 1700 startups deeptech. En 2022, 869 startups ont été financées à hauteur de 673 M€.



L’action du Plan Deeptech a également visé à soutenir le marché du capital investissement via 2 leviers :

L’investissement direct au capital des startups : depuis 2019, Bpifrance a investi 1,1 Md€ en direct dans les startups deeptech[4]. Sur l’année 2022, 75 d’entre elles ont bénéficié de 318 M€ de fonds propres (en hausse de 40% sur la partie capital risque). Les startups deeptech représentent aujourd’hui plus de 50% des participations actives de Bpifrance[5].

L’activité Fonds de fonds: 1,2 Md€ a été souscrit par Bpifrance dans les fonds deeptech depuis 2019 (dont 352 M€ en 2022), soit 5 Md€ mobilisés au total, avec l’effet de levier.

Ainsi, en 2022 le marché du capital investissement deeptech a confirmé sa croissance pour atteindre 2,6 Md€ (+10%). Il a été multiplié par 2,4 depuis le lancement du Plan Deeptech.



En complément des financements, près de 460 startups ont bénéficié depuis 2019 d’un accompagnement extra-financier de Bpifrance (+40% des Diagnostics Innovation en 2022). Aujourd’hui, 607 startups deeptech font partie de la communauté Les Deeptech, qui favorise l’entraide, la mise en relation et la visibilité de ses membres.



Des mutations majeures engagées pour l’écosystème deeptech

La dynamique de création et de développement de la filière deeptech est également le fruit de la capacité des universités et des autres acteurs de l’innovation (SATT[6], OTT[7], incubateurs, …) à se transformer et à se saisir des opportunités du plan, en vue d’atteindre l’objectif de 500 startups par an.



Cette mutation de l’écosystème va se poursuivre, portée par le renforcement du plan à hauteur de 500 M€ sur son volet émergence et création, annoncé par Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en janvier 2023, avec notamment la mise en place des PUI (Pôles universitaires d’innovation). C’est auprès des PUI, que Bpifrance déploie dès la fin du premier trimestre 2023 le nouveau dispositif BFT Lab[8], doté de 20 M€ la première année pour financer l’accès au marché des projets de startups anté-création. Cet appel à projet, opéré conjointement par l’ANR et Bpifrance pour le compte de l’Etat, sera l’occasion, au-delà des moyens mobilisés, de développer au niveau national le travail en réseau de l’ensemble des écosystèmes deeptech locaux.



La deeptech est désormais au cœur de l’innovation sur les territoires, et se manifeste en termes d’emplois et de sites industriels



Depuis le lancement du Plan Deeptech, Bpifrance a contribué à l’émergence et au développement de pépites de la deeptech à travers son continuum de financement et d’investissement. Des sociétés comme Cailabs (produits photoniques pour le spatial, les télécommunications et la défense) ou TreeFrog Therapeutics (thérapie cellulaire) ou Pasqal (ordinateur quantique à atomes neutres), ont ainsi bénéficié depuis 2019, d’aides à l’innovation, de concours et d’un investissement de Bpifrance pour devenir des acteurs clés de leur filière.



Fortes de près de 50 000 emplois, les startups deeptech sont au cœur de la dynamique économique du territoire et un levier clé de la réindustrialisation. Elles représentent 44% des startups industrielles et 118 sites actifs. A titre d’exemple, en 2022, la société Lactips a ouvert, en Région Auvergne-Rhône-Alpes, une usine permettant de produire 1 500 tonnes de bioplastique.



En 2023, Bpifrance renforce son soutien à l’écosystème deeptech, à toutes les étapes de la chaine de valeur, du laboratoire à l’usine, par la mobilisation de l’ensemble des outils mis en place par France 2030 :



Sur l’amont, avec le déploiement de 500 M€ supplémentaires, dans un objectif de renforcer la proximité avec les acteurs académiques ;

Dans le développement des startups industrielles, avec une nouvelle montée en puissance des outils de France 2030 (AAP 1ère usine, AAP sectoriels, …[9]) et des outils d’accompagnement (diagnostics, accélérateurs) ;

Dans la mobilisation des fonds d’investissement auprès des startups deeptech, via notamment le déploiement du FNVI (Fonds National de Venture Industriel) doté de 350 M€.



A propos de Bpifrance

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.



Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.



A propos du plan d’investissement France 2030 :

- Traduit une double ambition : transformer durablement des secteurs clefs de notre économie (santé, énergie, automobile, aéronautique ou encore espace) par l’innovation technologique, et positionner la France non pas seulement en acteur, mais bien en leader du monde de demain. De la recherche fondamentale, à l’émergence d’une idée jusqu’à la production d’un produit ou service nouveau, France 2030 soutient tout le cycle de vie de l’innovation jusqu’à son industrialisation.



- Est inédit par son ampleur : 54 Md€ seront investis pour que nos entreprises, nos universités, nos organismes de recherche, réussissent pleinement leurs transitions dans ces filières stratégiques. L’enjeu : leur permettre de répondre de manière compétitive aux défis écologiques et d’attractivité du monde qui vient, et faire émerger les futurs leaders de nos filières d’excellence. France 2030 est défini par deux objectifs transversaux consistant à consacrer 50 % de ses dépenses à la décarbonation de l’économie, et 50% à des acteurs émergents, porteurs d’innovation sans dépenses défavorables à l’environnement (au sens du principe Do No Significant Harm).



- Sera mis en œuvre collectivement : pensé et déployé en concertation avec les acteurs économiques, académiques, locaux et européens pour en déterminer les orientations stratégiques et les actions phares. Les porteurs de projets sont invités à déposer leur dossier via des procédures ouvertes, exigeantes et sélectives pour bénéficier de l’accompagnement de l’Etat.



- Est piloté par le Secrétariat général pour l’investissement pour le compte de la Première ministre et mis en œuvre par l’Agence de la transition écologique (ADEME), l’Agence nationale de la recherche (ANR), Bpifrance et la Banque des Territoires.

