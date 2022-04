BFF Banking Group, leader de l’affacturage en Italie, accélère le développement de ses activités en France

BFF Banking Group, le leader de l'affacturage sans recours de créances commerciales des administrations publiques en Europe, renforce ses activités en France grâce à l’arrivée de Khadra Marqué comme Relationship Manager du marché français, où la banque opère depuis 2019 grâce au régime de « Freedom of services ».



Avec une connaissance approfondie des secteurs de la banque, de l'assurance et des services financiers, et plus de vingt ans d'expérience dans ces secteurs, Khadra Marqué a travaillé sur de grands projets structurants au sein de BPCE. Ces six dernières années, elle a contribué à la création d'une filiale spécialisée dans l'affacturage au sein du Groupe La Poste.



Avec Khadra Marqué, l'équipe française accroît sa connaissance du marché et va pouvoir mieux accompagner les clients français du Groupe dans leurs besoins de financement et de croissance. Elle travaillera aussi avec les équipes des autres pays où BFF est présent : Italie, Espagne, Portugal, Grèce, Croatie, République tchèque, Slovaquie et Pologne.



Michele Antognoli, VP Factoring & Lending BFF Banking Group, déclare : « Avec un secteur public fort et de nombreuses entreprises cotées à l’Euro Stoxx 50, la France est un pays clé pour BFF, avec d’excellentes perspectives de croissance pour le Groupe. Je suis donc très fier d'annoncer l’arrivée de Mme Marqué dans le Groupe pour intensifier nos efforts de développement commercial en France et renforcer nos relations avec les grands comptes. Mme Marqué apporte une grande expérience dans le domaine de la finance spécialisée, acquise auprès d'institutions renommées telles que La Banque Postale, où elle a joué un rôle déterminant dans la création d'une unité d'affacturage. En capitalisant sur sa grande expérience et sur le savoir-faire unique de BFF en termes de produits et d'expertise sectorielle, je suis convaincu que nous allons devenir un acteur majeur sur le marché français de l’affacturage. »



Khadra Marqué, Relationship Manager French Market, BFF Banking Group, déclare : « En réduisant considérablement les délais de paiement des entreprises, l’affacturage s’est imposé comme la première source de financement court terme aujourd’hui en France. Plus de 33000 entreprises sont déjà bénéficiaires de cette solution en 2020, avec 95 % du marché représenté par l’ASF et le marché est porté par une forte dynamique de croissance sur les 9 derniers mois de l’année 2021. Aujourd’hui plus que jamais dans un marché tendu sur les matières premières, l’affacturage constitue un levier fort de développement pour notre économie. Rejoindre BFF Bank, c’est rejoindre l’un des rares « pure players » de l’affacturage, qui construit un projet paneuropéen d’envergure en s’appuyant sur des équipes expertes présentes depuis plus de 35 ans auprès des fournisseurs du secteur public et des établissements publics de santé. Notre ambition est de devenir un acteur de référence en France en accompagnant au mieux nos clients et partenaires avec des solutions clés en main. »



BFF Banking Group

BFF est le plus grand fournisseur indépendant de financements spécialisés en Italie et un acteur de premier plan en Europe, spécialisé dans la gestion et l'affacturage sans recours de créances commerciales dues par les administrations publiques, dans les services de titres, les banques et les paiements aux entreprises. Le groupe opère en Italie, en Croatie, en République tchèque, en France, en Grèce, en Pologne, au Portugal, en Slovaquie et en Espagne. BFF est coté à la Bourse italienne. En 2021, BFF recense un résultat net de 125,3 millions d'euros, avec un ratio CET1 de 17,6 % à la fin décembre 2021.

www.bff.com