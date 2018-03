BM&A et ESCP Europe organisent un hackathon sur le thème de la disruption des métiers financiers

L’objectif principal de ce projet sera d’encourager les étudiants à appliquer de manière concrète leurs connaissances en analytics et cognitive computing afin de faire évoluer les expertises des métiers de la sphère financière, notamment en :

• Utilisant les outils avancés d’analyse et les plateformes de big data pour fluidifier le traitement des volumes de données disponibles dans les directions financières, et ainsi trouver des gains d’efficacité ;

• Mobilisant les modèles prédictifs et d’automatisation afin de repenser les processus des métiers de la banque (M&A, Private Equity, Private Banking).



Pour cet événement, les partenaires technologiques présents sont IBM, Teradata, Dataiku et Tableau.



Stéphane Alix, directeur associé de BM&A en charge de l’organisation du hackathon, explique : « L’analytics et le cognitive computing font parties des technologies conduisant les métiers de la finance, comme de nombreux autres métiers, à vivre d’importantes mutations. Le positionnement du M&A ; du Private Equity ou encore du Private Banking sont amenés à évoluer dans la chaine de valeur client. Afin d’accompagner nos clients et partenaires dans cette recherche continue de création de valeur, ce premier hackathon que nous organisons avec ESCP Europe vise à nourrir notre réflexion afin de trouver des solutions pertinentes et sur-mesure aux cas concrets soumis à la réflexion des étudiants. »



Afin de permettre la réalisation du hackathon dans les 2 catégories choisies (Digital Private Equity et Digital Private Banking), BM&A ainsi que ses partenaires fourniront des structures et séries de données réelles pour l’organisation de ce challenge.



Wei Zhou, Professeur à ESCP Europe et directeur scientifique du MSc « Big Data and Business Analytics », ajoute : « la maitrise du business analytics et de la data science afin d’en cerner les implications pour les entreprises est un des objectifs principaux de formation de notre programme. Le challenge que nous organisons avec le cabinet BM&A va permettre de pousser la réflexion de nos étudiants sur des sujets complexes ayant trait au management stratégique des systèmes d’information, en leur permettant de se confronter dès maintenant aux problématiques concrètes des entreprises sur ce type de sujets. »



BM&A en quelques mots

Situé à Paris, Lyon, Londres et Casablanca, BM&A est un acteur indépendant, positionné sur le marché du conseil et de l’audit depuis plus de 35 ans. Cabinet à dimension humaine regroupant 125 collaborateurs et 15 associés, BM&A s’appuie sur des équipes expérimentées qui s’impliquent quotidiennement pour accompagner l’entreprise, ses dirigeants et ses actionnaires, en France et à l’étranger. Afin d’apporter une expertise coordonnée et globale, BM&A est organisé en 3 pôles d’activité structurés et non cloisonnés : Audit et doctrine, Services financiers, Support et Conseil opérationnel incluant des équipes dédiées au secteur bancaire. BM&A est également membre du réseau d’audit et de conseil AGN International.



bma-paris.com



À PROPOS DE ESCP EUROPE

Fondée en 1819, ESCP Europe a formé plusieurs générations de dirigeants et d'entrepreneurs. Grâce à ses six campus urbains à Berlin, Londres, Madrid, Paris, Turin et Varsovie, et à son identité profondément européenne, ESCP Europe propose des formations managériales interculturelles ainsi qu’une perspective globale des problématiques liées au management international. ESCP Europe accueille chaque année 4 000 étudiants et 5 000 cadres-dirigeants de 90 pays différents, leur proposant une large gamme de formations en management général et spécialisé (Bachelor, Masters, MBA, Executive MBA, Doctorat-PhD et formation continue).



ESCP Europe fait partie des 1% d’écoles de commerce au monde à être triplement accréditées (AACSB, AMBA, EQUIS).



escpeurope.eu