BNP Paribas Factor garantit le règlement des factures en moins de 8 heures grâce à l’accélération de sa transformation digitale

BNP Paribas Factor accélère sa transformation digitale à travers trois procédés



- La dématérialisation des factures

La dématérialisation des factures permet en un seul clic de déposer les factures avec sa demande de financement sur la plateforme en ligne. Fini les envois de papiers pour l’ensemble des clients qui possèdent un contrat d’affacturage. Il s’agit d’une avancée qui s’inscrit dans la démarche de BNP Paribas Factor de réduire le volume d’impression papier.



- La signature électronique

La signature électronique permet l’échange d’un document sous forme électronique avec la même valeur juridique qu’un document comportant une signature manuscrite. Son mécanisme permet d'authentifier l'auteur d'un document électronique, de garantir son intégrité et de rendre le document irrévocable par le signataire, par analogie avec la signature manuscrite d'un document papier.



- Le dossier client en ligne

L’ultra personnalisation des services de BNP Paribas Factor, ainsi que les exigences réglementaires, rendent primordiale la mise à jour des données clients. Grâce à ce nouveau service, les clients peuvent importer directement l’ensemble des justificatifs nécessaires et diminuer ainsi les délais de traitement de leurs demandes.



Aujourd’hui, BNP Paribas Factor finance en moins de 8 heures les factures de ses clients



« Notre transformation digitale nous offre l’opportunité de repenser les services d’affacturage. Cette évolution implique pour BNP Paribas Factor un niveau d’écoute élevé vis-à-vis de nos clients, mais également une qualité de service et un degré de réactivité maximum pour soutenir les entreprises dans leur croissance. »



Bozana Douriez, Directrice Générale et Administratrice de BNP Paribas Factor



La digitalisation permet de poser un regard neuf sur les solutions d’affacturage

Le nouveau site internet BNP Paribas Factor: Avec une croissance annuelle de près de 10 % année après année, l’intérêt et l’utilité de l’affacturage pour les entreprises ne cessent de se confirmer. Le nouveau site web de BNP Paribas Factor apporte à toutes les entreprises une vision nouvelle et une meilleure compréhension des prestations offertes par l’affacturage.



Le site Affacturage au forfait : BNP Paribas Factor a mis en ligne un site spécialement conçu pour les créateurs, professionnels TPE et PME, afin de les aider à faire face aux retards de paiement.



A propos de BNP Paribas Factor

En moins de 8h, BNP Paribas Factor finance les factures, des entreprises de toutes tailles et secteurs d’activité… parce que le monde va trop vite pour s’occuper de ses factures.

L’affacturage devient simple, rapide, digital et moderne.

Filiale du groupe BNP Paribas, avec 51,4 Mds€ de chiffre d’affaires acheté à fin 2017, BNP Paribas Factor propose à ses clients une expérience unique grâce à une gamme complète de services en France et à l’International. Depuis 2014, BNP Paribas Factor a été très honoré d’être élu le « Meilleurs Factor import-export » par FCI (Factors Chain International).



A propos de la Banque de Détail en France

Leader sur le marché de la Banque Privée et des Entreprises, la Banque de Détail en France (BDDF) offre des solutions innovantes en matière de financement, moyens de paiement, gestion de patrimoine et assurances. Conjuguant le meilleur du digital à une approche relationnelle valorisant la relation humaine, elle met à la disposition de ses clients de larges capacités d'interactions allant des services bancaires essentiels proposés à travers une offre selfcare, jusqu'à un accompagnement sur-mesure grâce à des équipes dédiées et expertes sur les différents domaines traités. Comptant près de 28.000 collaborateurs, la Banque de Détail en France est au service de plus de 6.7 millions de clients particuliers, plus de 570.000 clients professionnels et très petites entreprises (TPE), plus de 30.000 entreprises (PME, ETI, grandes entreprises), et plus de 65.000 associations. Elle dispose d’un réseau de proximité qui compte près de 1.900 agences bancaires, 200 centres de Banque Privée, 50 Maisons des Entrepreneurs, 60 Pôles WAI (We Are Innovation) et près de 40 Centres d'affaires dédiés aux Entreprises. Engagées au coeur des territoires et des écosystèmes, les équipes des réseaux France soutiennent localement les initiatives individuelles ou associatives qui contribuent à la transformation positive de la société. Intégrée au pôle de Banque de Détail, Hello bank!, la banque 100% digitale de BNP Paribas, apporte à plus de 350.000 clients en France l’ensemble des solutions de paiement, crédit, d’épargne et d’assurance BNP Paribas. BNP Paribas a été élu en 2017 meilleure banque en France par les magazines Euromoney et The Banker.